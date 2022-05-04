Зеленский просит ООН помочь с эвакуацией раненых с "Азовстали"

На 71-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12,5 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 5 мая (время московское).

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В течение минувшей среды украинские пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщило вечером 4 мая МВД Украины.

Зеленский просит генсека ООН Гутерриша помочь с эвакуацией раненых с "Азовстали"

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Президент Украины Владимир Зеленский просит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь с эвакуацией всех раненых с металлургического комбината "Азовсталь". Согласно сообщению Офиса президента, в ходе телефонного разговора Зеленский выразил благодарность генеральному секретарю за его усилия, уже приложенные для эвакуации украинских граждан с территории комбината. Также он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа эвакуации, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека.

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

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