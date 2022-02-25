Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров

Президент России Владимир Путин в ночь на 24 февраля объявил о начале войны против Украины, назвав ее "специальной военной операцией в Донбассе" с целью защитить людей, которые "на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". Утверждения Путина о геноциде ранее опровергли как Евросоюз, так и ООН. Западные политики обвинили российского президента во лжи. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией. Власти США и Великобритании ввели новые санкции в отношении России. DW следит за развитием событий пятницы, 25 февраля (время московское).

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Президент России Владимир Путин в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что российская сторона заинтересована в переговорах с украинской на высоком уровне. Об этом сообщила китайская медиакомпания CCTV. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров высказался о том, что Москва будет готова к переговорам с Киевом только после того, как Вооруженные силы Украины сложат оружие.

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Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) обвинил Владимира Путина в нарушении международного права и "разрушении Минских соглашений". По словам главы немецкого государства, это означает, что единственная основа для переговоров о мирном решении конфликта исчезла. "Это точно не путь к диалогу, а поиск конфронтации", - сказал Штайнмайер. Действия президента РФ должны встретить совместный и решительный ответ со стороны западных партнеров, сказал он. Их-за агрессии России против Украины Штайнмайер досрочно завершает официальный визит в Сенегал и возвращается в Берлин.

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Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести переговоры, чтобы предотвратить гибель людей. Об этом он заявил в видеообращении, которое опубликовал в Facebook офис украинского лидера. "Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации. По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей", - заявил Зеленский по-русски.

Глава Минздрава ФРГ диагностировал у Путина расстройство личности

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Карл Лаутербах

Федеральный министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) диагностировал у президента России Владимира Путина расстройство личности. В действиях кремлевского лидера проявляются неприемлемые "нарциссические потребности в признании", - заявил профессиональный врач. На самом деле у мира есть "дела поважнее, чем заниматься фантазиями Путина о величии", подчеркнул Лаутербах.

Медики обычно определяют нарциссизм как расстройство личности, характеризующееся крайней потребностью во внимании и признании, что часто сопровождается самовлюбленностью и высокомерным поведением.

Корреспондент DW: Ситуация в Киеве обостряется

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Около полудня жителей жилмассива Оболонь попросили не выходить из домов из-за угрозы боевых действий на улицах, сообщает корреспондент DW из столицы Украины. Ежечасно звучат сирены воздушной тревоги. Слышны звуки взрывов. Со стороны правительственного городка раздаются звуки перестрелки. Однако немногочисленные прохожие на центральных улицах не обращают на это никакого внимания.

В соцсетях публикуются рецепты изготовления "коктейлей Молотова". Украинцев призывают применять их против вражеской военной техники. У рекрутинговых центров территориальной обороны, еще до объявления всеобщей мобилизации мужчин призывного возраста, выстроились очереди желающих получить оружие и воевать против российских захватчиков. Однако оружие выдают только тем, кто подписал контракт и остался в центре в ожидании выезда на место дислокации. Унести домой автоматы невозможно.

Хроника событий 25 февраля 00.00-14.00 >>>

Хроника событий 24 февраля >>>

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Акции солидарности с Украиной В четверг, 24 февраля, в Германии и других странах мира прошли акции солидарности с Украиной. Эта фотография сделана около Бранденбургских ворот в Берлине.

Акции солидарности с Украиной Участник демонстрации в Берлине держит в руках фотографии СМИ, сделанные 24 февраля в Харькове.

Акции солидарности с Украиной Еще один снимок из немецкой столицы.

Акции солидарности с Украиной "Россия, проснись! Остановите вашу войну!". Акция перед консульством в Гамбурге, Германия.

Акции солидарности с Украиной "Кровавый убийца". Плакат в Стамбуле, Турция.

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Акции солидарности с Украиной "Путин - убийца!". Участница акции протеста в Сиднее, Австралия.

Акции солидарности с Украиной "Я - русский и против войны в Украине!". Один из плакатов в Сиднее.

Акции солидарности с Украиной "Остановите войну!". Демонстранты в Гааге, Нидерланды.

Акции солидарности с Украиной Митинг в Вене, Австрия.

Акции солидарности с Украиной Протестующие в Оттаве, Канада.

Акции солидарности с Украиной "Донбасс - это Украина". Плакат на акции в Оттаве.

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