 Зеленский призвал мир к солидарности с Украиной | Новости из Германии об Украине | DW | 24.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Зеленский призвал мир к солидарности с Украиной

Президент Украины указал, что помощь его стране со стороны западных союзников еще недостаточно эффективна.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к акциям солидарности. "Покажите свою позицию. Выходите из своих офисов, домов, школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь", - заявил глава государства в видеообращении, в четверг, 24 марта, спустя ровно месяц с начала военного вторжения России на украинскую территорию.

Он указал, что Украину в ее борьбе поддерживают народы Европы и Америки. В преддверии саммитов НАТО, Евросоюза и G7 Зеленский призвал политиков "поддержать борьбу за жизнь". Он выразил опасение, что "русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны". "Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или "большой семерке". Взломать и перетащить на сторону войны", - заявил украинский президент. Глава государства отметил, что помощь Украине со стороны западных стран еще недостаточно эффективна: "Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства".

Президент Украины обратился к жителям России

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам. "Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации, - подчеркнул он. - Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю". "Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится - это будет, непременно, - вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю", - подчеркнул Зеленский. "Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", - резюмировал он.

Подпишитесь на специальную рассылку DW о главных событиях, связанных с войной России против Украины: последние новости, репортажи, интервью, видеосюжеты - ежедневно в 19.00 (CET). 

Смотрите также:

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Желтый и голубой - цвета солидарности на демонстрациях, граффити и плакатах; портреты Владимира Путина с призывами привлечь к ответственности и требованиями немедленно прекратить войну - здесь собраны такие фотографии последних недель. Начнем с благотворительного концерта в Лондоне, 10 марта.

  • Лондон, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Военный преступник" - "Руки прочь от Украины". Акция на Трафальгарской площади в столице Великобритании.

  • Москва, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В российских городах также проходят акции протеста против военных действий в Украине. Выступления жестоко подавляются и разгоняются. За первые две недели по всей стране было задержано более 13 тысяч демонстрантов. Москва, 6 марта.

  • Гданьск, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Нет больше времени" - граффити в польском Гданьске. С обстрела полуострова Вестерплатте неподалеку от этого города 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война.

  • Гаага, 26 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в Гааге - городе в Нидерландах, где расположен Международный уголовный суд. В компетенцию этого суда входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления, преступления против человечности, а также преступления агрессии.

  • Идлиб, 24

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Граффити в сирийском городе Идлиб - созданы двумя местными художниками в первый день войны в Украине.

  • Фрайбург, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Blutin go home!" - плакат на демонстрации в немецком Фрайбурге, от немецкого слова "Blut" (кровь) и фамилии президента России в латинской транскрипции "Putin" (Путин).

  • Перджине-Вальсугана, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Детские рисунки в итальянской коммуне Перджине-Вальсугана.

  • Краков, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Stop Putin Now" - призыв остановить Владимира Путина на электронном табло Театра Багателя в Кракове, Польша.

  • Эдинбург, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Mad man Putin" - "Безумец Путин". Плакат на акции в шотландском Эдинбурге.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около украинского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Гамбург, 10 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Около российского консульства в Гамбурге, Германия.

  • Бохум

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Акция болельщиков немецкого футбольного клуба "Бохум".

  • Кельн, 28 февраля

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    В немецком городе Кельн после начала войны состоялось несколько больших митингов и демонстраций - в том числе, вместо традиционного карнавального шествия в понедельник, 28 февраля.

  • Франкфурт-на-Майне, 9 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Go to hell Putin" - плакат на акции школьников во Франкфурте-на-Майне.

  • Бейрут

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Плакаты на антивоенной акции в столице Ливана городе Бейрут, 9 марта.

  • Скопье, 6 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Демонстрация в городе Скопье - столице Северной Македонии.

  • Копенгаген

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Колонны Национального музея в датской столице Копенгагене, 11 марта.

  • Франкфурте-на-Майне, 3 марта

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    "Пончики мира" ("Friedenskreppel") во Франкфурте-на-Майне, один евро за штуку. Средства от продажи предназначены на помощь беженцам.

  • Сувон

    Плакаты, лозунги и символы - в поддержку Украины

    Световая инсталляция в южнокорейском городе Сувон - на территории крепости Хвасон, имеющей статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Украины насчитывается семь таких объектов. После начала войны они тоже оказались под угрозой, как и школы, больницы, жилые дома... и люди.

    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 02:55

Солидарность с украинцами: у посольства РФ в Берлине не стихают протесты против политики Кремля (08.03.2022)

Контекст

Все рассылки DW русском  

Аудио- и видеофайлы по теме

В Берлине прошел благотворительный концерт в честь Украины (07.03.2022)  

"У украинцев невероятный боевой дух", считает бывший офицер ВВС ФРГ и депутат бундестага (23.03.2022)  

Реклама

Самые читаемые

Сергей Гуриев: Я считаю Владимира Путина врагом России  

Комментарий: Конец сопротивления Мариуполя не станет концом террора  

Как украинским беженцам найти жилье в Германии  