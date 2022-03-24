Зеленский призвал мир к солидарности с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к акциям солидарности. "Покажите свою позицию. Выходите из своих офисов, домов, школ и университетов. Выходите во имя мира. Выходите с украинскими символами, чтобы поддержать Украину, поддержать свободу, поддержать жизнь", - заявил глава государства в видеообращении, в четверг, 24 марта, спустя ровно месяц с начала военного вторжения России на украинскую территорию.

Он указал, что Украину в ее борьбе поддерживают народы Европы и Америки. В преддверии саммитов НАТО, Евросоюза и G7 Зеленский призвал политиков "поддержать борьбу за жизнь". Он выразил опасение, что "русские уже начали лоббировать свои интересы. Это интересы войны". "Мы должны вместе не допустить, чтобы России удалось сломать кого-то в НАТО, ЕС или "большой семерке". Взломать и перетащить на сторону войны", - заявил украинский президент. Глава государства отметил, что помощь Украине со стороны западных стран еще недостаточно эффективна: "Мы так и не получили самолеты и современное противоракетное оружие. Мы так и не получили танки, противокорабельные средства".

Президент Украины обратился к жителям России

Кроме того, Зеленский обратился к россиянам. "Украина никогда не угрожала безопасности Российской Федерации, - подчеркнул он. - Даже сейчас мы делаем все только для того, чтобы вернуть мир на свою землю". "Мы делаем все, чтобы закончить эту войну. И когда у нас это получится - это будет, непременно, - вы будете уверены как минимум в одном: ваших детей больше не отправят умирать на нашу землю", - подчеркнул Зеленский. "Вы, граждане России, тоже заинтересованы в мире. Спасайте своих сыновей от войны. Рассказывайте правду о войне. И если можете покинуть Россию, чтобы не отдавать ваши налоги на войну, сделайте это", - резюмировал он.

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