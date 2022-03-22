 Зеленский призвал Италию к жестким мерам против богатых россиян | Новости из Германии об Украине | DW | 22.03.2022

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Украина

Зеленский призвал Италию к жестким мерам против богатых россиян

Выступая перед парламентом Италии, Владимир Зеленский призвал заблокировать активы всех, кто имеет влияние в России. Итальянский премьер Марио Драги выступил за членство Украины в Евросоюзе.

Видеообращение Владимира Зеленского к депутатам итальянского парламента

Видеообращение Владимира Зеленского к депутатам итальянского парламента

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Италии принять жесткие меры против богатых россиян. "Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты - от "Шахерезады" и до самых малых, - заявил он в видеообращении к итальянскому парламенту во вторник, 22 марта. - Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они используют его для мира - чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам".

Италия уже давно является популярным местом отдыха для состоятельных россиян. Многие из них владеют роскошными виллами в Тоскане или на Сардинии. Яхты, принадлежащие гражданам России, часто бросают якорь в средиземноморских портах Италии.

Зеленский предупредил о голоде в разных странах мира

Украинский лидер также предупредил, что самым страшным последствием войны будет голод, который приближается для разных стран. "Как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля, уничтожает базы с горючим? Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и захвачены наши порты, - указал Зеленский, подчеркнув, что последствия войны ощущаются уже во многих частях света. - Цены уже растут. Так сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи?"

Украина является крупным производителем зерна и поставляла его многим гуманитарным организациям. До войны в Украине Всемирная продовольственная программа ООН получала из этой страны почти половину своих поставок пшеницы.

Драги поддержал вступление Украины в ЕС

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, который выступил в парламенте после обращения Зеленского, итальянские власти уже арестовали активы, принадлежащие российским олигархам, на сумму более 800 млн евро. На основании санкций ЕС против российских олигархов среди прочего была арестована яхта стоимостью 530 млн евро, указал глава итальянского правительства.

Вместе с тем Драги высказался за вступление Украины в Евросоюз. "Мы хотим дать Украине путь к сближению с Европой. Хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия поддерживает его страну на этом пути. Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС", - приводятся слова Марио Драги в Twitter правительства в Риме.

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    Автор: Николай Пермяков


Смотреть видео 26:30

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