Зеленский призвал Италию к жестким мерам против богатых россиян

Президент Украины Владимир Зеленский призвал власти Италии принять жесткие меры против богатых россиян. "Не будьте курортом для убийц. Заблокируйте им всю недвижимость, счета и яхты - от "Шахерезады" и до самых малых, - заявил он в видеообращении к итальянскому парламенту во вторник, 22 марта. - Заблокируйте активы всех, кто имеет в России влияние. Пусть они используют его для мира - чтобы когда-нибудь иметь возможность вернуться к вам".

Италия уже давно является популярным местом отдыха для состоятельных россиян. Многие из них владеют роскошными виллами в Тоскане или на Сардинии. Яхты, принадлежащие гражданам России, часто бросают якорь в средиземноморских портах Италии.

Зеленский предупредил о голоде в разных странах мира

Украинский лидер также предупредил, что самым страшным последствием войны будет голод, который приближается для разных стран. "Как мы можем сеять под ударами российской артиллерии? Как мы можем сеять, когда враг сознательно минирует поля, уничтожает базы с горючим? Мы не знаем, какой урожай у нас будет и сможем ли мы экспортировать, когда заблокированы и захвачены наши порты, - указал Зеленский, подчеркнув, что последствия войны ощущаются уже во многих частях света. - Цены уже растут. Так сколько десятков миллионов людей будут нуждаться в помощи?"

Украина является крупным производителем зерна и поставляла его многим гуманитарным организациям. До войны в Украине Всемирная продовольственная программа ООН получала из этой страны почти половину своих поставок пшеницы.

Драги поддержал вступление Украины в ЕС

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, который выступил в парламенте после обращения Зеленского, итальянские власти уже арестовали активы, принадлежащие российским олигархам, на сумму более 800 млн евро. На основании санкций ЕС против российских олигархов среди прочего была арестована яхта стоимостью 530 млн евро, указал глава итальянского правительства.

Вместе с тем Драги высказался за вступление Украины в Евросоюз. "Мы хотим дать Украине путь к сближению с Европой. Хочу сказать президенту Зеленскому, что Италия поддерживает его страну на этом пути. Италия хочет, чтобы Украина была в ЕС", - приводятся слова Марио Драги в Twitter правительства в Риме.

Смотрите также:

Война в Украине - 22.03.2022 Житель Киева закрывает прозрачной пленкой выбитые окна в своей квартире. Также в фотохронике войны в Украине от 22 марта - в бундестаге почтили память Бориса Романченко, снимки из Харькова, Киева, Одессы и европейских стран, принимающих беженцев.

Война в Украине - 22.03.2022 Борис Романченко прошел через четыре нацистских концентрационных лагеря - Бухенвальд, Пенемюнде, Дора и Берген-Бельзен. 96-летний харьковчанин погиб 21 марта, когда в дом, где он жил, попал российский снаряд. Этот снимок сделан в 2011 году в годовщину освобождения концентрационного лагеря Бухенвальд.

Война в Украине - 22.03.2022 Утром 22 марта в берлинском Рейхстаге депутаты бундестага Германии и члены федерального правительства почтили память погибшего минутой молчания. Борис Романченко был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора, с 1990-х годов регулярно приезжал на памятные мероприятия на территории бывшего концлагеря около города Веймар.

Война в Украине - 22.03.2022 Горящие здания в городе Ирпень. Спутниковая фотография, 21 марта. По данным украинских военных, российские войска в начале этой недели остановлены в Киевской области и ждут резервы. Перед украинскими силами поставлена задача не допустить перехода протекающей здесь реки противником.

Война в Украине - 22.03.2022 Полуразрушенное здание в Новокодакском районе города Днепр, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Разрушенная квартира в одном из жилых домов Киева, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Разбитый китайский фарфор в киевской квартире после обстрела жилого района, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Противотанковая баррикада в Киеве. Столица Украины готова к обороне, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Владимир Зеленский 22 марта выступил по видеосвязи с обращением к парламенту Италии. Президент Украины, в частности, призвал Италию не быть "курортом для убийц": "Вы знаете тех, кто принес в Украину войну. Вы четко знаете тех, кто приказывает воевать, и тех, кто это пропагандирует".

Война в Украине - 22.03.2022 Харьков продолжает подвергаться ракетным и артиллерийским обстрелам российских войск. Повреждения в городе уже получили около тысячи зданий. Погибших людей доставляют в городской морг, сотрудники которого устанавливают личности погибших или собирают необходимые данные и материалы, чтобы сделать это позже.

Война в Украине - 22.03.2022 По данным регионального управления полиции, только за первые двадцать дней войны в городе Харьков и Харьковской области погибли 234 мирных жителя, из них 13 детей. Число жертв увеличивается.

Война в Украине - 22.03.2022 Следующей целью российских войск может стать Одесса. Один из первых домов, получивших повреждения в окрестностях этого города, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Жители и защитники Одессы продолжают укреплять оборону, 21 марта. Мешки с песком идут на возведение баррикад.

Война в Украине - 22.03.2022 Изготовление стальных нагрудников из металлолома в городе Запорожье, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Письма любви и поддержки от детей в Шотландии, желающих принять участие в акции солидарности с беженцами из Украины. Дамфрис, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Добровольцы в городе Дрогобыч Львовской области Украины помогают защитникам страны - дружно лепят для солдат вареники.

Война в Украине - 22.03.2022 Хорошо знакомый многим процесс производства традиционного блюда - в здании местного театра. Дрогобыч, 21 марта.

Война в Украине - 22.03.2022 Так выглядит внутренний двор театра в городе Дрогобыч, где тоже готовят еду для военных. Сам театр стал местом встречи людей в это трудное время - в том числе беженцев из других регионов страны.

Война в Украине - 22.03.2022 Железнодорожный вокзал во Львове, через который многие беженцы из охваченных боевыми действиями регионов страны отправляются дальше в Польшу или другие страны Европы.

Война в Украине - 22.03.2022 На вокзале в польском городе Пшемысль, 22 марта. По данным ООН с начала войны Украину уже покинуло свыше 3,5 миллиона человек. В Германию сейчас ежедневно прибывает от 12 до 15 тысяч беженцев из этой страны. Автор: Николай Пермяков

