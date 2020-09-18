Зеленский пригласил друзей Украины в ООН к участию в Крымской платформе

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций к реформированию, а иностранных партнеров - к участию в создании Крымской платформы. Об этом он заявил среду, 23 сентября, в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, которая из-за пандемии коронавируса проходит в том числе в формате заранее записанных видеообращений мировых лидеров.

"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война?.. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца", - подчеркнул он.

Он обратил внимание на проблему злоупотребления постоянными членами Совбеза ООН правом вето, указав, что это может привести к обесцениванию одного из главных органов ООН.

Президент Украины призвал к поддержке Крымской платформы

Президент добавил, что вопросы Донбасса и Крыма не должны стать повседневностью, когда "протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции". "Наоборот - пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир, - подчеркнул он. - И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса".

Зеленский призвал государства-члены ООН поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи до конца года. "Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - призвал он.

О том, что министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма, заявил в сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Крымская платформа создается для структурирования международных усилий по освобождению украинского полуострова. Она предполагает проведение ежегодных саммитов и обширные контакты на разных уровнях.

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