 Зеленский пригласил друзей Украины в ООН к участию в Крымской платформе | Новости из Германии об Украине | DW | 24.09.2020

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Украина

Зеленский пригласил друзей Украины в ООН к участию в Крымской платформе

Президент Украины указал на необходимость реформ в Организации Объединенных Наций. Он призвал оказать поддержку международной платформе по деоккупации Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Организацию Объединенных Наций к реформированию, а иностранных партнеров - к участию в создании Крымской платформы. Об этом он заявил среду, 23 сентября, в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН, которая из-за пандемии коронавируса проходит в том числе в формате заранее записанных видеообращений мировых лидеров.

"Какие чувства были бы у основателей ООН, если бы они узнали, что 75 лет спустя в центре Европы будет идти война?.. Недопустимо, когда суверенитет независимого государства нарушает один из постоянных членов Совета Безопасности ООН. Это окончательно доказывает - механизмы образца 1945 сегодня работают не до конца", - подчеркнул он.

Он обратил внимание на проблему злоупотребления постоянными членами Совбеза ООН правом вето, указав, что это может привести к обесцениванию одного из главных органов ООН.

Президент Украины призвал к поддержке Крымской платформы

Президент добавил, что вопросы Донбасса и Крыма не должны стать повседневностью, когда "протокольные заявления к годовщине оккупации будут считаться достаточной формой международной реакции". "Наоборот - пока рана в центре Европы кровоточит, боль будет чувствовать весь мир, - подчеркнул он. - И единственным рецептом эффективного лечения является лишь деоккупация Крыма и Донбасса".

Зеленский призвал государства-члены ООН поддержать обновленную резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе, Украина", которая будет вынесена на рассмотрение Генассамблеи до конца года. "Пользуясь случаем, хочу пригласить наших друзей к участию в создании международной Крымской платформы с целью совместных действий для защиты прав крымчан и деоккупации полуострова", - призвал он.

О том, что министерство иностранных дел Украины готовит международную платформу по деоккупации Крыма, заявил в сентябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Крымская платформа создается для структурирования международных усилий по освобождению украинского полуострова. Она предполагает проведение ежегодных саммитов и обширные контакты на разных уровнях.

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    Автор: Игорь Бурдыга


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