 Зеленский - президент: карикатура лучше портрета? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 20.05.2019

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Украина

Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.

Владимир Зеленский о своих портретах в кабинетах чиновников - карикатура Сергея Елкина

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    Автор: Ута Штайнвер


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