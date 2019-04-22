Зеленский - президент: карикатура лучше портрета?

Новый президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации заявил, что чиновникам не стоит вешать в кабинетах его портрет. Карикатурист Сергей Елкин понял намек.
За 3 дня до инаугурации Зеленского парламентская коалиция в Раде перестала существовать. Украина, похоже, входит в период противостояния новоизбранного президента и старого парламента, считает Сергей Руденко. (17.05.2019)
О втором походе в политику лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука, а также о причинах и последствиях этого шага - журналист Сергей Руденко специально для DW. (17.05.2019)
Резидент Comedy Club в "Немцова. Интервью" о примере Зеленского и особенностях политической сатиры в Украине и России. (01.05.2019)
Для Кремля раздача российских паспортов - не только попытка ослабить Украину, но и часть борьбы за трудовые ресурсы, считает Константин Эггерт. (03.05.2019)