Зеленский предложил опросить украинцев о мире с Россией

Новый президент Украины Владимир Зеленский предложил провести всенародный опрос о заключении мирных соглашений с Россией в целях урегулирования конфликта на востоке Украины. С соответствующей инициативой Зеленский выступил в ходе встречи с общественными активистами в администрации президента в четверг, 23 мая.

Зеленский особо подчеркнул, что речь идет не о референдуме или законодательной инициативе, а лишь об информационном опросе. "Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете? Это нормальный разговор с людьми", - пояснил он.

Участники встречи, среди которых находились и бывшие военные, согласились с тем, что данное мероприятие лучше назвать опросом, а не референдумом. Агентство dpa, однако, отмечает, что реализация инициативы Зеленского может оказаться проблематичной, поскольку Россия официально не считает себя стороной конфликта на востоке Украины.

Критика инициативы Зеленского

Планы Зеленского вызвали критику в стане его противников. Бывший президент Украины Петр Порошенко назвал подобные планы капитуляцией. "Был неприятно удивлен странной позицией, что вопрос так называемых "мирных соглашений с Россией" должен решаться на референдуме. В стране есть опасения, что это - капитуляция, а никакое не "мирное соглашение", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Перед зданием администрации президента в Киеве устроили акцию протеста вдовы украинских солдат, павших в боях на востоке страны. Женщины держали в руках фотографии погибших мужей и протестовали против планов Зеленского по проведению опроса.

В Москве сдержанно отреагировали на предложение Зеленского. Самое главное, это чтобы это к чему-то привело, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он, однако, добавил, что это -сугубо внутриукраинская инициатива, которую Кремль не желает комментировать.

В результате вооруженного конфликта на востоке Украины между украинскими силовиками и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, погибли, по оценкам, уже 13 тысяч человек.

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