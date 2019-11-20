Зеленский потребует Россию вернуть оборудование с кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский посетил в среду, 20 ноября, в Очакове возвращенные Россией катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу". По итогам обследования кораблей, он отметил, что на них "действительно не хватает оборудования" и "частей вооружения". "Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть", - подчеркнул он.

По словам президента, Украина немедленно начнет ремонтировать возвращенные корабли, на что уйдет три-четыре месяца. "Как мы и обещали, мы вернули наших моряков, и вернули наши катера", - заверил он.

Ранее командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что в России "угробили" корабли, прежде чем вернуть их Украине. По его словам, с судов "поснимали даже плафоны, розетки и унитазы". "Так что мы еще покажем всему миру варварское отношение россиян к этому", - продолжил адмирал.

Россия вернула Украине корабли через год после захвата

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.

Арестованные при захвате кораблей моряки были возвращены на родину 7 сентября в рамках обмена пленными. 18 ноября Россия вернула Украине корабли. В МИД России суда назвали "вещественными доказательствами в продолжающемся уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы". "Их нахождение на территории РФ для продолжения уголовного процесса не требуется", так как необходимые следственные действия в отношении судов завершены, пояснили в ведомстве.

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