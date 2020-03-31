Зеленский подписал закон о продаже земли в Украине

Президент Владимир Зеленский во вторник, 28 апреля, подписал закон об обороте сельскохозяйственных земель в Украине. В частности, документ предусматривает с 1 июля 2021 года возможность приобретения права собственности на земельные участки площадью до 100 гектаров исключительно гражданами Украины. С 2024 года юридические лица, владельцами которых являются украинцы, смогут покупать до 10 тысяч гектаров земли.

Законом запрещена продажа государственных и коммунальных земель, а вопрос о предоставлении иностранцам права покупать землю будет решаться на референдуме. Верховная рада одобрила закон 31 марта нынешнего года.

"Помимо того, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для граждан Украины, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе", - говорится в заявлении пресс-службы Зеленского.

Фракция "Батькивщина" в Раде намерена в ближайшее время обжаловать закон об обороте земель в Конституционном суде, заявила во вторник ее лидер Юлия Тимошенко. "Выбирая между интересами украинскими и обязательствами перед международными аферистами, Владимир Зеленский встал на сторону глобальных спекулянтов", - заявила Тимошенко в Facebook. Она выразила убеждение, что справедливость будет восстановлена.

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