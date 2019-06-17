 Зеленский объявил о первом шаге к прекращению огня в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 01.07.2019

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Украина

Зеленский объявил о первом шаге к прекращению огня в Донбассе

Разведении сил вблизи станицы Луганской создало "хрупкую надежду на начало завершения горячей фазы войны" в Донбассе, считает президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)

Разведение сил Киева и сепаратистов вблизи станицы Луганской стало первым шагом к прекращению огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook в понедельник, 1 июля. Вместе с тем Зеленский отметил, что "только время и конкретные шаги могут доказать всем, что стороны выполняют свои обязательства".

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"Я не хочу обещать, что завтра будет мир, что прекратим войну", - продолжил Зеленский и вместе с тем выразил предположение, что появилась "хрупкая надежда на начало завершения горячей фазы войны". Президент призвал украинцев "не поддаваться панике и предоставить возможность нашим воинам, нашей армии и нашим дипломатам выполнять свою мощную и очень сложную работу".

Киев и сепаратисты уведомили СММ ОБСЕ о разведении сил

Накануне Специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) сообщила, что Украина и сепаратисты так называемой "ЛНР" уведомили о завершении разведения войск в согласованном районе у станицы Луганской. Соответствующая вербальная нота от МИД Украины поступила 29 июня, а на следующий день аналогичное извещение прислали представители вооруженных формирований в неподконтрольных украинской власти районах Луганской области, пояснили в СММ ОБСЕ.

Разведение сил у станицы Луганской было частью нового механизма пошагового прекращения огня в Донбассе, выработанной представителями Трехсторонней контактной группы в Минске 5 июня. Начало разведения было запланировано на 10 июня, но сорвалось из-за резкой эскалации конфликта. С начала вооруженного конфликта на востоке Украины между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами, получающими поддержку от Москвы, было заключено уже более 25 перемирий, однако ни одно из них так и не было выполнено в полной мере.

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