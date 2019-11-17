 Зеленский напомнил Путину о возвращении оборудования с кораблей | Новости из Германии о России | DW | 25.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Зеленский напомнил Путину о возвращении оборудования с кораблей

России следует вернуть Украине вооружение, технику и документы с кораблей, возвращенных через год после инцидента у Керченского пролива, отметил Владимир Зеленский в телефонной беседе с президентом РФ.

Украинский корабль в сопровождении судна береговой охраны РФ

Украинский корабль в сопровождении судна береговой охраны РФ, ноябрь 2019 года

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский в понедельник, 25 ноября, провели телефонные переговоры. Главы государств обсудили возвращение в Украину буксира "Яны Капу", а также артиллерийских катеров "Никополь" и "Бердянск", задержанных в ноябре 2018 года после инцидента около Керченского пролива. Зеленский особо выделил необходимость вернуть украинской стороне "все вооружение, технику и документы, которые были на этих кораблях".

Контекст

В Гааге проходят предварительные слушания иска Украины о нарушениях РФ международной конвенции по морскому праву. Киев обвиняет Москву в искусственном затягивании судебного разбирательства. (10.06.2019)

Обстрел российскими кораблями украинских в Керченском проливе стал новой вехой в эскалации противостояния Москвы и Киева. Россия ссылается на международное право, что вызывает у экспертов недоумение. (26.11.2018)

Кроме того, президенты обсудили продолжение транзита российского газа через украинскую территорию, а также возобновление его поставок в Украину.

Москва вернула Киеву корабли через год после их захвата

Три украинских корабля были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018 года на подходе к Керченскому проливу при попытке пройти из Одессы в порт Мариуполя в Азовском море. Пограничники обвинили корабли в нарушении территориальных вод РФ и доставили их в Керчь. Украина считает, что такого разрешения и не требовалось.

Арестованные при захвате кораблей моряки были возвращены на родину 7 сентября в рамках обмена пленными. 18 ноября Россия вернула Украине катера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу".

Командующий военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что в России "угробили" корабли, сняв с них "даже плафоны, розетки и унитазы". Владимир Зеленский посетил возвращенные корабли и отметил, что на их ремонт понадобится от трех до четырех месяцев.

Смотрите также:

  • Азовское море

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Сотрудничество между Украиной и Россией - на бумаге

    "Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России... " Это слова из преамбулы Договора между Украиной и Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенного в 2003 году.

  • Плакат Крым и Россия

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Конфликты в Керченском проливе: на каком основании?

    Согласно международному праву, торговые суда и военные корабли должны пользоваться в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства. Однако после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года реальность в Азовском море начала все дальше отдаляться от этого правового принципа.

  • Здание Европарламента в Страсбурге

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    ЕС критикует Россию

    Ситуация обострилась с открытием Керченского моста, соединяющего Таманский полуостров с Крымом. До этого, говорится в резолюции Европарламента от 25 октября 2018 года, проверки Россией кораблей в Азовском море совершались выборочно и не нарушали свободного движения судов и грузов. Но с весны 2018 года, по словам пресс-службы ЕС, Москва демонстративно создает препятствия для торгового судоходства.

  • Строительство моста через Керченский пролив

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чрезмерные" проверки в Азовском море

    Суда, следующие из украинских портов и в украинские порты, на несколько часов задерживаются российскими пограничниками для досмотра. Порты, торговцы и перевозчики несут значительные убытки. Согласно данным, предоставленным Киевом, по состоянию на конец сентября 2018 года усиленным проверкам подверглись более 200 судов, среди которых 120 были под флагами стран ЕС.

  • Рыболовецкое судно Норд, апрель 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Аргументы России

    Тем временем российская сторона обвиняет в эскалации в Азовском море украинцев. Так, в конце марта 2018 года Украина задержала в Азовском море и впоследствии конфисковала зарегистрированное в Крыму рыболовецкое судно "Норд".

  • Керченский пролив 25 ноября 2018 года

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    Керченский кризис

    Самый крупный до сих пор инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября, когда рейд украинских военных кораблей из Одессы в Азовское море завершился обстрелом со стороны российских пограничников, которые утверждали что украинцы нарушают российскую границу, и задержанием украинских военных. Все три судна были задержаны и отправлены в порт Керчи.

  • Захваченные украинские суда в порту Керчи

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды"

    ФСБ России заявляет, что украинские корабли "незаконно пересекли границу и вошли в территориальные воды". На заседании Совбеза ООН заместитель постоянного представителя России Дмитрий Полянский объяснил силовое задержание кораблей тем, что "было подозрение, что они могли перевозить радикалов, которые угрожали взорвать Керченский мост".

  • Даниэль-Эразмус Хан

    Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

    "Чей Крым" - на этот раз об этом речь не идет

    Как рассказал DW профессор мюнхенского Университета бундесвера Даниэль-Эразмус Хан, вопросы прохождения Керченского пролива регулируются так же, как и вопросы прохождения Босфора или любого другого пролива мира. "Согласно Конвенции по морскому праву от 1982 года, Украина имеет неограниченное право на транзит через Керченский пролив. Для этого не нужны никакие разрешения России", - отметил эксперт.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 02:46

Зачем Киев добивается международного статуса для Керченского пролива?

Контекст

Керченский пролив: хроника морских конфликтов Украины и России

Инциденту 25 ноября с обстрелом российскими кораблями украинских катеров и буксира предшествовали месяцы напряженности в Азовском море. DW - о главных этапах противостояния в Керченском проливе. (28.11.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как оценивают в Украине обмен заключенными с Россией  

Зачем Киев добивается международного статуса для Керченского пролива?  

НАТО намерена усилить военное присутствие в Черном море  

Также по теме

Ukraine Russland Konflikt Krim l Hafens im ukrainischen Mariupol am Asowschen Meer

Россия вернет Украине захваченные корабли 18 ноября 17.11.2019

ФСБ в аннексированном Крыму подтвердила, что передача захваченных Россией украинских кораблей состоится 18 ноября. Они уже покинули керченский порт. В тот же день глава МИД ФРГ отправится в Киев.

Russland Ukraine Krim Konflikt

Россия возвращает Украине захваченные в Черном море корабли 17.11.2019

Катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" в сопровождении береговой охраны РФ вышли из акватории "Генмола" в Керчи.

Russland ukrainische Soldaten vor Gericht in Moskau

Адвокат сообщил о завершении следствия по делу украинских моряков 09.07.2019

По словам Николая Полозова, теперь начнется следующая стадия - "ознакомление с материалами уголовного дела". Возможно, 17 июля суд рассмотрит ходатайство о продлении содержания моряков под стражей.

Реклама

Самые читаемые

Необычная терапия: почему европейцы едут лечиться в Грузию  

В Дрездене ограбили сокровищницу "Зеленый свод"  

Бавария не войдет в немецкий Совет по вопросам образования  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно