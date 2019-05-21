Зеленский назначил Кучму представителем Киева в переговорах по Донбассу

Президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главу государства Леонида Кучму представителем Киева в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом глава государства сообщил в ходе своего первого брифинга в понедельник, 3 июня, передает корреспондент DW. Глава государства ограничился коротким заявлением для тех журналистов, которым удалось попасть на брифинг.

Журналисты ожидают брифинг у здания администрации президента Украины

Очередная встреча группы состоится в Минске 5 июня, добавил Зеленский. По его словам, у украинской стороны имеются "конкретные предложения".

Экс-президент Кучма уже представлял Украину на переговорах по Донбассу с 2014 по 2018 годы.

Аннексия Крыма и самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР"

Россия в марте 2014 года аннексировала украинский полуостров Крым и считает его своей территорией. Киев и подавляющее большинство стран мира аннексию украинской территории не признают. Вскоре после аннексии Крыма США, Евросоюз, Австралия, Новая Зеландия и Канада ввели в действие первый пакет санкций в отношении России.

В апреле-мае того же года в украинском регионе Донбасс при поддержке Москвы были незаконно провозглашены псевдогосударственные образования - "Донецкая народная республика" и "Луганская народная республика". Санкции в отношении России были расширены из-за поддержки Москвой сепаратистов на востоке Украины и поставок им оружия.

Киев, со своей стороны, начал военные действия в отношении вооруженных сепаратистов. По оценке Организации Объединенных Наций, за годы конфликта в Донбассе погибли около 13 тысяч человек, а более полутора миллионов жителей были вынуждены покинуть регион.

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