Зеленский и Беннет обсудили скандальные высказывания Лаврова

На 71-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12,5 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 5 мая (время московское).

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Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе телефонного разговора с коллегой из Бухареста Ионом Опришором заявил о поддержке Вашингтоном стремления Румынии диверсифицировать источники энергопоставок. Салливан также поддержал помощь Бухареста Молдове и "выразил признательность Румынии за предоставление щедрой гуманитарной помощи украинцам".

Зеленский и Беннет обсудили высказывания Лаврова о Гитлере и евреях

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Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном вечернем видеообращении в ночь на 5 мая сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом. Зеленский поздравил собеседника с Днем независимости государства Израиль. В ходе беседы были обсуждены "скандальные и совершенно недопустимые высказывания" главы МИД РФ Сергея Лаврова о евреях и Гитлере. По его словам, комментарии министра иностранных дел Сергея Лаврова возмутили весь мир. В воскресенье, 1 мая, в интервью итальянскому телеканалу Rete4 Лавров, в частности, заявил, что нацистский диктатор имеет еврейское происхождение.

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С начала войны в Германии зарегистрированы 610 103 беженца из Украины. Об этом сообщают издания немецкой медиагруппы Funke со ссылкой на Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев. Согласно отчету ведомства, около 69 процентов всех бежавших в Германию составляют девочки и женщины и 31 процент - мальчики и мужчины. Доля женщин среди взрослых составляет 80 процентов. При этом подчеркивается, что ведомству неизвестно, сколько зарегистрированных в ФРГ беженцев могли позже отправиться в другую европейскую страну или вернуться на родину.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким и друзьям украинского журналиста Александра Махова, погибшего 4 мая в боях под Изюмом. Ему было 36 лет. "Пусть его сын Владислав знает: Россия ответит за смерть. Мы обязательно одержим для Украины победу. Уверен, это была мечта Александра. Мы ее реализуем. Вечная память ему и всем нашим героям, отдавшим жизнь за Украину!", - заявил в видеообращении Зеленский.

Из Мариуполя выведены еще более 300 человек

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Колонна машин с эвакуированными из Мариуполя

Из Мариуполя в течение минувшей среды удалось эвакуировать еще 344 человека. "Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - сообщила в Telegram-канале вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Департамент охранной полиции Эстонии сообщил, что принял решение выслать из страны одного из организаторов местной акции "Бессмертный полк" Алексея Есакова "из соображений безопасности". В полиции считают, что Есаков на протяжении нескольких лет разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал российское вторжение в Украину, участвовал в контрабанде в Восточной Украине.

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В течение минувшей среды украинские пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщило вечером 4 мая МВД Украины.

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Войска РФ проникли на территорию комбината "Азовсталь" в Мариуполе, сообщил глава делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия "Радио Свобода". По его словам, связь с защитниками восстановлена. Ранее сообщалось, что украинские власти потеряли связь с защитниками Мариуполя. Ситуация на "Азовстали" крайне сложная, но защитники продолжают обороняться, сообщил командир полка "Азов" Денис Прокопенко.

Зеленский просит генсека ООН Гутерриша помочь с эвакуацией раненых с "Азовстали"

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Президент Украины Владимир Зеленский просит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь с эвакуацией всех раненых с металлургического комбината "Азовсталь". Согласно сообщению Офиса президента, в ходе телефонного разговора Зеленский выразил благодарность генеральному секретарю за его усилия, уже приложенные для эвакуации украинских граждан с территории комбината. Также он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа эвакуации, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека.

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

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