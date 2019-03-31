 Зеленский заявил, что при победе на выборах готов к переговорам с Путиным | Новости из Германии об Украине | DW | 08.04.2019

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Украина

Зеленский заявил, что при победе на выборах готов к переговорам с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает вступление Украины в НАТО и считает остановку огня в Донбассе "первоочередной задачей".

Победитель первого тура президентских выборов в Украине 2019 года Владимир Зеленский

Победитель первого тура президентских выборов в Украине 2019 года Владимир Зеленский

Артист Владимир Зеленский, возглавивший после первого тура президентских выборов в Украине гонку за право занять кресло главы государства, заявил, что готов в случае победы вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, однако не собирается при этом "жертвовать территориями или людьми". "Да (готов к переговорам с Путиным. - Ред.), но жертвовать территориями или людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константной", - подчеркнул Зеленский в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала "Украина".

Зеленский выступает за продолжение Минского переговорного процесса

"Первоочередной задачей" кандидат в президенты считает также прекращение военных действий в Донбассе. По мнению Зеленского, необходимо "достучаться" до каждого человека, который живет на временно оккупированных территориях, и объяснить жителям на Востоке, что скоро стрельба закончится и они вернутся в состав Украины.

Контекст

После окончания холодной войны многие считали НАТО ненужной структурой. Но организация сегодня вновь стала бастионом, защищающим от российской угрозы - а значит будет нужна и дальше, считает Бернд Ригерт. (03.04.2019)

На обработку всех избирательных бюллетеней Центризбиркому Украины потребовалось четыре дня. Согласно окончательным данным, Владимир Зеленский, занявший первое место, набрал 30,24 процента голосов. (04.04.2019)

По собственным словам политика, он выступает за продолжение переговоров по Минским соглашениям, однако считает, что этот формат необходимо реформировать.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский отметил, что сам поддерживает эту идею, однако хочет вынести данный вопрос на национальный референдум.

Дебаты Зеленского и Порошенко

В свою очередь соперник Зеленского в решающем туре выборов - действующий президент Украины Петр Порошенко - в воскресенье предложил сопернику провести 14 апреля дебаты на главном стадионе страны - НСК "Олимпийский".

7 апреля ЦИК Украины объявил окончательные результаты первого тура президентских выборов. За актера и шоумена Владимира Зеленского отдали голоса 30,24 % избирателей. Порошенко получил поддержку 15,95 % проголосовавших.

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    Автор: Ута Штайнвер


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