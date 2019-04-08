 Зеленский готов к переговорам с Путиным. Готов ли Путин? | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 08.04.2019

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Россия

Зеленский готов к переговорам с Путиным. Готов ли Путин?

Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным. До этого он вынудил Порошенко сдать анализы на алкоголь. Грозит ли это президенту РФ, спрашивает карикатурист Сергей Елкин.

Путин читает заголовок в газете Зеленский заявил, что готов к переговорам с Путиным и говорит: Что? Мне тоже сдавать анализы? (карикатура)

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