Зеленский готов к переговорам с Путиным. Готов ли Путин?

Владимир Зеленский готов к переговорам с Владимиром Путиным. До этого он вынудил Порошенко сдать анализы на алкоголь. Грозит ли это президенту РФ, спрашивает карикатурист Сергей Елкин.
Действующий президент Украины Порошенко и его соперник во втором туре выборов комик Зеленский зовут друг друга на дебаты. Подготовка к ним началась со сдачи анализов перед камерами. (05.04.2019)
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский поддерживает вступление Украины в НАТО и считает остановку огня в Донбассе "первоочередной задачей". (08.04.2019)