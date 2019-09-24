 Зеленский в ООН назвал своей задачей завершение войны в Донбассе | Новости из Германии об Украине | DW | 25.09.2019

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Украина

Зеленский в ООН назвал своей задачей завершение войны в Донбассе

Ценой мира в Донбассе не должны стать жизни украинских граждан, свобода или право Украины на собственный выбор, заявил Владимир Зеленский. Президент Украины также заявил о необходимости обновления ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует членам Генассамблее ООН цену человеческой жизни

Президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует членам Генассамблее ООН цену человеческой жизни

В современном мире больше нет "чужой войны" заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая в среду, 25 сентября, на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке. "И никто из вас не сможет чувствовать себя в безопасности, когда идет война в Украине, когда идет война в Европе", - подчеркнул украинский лидер.

Зеленский отметил, что его задачей, как Президента Украины, является завершение войны, возвращение оккупированных территорий и установление мира. "Но не ценой жизни наших граждан, не ценой свободы или права Украины на собственный выбор. Именно поэтому нам необходима мировая поддержка", - сказал он.

Цена жизни – 10 долларов

Президент Украины продемонстрировал членам ассамблеи пулеметный патрон. "Вот это стоит 10 долларов. И, к сожалению, сегодня на нашей планете это - стоимость человеческой жизни", - эмоционально заявил Зеленский, рассказав, что подобная пуля оборвала жизнь солиста Парижской национальной оперы, Героя Украины Василия Слипака, застреленного пророссийским снайпером в Донбассе в июне 2016 года.

Контекст

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Бывший глава дипломатического представительства США в Грузии, Украине и России в "Немцова. Интервью" об обмене пленными, российских выборах и новом американском после в Москве (11.09.2019)

Президент Украины добавил, что, кроме Слипака, за 5 лет войны на Донбассе и аннексии Россией Крыма погибли более 13 тыс. украинцев, еще 30 тыс. были ранены, а 1,5 млн стали вынужденными переселенцами.

ООН нуждается в реформе

По мнению Владимира Зеленского, сегодня членов ООН объединяют лишь "бедствия, катастрофы и войны". Украинский лидер уверен, что современные международные институты, в том числе и ООН, нуждаются в обновлении. "Безусловно, мы не ставим под сомнение авторитет международных организаций, в частности, Организации Объединенных Наций. Но следует признать, что механизмы небезупречны. Они начинают давать сбой, эти механизмы, а, следовательно, нуждаются в обновлении", - подчеркнул президент Украины.

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