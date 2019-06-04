Зеленский в Брюсселе: интенсивный курс введения в мировую политику

За два дня Владимир Зеленский познакомился в Брюсселе с руководством ЕС и НАТО, а также лидерами ряда стран. Как прошел первый иностранный визит президента Украины - в репортаже DW.
Первый иностранный визит Владимира Зеленского в должности президента Украины получился чрезвычайно насыщенным. За два дня, 4-5 июня, он успел в Брюсселе встретиться практически со всем высшим руководством ЕС и НАТО.
Теплый прием
От настороженности в восприятии Зеленского в Брюсселе не осталось и следа. И глава Европейского совета Дональд Туск, и генсек НАТО Йенс Столтенберг обращались к президенту Украины "дорогой друг". А официальный представитель Еврокомиссии назвал в комментарии DW встречу Зеленского с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером "теплой". "ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, процветанию и демократии при президенте Зеленском", - добавил представитель.
Туск в своем заявлении для прессы отдельно выделил как "важный сигнал" то, что свою первую заграничную поездку президент Украины совершил в столицу ЕС и штаб-квартиру НАТО. "Украина должна продолжать свое движение в Евросоюз", - заявил, со своей стороны, Зеленский. Для этого он пообещал проводить реформы и выполнять обязательства, предусмотренные соглашением об ассоциации между ЕС и Украиной.
Глава Европейского совета также отметил, что это соглашение уже дало положительные результаты в торговле и инвестициях, а также может принести намного больше в будущем. "Я подтверждаю поддержку Евросоюзом Украины и ее народа, добившегося большого прогресса в реформировании своей страны со времени "Революции достоинства" пять лет назад", - сказал Туск.
Вечеринка с "особенными друзьями" США
За неполных два дня Зеленский успел встретиться не только с Туском, Юнкером, Столтенбергом, верховным представителем ЕС по внешней политике Федерикой Могерини и замглавы Еврокомиссии по финансам Валдисом Домбровскисом. Этот визит стал для новичка в политике Зеленского интенсивным курсом введения в мировую политику. Ведь 4 июня Брюссель был настоящей "Меккой" для восточноевропейских политиков.
В постоянном представительстве Польши при ЕС Зеленский провел двухстороннюю встречу с президентом страны Анджеем Дудой. На ней Дуда заверил своего коллегу, что Варшава "беспрестанно поддерживает проевропейские и евроатлантические стремления" Украины.
Вечером того же дня американские дипломаты организовали большую вечеринку по случаю Дня независимости США (который празднуют месяц спустя, 4 июля). На нее прибыли зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и министр энергетики Рик Перри. Кроме них, на ужин в узком кругу пригласили, в частности, Зеленского, Дуду, премьеров Румынии Виорику Дэнчилэ и Грузии Мамуку Бахтадзе. Эти страны - Польшу, Украину, Румынию и Грузию - постпред США при ЕС Гордон Сондленд назвал "особенными друзьями" Вашингтона. На встрече все "сосредоточились на усилении Украины", цитирует Сондленда издание Politico.
"Смерть российского имперского проекта"
Политика России была одной из центральных тем переговоров Зеленского в Брюсселе. Руководители ЕС и НАТО как один заверяли его в своей поддержке территориальной целостности Украины. Туск осудил указ Владимира Путина о выдаче паспортов России жителям Донбасса, назвав такой шаг противоречащим минским соглашениям. Глава Европейского совета также вновь призвал Москву отпустить 24 украинских моряков, захваченных Россией неподалеку Керченского пролива и удерживаемых с ноября 2018 года.
Могерини же пообещала помощь ЕС в реализации минских соглашений "всеми возможными средствами". Также она предложила содействие намерению Зеленского перейти к "инклюзивному" подходу к жителям неподконтрольных Киеву территорий востока страны. Сам президент Украины пообещал обнародовать свои предложения по Донбассу позже.
Со своей стороны, Зеленский в заявлении для прессы призвал усилить санкции против России для того, чтоб вернуть мир в Украину. "И это - моя главная миссия, как и каждого украинца", - добавил он, назвав "противодействие российской агрессии" одним из своих ключевых заданий. Во время закрытых для общественности переговоров президент Украины был еще более жестким в своих словах. "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, это путь к демократическим изменениям в России и на всем постсоветском пространстве", - процитировала Зеленского его пресс-секретарь Юлия Мендель.
Много встреч, мало времени для СМИ
В Брюсселе Зеленский продолжил свою традицию очень ограниченного общения со СМИ, сложившуюся еще во время предвыборной кампании. Тогда как встреч он провел много, журналистам предоставили очень мало возможностей пообщаться с ним. На брифингах для прессы после бесед с Туском и Дудой Зеленский ограничился лишь заявлениями. И только во время пресс-конференции со Столтенбергом журналистам дали возможность задать вопросы. Такой шанс, правда, получили всего два СМИ.
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