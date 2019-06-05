Зеленский выдвинул условия возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условия возвращения России в клуб стран "восьмерки", откуда та была исключена после аннексии Крыма в 2014 году. Прежде чем расширять формат G7 до G8, Россия должна вернуть Украине Крым, освободить украинских политзаключенных и моряков и прекратить боевые действия в Донбассе, написал он на своей странице в Facebook в четверг, 22 августа.

"Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий в Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, станет действительно серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии", - пояснил Зеленский.

Украинский президент констатировал, что с марта 2014, после приостановки участия России в G8, ничего не изменилось. "Украинский Крым по-прежнему оккупирован, украинский Донбасс до сих пор страдает от войны", - напомнил он.

Трамп - за возвращение к формату G8

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в необходимости расширения формата G7 до G8 за счет возобновления в нем членства России. "Думаю, что будет более целесообразно, если пригласить Россию, в частности, в G8, потому что многое из того, что мы обсуждаем, связано с Россией. Я, безусловно, вижу возможность возвращения к формату G8; если кто-нибудь пойдет на этот шаг, я, конечно, буду расположен отреагировать на него с благосклонностью", - сказал он.

Однако инициатива президента США на нашла поддержки у лидеров ведущих стран Европы. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон выразил мнение, что возобновление формата "восьмерки" целесообразно, но возможно лишь после урегулирования конфликта на востоке Украины. По словам Макрона, если Россия будет "без каких бы то ни было проблем" возвращена в состав "восьмерки", то это станет стратегической ошибкой со стороны мировых держав и продемонстрирует их слабость.

В то же время ФРГ и Великобритании выступили категорически против скорого возобновления формата "восьмерки" из-за конфликта вокруг Украины и отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

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