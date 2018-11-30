 ″Зеленая энергетика″ на Кубе: чем может помочь Германия | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 01.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

"Зеленая энергетика" на Кубе: чем может помочь Германия

Куба хочет развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников. Помочь ей готовы немецкие малые предприятия. DW на примере одного из них рассказывает, как это происходит.

Биоотходы сахарного производстве можно использовать в зеленой энергетике

Биоотходы сахарного производстве можно использовать в "зеленой энергетике"

Производить электроэнергию из биотходов и создавать за счет этого новые рабочие места на Кубе - таковы планы немецкого предпринимателя Вольфганга Круга (Wolfgang Krug). Он возглавляет фирму Prolignis AG в Ингольштадте, которая занимается проектами, связанными с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Вместе с машиностроительной компанией LAWI Engineering из Киля Круг создал консорциум EnerCu, чтобы построить в кубинской провинции Сьенфуэгос ТЭЦ, которая будет работать на биомассе и иметь нулевой показатель выбросов СО2 в атмосферу.

В последние годы в возобновляемую энергетику на Кубе идут регулярные инвестиции. Здесь появляется все больше ветропарков и солнечных батарей. Другое перспективное направление - производство электроэнергии из биоотходов, которые появляются в процессе переработки сахарного тростника.

Электроэнергия из биомассы

"Уже сегодня электричество и тепловая энергия для процесса производства сахара вырабатывается из биомассы", - объясняет Вольфганг Круг. Она образуется из отходов, которые остаются после выдавливания сока из сахарного тростника. Но это возможно лишь в течение полугода, когда собирают урожай. В остальное время процесс прекращается.

Кустарник марабу можно использовать для производства электроэнергии

Кустарник марабу можно использовать для производства электроэнергии

Именно это и хочет изменить консорциум EnerCu. Кроме биомассы из сахарного тростника он предлагает использовать в качестве биотоплива кустарник марабу, который растет на 18 процентах территории острова и к которому на Кубе относятся как к сорняку.

"Наша ТЭЦ могла бы обеспечивать электроэнергией несколько десятков тысяч домашних хозяйств, - отмечает Круг. - И круглый год". Куба действительно в этом нуждается. Ведь производство электроэнергии на острове напрямую связано с поставками нефти из Венесуэлы, которые сейчас нарушены из-за экономического кризиса в стране-поставщике. Уже многие годы Куба пытается сократить потребление электроэнергии за счет различных энергосберегающих программ и уменьшить зависимость от импорта энергоносителей.

Цель Кубы - энергетическая независимость

Кубинское правительство назвало энергетическую независимость одним из приоритетов страны. До 2030 года Куба хочет увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны с нынешних 4% до 24%. Почти 60% этой электроэнергии должно вырабатываться из биомассы. Власти в Гаване планирует создать 20 новых работающих на биомассе ТЭЦ, которые будут находиться по соседству с предприятиями по переработке сахарного тростника и производству сахара.

Вольфганг Круг

Вольфганг Круг

И этим планам вполне соответствует концепция Круга. Согласно ей, правительство Кубы предоставляет площадку, на которой раньше рос сахарный тростник, а теперь она покрыта кустарником марабу, и разрешение на вырубку кустарника и производство биомассы. А немецкие предприниматели предоставляют технологии и инвестиции. И потом получают право на фиксированный тариф, по которому будет приобретаться производимая ими электроэнергия.

"Это выгодная сделка, - говорит Круг. - В Бразилии, где Prolignis AG тоже ведет бизнес, цена электроэнергии определяется на аукционах. Фиксированный тариф способствует тому, чтобы бизнес шел успешно. Производство сахара нуждается в нас, а мы в нем".

Не только малые предприятия, но и крупные концерны, такие, как немецкий Siemens или испанский Gamesa, в прошлом проявляли интерес к энергетическому сектору Кубы. Два года назад Gamesa подписал договор о строительстве 7 ветроэнергетических установок, Siemens ведет переговоры об обновлении изношенной инфраструктуры энергосектора. А французский Total заинтересован в строительстве газотурбинной электростанции на Кубе.

Контекст

Венесуэла - одно из самых богатых нефтью государств мира - когда-то была маяком для левых в Латинской Америке. Теперь страна на грани краха. DW вспоминает историю ее падения. (20.08.2018)

Приход к власти на Кубе Мигеля Диаса-Канеля не будет означать смены политического курса, считают эксперты. При этом экономике страны срочно необходимы реформы, да и отношения с США заметно охладели. (19.04.2018)

Страна с огромными запасами нефти разваливается на части. Как долго еще Россия и Куба будут поддерживать оружием и идеологически президента Венесуэлы, задает вопрос обозреватель FAZ. (06.08.2018)

Первая работающая на биомассе электростанция, которую открывает шотландско-китайско-кубинское СП, будет в скором времени запущена в провинции Сьего-де-Авила. Но не все проекты завершаются так успешно, как этот.

Препятствия для развития "зеленой энергетики"

Основным препятствием чаще всего является отсутствие финансирования. Куба несколько десятилетий переживает экономический и финансовый кризис и страдает от торгового эмбарго США, из-за чего инвесторы идут сюда неохотно.

У властей в Гаване есть трудности в том, что касается платежеспособности, а Германия не всегда готова финансировать проекты такого рода в развивающихся странах. Для того, чтобы Круг мог запустить свой проект, необходимы инвестиции на сумму в 70 млн долларов.

"Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами со всего мира, чтобы убедить их в привлекательности нашей идеи", - делится немецкий бизнесмен. Так почему именно Куба, с которой связано столько сложностей? "Это очень умный план, который базируется на взаимовыгодных условиях. Малые предприятия вынуждены искать свою нишу, и Куба в этом смысле очень подходящая страна. Здесь все длится дольше, но наш проект может сразу начать работать", - подвел итог Вольфганг Круг.

Смотрите также:

  • Фидель Кастро в лагере повстанцев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Мастер саморекламы

    Интеллектуал Кастро одним из первых осознал важность пиара в революционной борьбе. Репортажи из кубинских лагерей повстанцев стали классикой журналистики и обеспечили "барбудос" мировую славу.

  • Фидель Кастро и соратники

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    "Барбудос"

    Именно Кастро стал автором мифа о горстке героических "барбудос", не имевших никаких шансов на победу, но переигравших регулярную армию и захвативших власть. Первые годы его правления - годы эйфории и массовых репрессий.

  • Кастро и Брежнев

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Лучший друг СССР

    Считается, что Кастро до последнего оттягивал момент объявления Кубой "социалистического курса". Однако, сблизившись с СССР, Кастро оставался верен ему до самого конца. А Москва приобрела, пожалуй, своего самого харизматичного союзника.

  • Кастро в ГДР

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Остров Тельмана

    Отношения Кастро и ГДР еще ждут своего летописца. В 1972 году Кастро приехал в Восточный Берлин с подарком: он назвал один из кубинских островов в честь немецкого коммуниста Эрнста Тельмана. После воссоединения Германии возникли слухи, что Кастро подарил ГДР этот остров, а значит на Карибах есть кусочек настоящей Германии. К сожалению, это всего лишь слухи.

  • Фидель Кастро и Юрий Гагарин

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два героя

    Юрий Гагарин и Фидель Кастро - две иконы социализма обмениваются головными уборами в Гаване в 1961 году. Это и символ "медового месяца" в отношениях между Кубой и СССР, и увековечивание этих людей в статусе национальных героев.

  • Фидель Кастро в восточном Берлине

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Поп-звезда

    Едущие на Кубу немецкие туристы до сих пор встречают там множество людей, прошедших обучение в ГДР и приветствующих их на хорошем немецком. А сам Кастро в ГДР был настоящей поп-звездой.

  • Фидель Кастро произносит речь

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Оратор

    Кастро был блестящим оратором, его многочасовые речи завораживали. По одной из легенд, Фиделя внесли в "книгу рекордов Гиннеса" за два достижения: он пережил 638 неудачных покушений и произнес самую долгую в истории политическую речь, продолжавшуюся 27 часов.

  • Фидель Кастро и Герхард Шрёдер

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Вечный Кастро

    В девяностые и к началу двухтысячных казалось, что Фидель был и будет всегда. Он пережил крушение Советского Союза и большинство своих политических друзей и противников. Герхард Шрёдер ушел в отставку в 2005 году. Фидель Кастро - только в 2008-ом.

  • Фидель Кастро и Папа римский

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Два патриарха

    В 2015 году произошло одно из последних появлений Фиделя в СМИ. Кастро встретился с папой римским Франциском, который посетил Кубу. Агентства сообщили, что встреча прошла в "очень сердечной обстановке".

  • Цветы и записка Спасибо, Фидель у ворот посольства

    Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

    Спасибо, Фидель

    У ограды кубинского посольства в Берлине лежат цветы. Их не слишком много - Кастро подзабыт, разочаровались, постарели и ушли из жизни многие его поклонники и сторонники. Пришли лишь самые стойкие.

    Автор: Дмитрий Вачедин


Смотреть видео 11:05
Now live
11:05 мин

Ветер и солнце вместо российского газа: "зеленая" энергетика в ФРГ – DW Новости

Контекст

Фидель Кастро - жизнь и смерть последнего вождя

Вместе со смертью Фиделя Кастро окончательно закончился XX век с его великими и трагическими иллюзиями. DW вспоминает жизненный путь диктатора, пользовавшегося уважением даже у своих политических противников.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Ветер и солнце вместо российского газа: "зеленая" энергетика в ФРГ – DW Новости  

Новый президент Кубы - конец эпохи Кастро?  

Биодизель из канализационного жира  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Вероятный преемник Меркель усомнился в "Северном потоке - 2"  

Швейцария еще не решила, как потратить деньги Гульнары Каримовой  

МИД Германии назвал пять условий для достижения мира в Украине  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно