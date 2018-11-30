"Зеленая энергетика" на Кубе: чем может помочь Германия

Куба хочет развивать производство электроэнергии из возобновляемых источников. Помочь ей готовы немецкие малые предприятия. DW на примере одного из них рассказывает, как это происходит.
Производить электроэнергию из биотходов и создавать за счет этого новые рабочие места на Кубе - таковы планы немецкого предпринимателя Вольфганга Круга (Wolfgang Krug). Он возглавляет фирму Prolignis AG в Ингольштадте, которая занимается проектами, связанными с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Вместе с машиностроительной компанией LAWI Engineering из Киля Круг создал консорциум EnerCu, чтобы построить в кубинской провинции Сьенфуэгос ТЭЦ, которая будет работать на биомассе и иметь нулевой показатель выбросов СО2 в атмосферу.
В последние годы в возобновляемую энергетику на Кубе идут регулярные инвестиции. Здесь появляется все больше ветропарков и солнечных батарей. Другое перспективное направление - производство электроэнергии из биоотходов, которые появляются в процессе переработки сахарного тростника.
Электроэнергия из биомассы
"Уже сегодня электричество и тепловая энергия для процесса производства сахара вырабатывается из биомассы", - объясняет Вольфганг Круг. Она образуется из отходов, которые остаются после выдавливания сока из сахарного тростника. Но это возможно лишь в течение полугода, когда собирают урожай. В остальное время процесс прекращается.
Именно это и хочет изменить консорциум EnerCu. Кроме биомассы из сахарного тростника он предлагает использовать в качестве биотоплива кустарник марабу, который растет на 18 процентах территории острова и к которому на Кубе относятся как к сорняку.
"Наша ТЭЦ могла бы обеспечивать электроэнергией несколько десятков тысяч домашних хозяйств, - отмечает Круг. - И круглый год". Куба действительно в этом нуждается. Ведь производство электроэнергии на острове напрямую связано с поставками нефти из Венесуэлы, которые сейчас нарушены из-за экономического кризиса в стране-поставщике. Уже многие годы Куба пытается сократить потребление электроэнергии за счет различных энергосберегающих программ и уменьшить зависимость от импорта энергоносителей.
Цель Кубы - энергетическая независимость
Кубинское правительство назвало энергетическую независимость одним из приоритетов страны. До 2030 года Куба хочет увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны с нынешних 4% до 24%. Почти 60% этой электроэнергии должно вырабатываться из биомассы. Власти в Гаване планирует создать 20 новых работающих на биомассе ТЭЦ, которые будут находиться по соседству с предприятиями по переработке сахарного тростника и производству сахара.
И этим планам вполне соответствует концепция Круга. Согласно ей, правительство Кубы предоставляет площадку, на которой раньше рос сахарный тростник, а теперь она покрыта кустарником марабу, и разрешение на вырубку кустарника и производство биомассы. А немецкие предприниматели предоставляют технологии и инвестиции. И потом получают право на фиксированный тариф, по которому будет приобретаться производимая ими электроэнергия.
"Это выгодная сделка, - говорит Круг. - В Бразилии, где Prolignis AG тоже ведет бизнес, цена электроэнергии определяется на аукционах. Фиксированный тариф способствует тому, чтобы бизнес шел успешно. Производство сахара нуждается в нас, а мы в нем".
Не только малые предприятия, но и крупные концерны, такие, как немецкий Siemens или испанский Gamesa, в прошлом проявляли интерес к энергетическому сектору Кубы. Два года назад Gamesa подписал договор о строительстве 7 ветроэнергетических установок, Siemens ведет переговоры об обновлении изношенной инфраструктуры энергосектора. А французский Total заинтересован в строительстве газотурбинной электростанции на Кубе.
Первая работающая на биомассе электростанция, которую открывает шотландско-китайско-кубинское СП, будет в скором времени запущена в провинции Сьего-де-Авила. Но не все проекты завершаются так успешно, как этот.
Препятствия для развития "зеленой энергетики"
Основным препятствием чаще всего является отсутствие финансирования. Куба несколько десятилетий переживает экономический и финансовый кризис и страдает от торгового эмбарго США, из-за чего инвесторы идут сюда неохотно.
У властей в Гаване есть трудности в том, что касается платежеспособности, а Германия не всегда готова финансировать проекты такого рода в развивающихся странах. Для того, чтобы Круг мог запустить свой проект, необходимы инвестиции на сумму в 70 млн долларов.
"Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами со всего мира, чтобы убедить их в привлекательности нашей идеи", - делится немецкий бизнесмен. Так почему именно Куба, с которой связано столько сложностей? "Это очень умный план, который базируется на взаимовыгодных условиях. Малые предприятия вынуждены искать свою нишу, и Куба в этом смысле очень подходящая страна. Здесь все длится дольше, но наш проект может сразу начать работать", - подвел итог Вольфганг Круг.
Смотрите также: