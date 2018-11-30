"Зеленая энергетика" на Кубе: чем может помочь Германия

Производить электроэнергию из биотходов и создавать за счет этого новые рабочие места на Кубе - таковы планы немецкого предпринимателя Вольфганга Круга (Wolfgang Krug). Он возглавляет фирму Prolignis AG в Ингольштадте, которая занимается проектами, связанными с развитием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Вместе с машиностроительной компанией LAWI Engineering из Киля Круг создал консорциум EnerCu, чтобы построить в кубинской провинции Сьенфуэгос ТЭЦ, которая будет работать на биомассе и иметь нулевой показатель выбросов СО2 в атмосферу.

В последние годы в возобновляемую энергетику на Кубе идут регулярные инвестиции. Здесь появляется все больше ветропарков и солнечных батарей. Другое перспективное направление - производство электроэнергии из биоотходов, которые появляются в процессе переработки сахарного тростника.

Электроэнергия из биомассы

"Уже сегодня электричество и тепловая энергия для процесса производства сахара вырабатывается из биомассы", - объясняет Вольфганг Круг. Она образуется из отходов, которые остаются после выдавливания сока из сахарного тростника. Но это возможно лишь в течение полугода, когда собирают урожай. В остальное время процесс прекращается.

Кустарник марабу можно использовать для производства электроэнергии

Именно это и хочет изменить консорциум EnerCu. Кроме биомассы из сахарного тростника он предлагает использовать в качестве биотоплива кустарник марабу, который растет на 18 процентах территории острова и к которому на Кубе относятся как к сорняку.

"Наша ТЭЦ могла бы обеспечивать электроэнергией несколько десятков тысяч домашних хозяйств, - отмечает Круг. - И круглый год". Куба действительно в этом нуждается. Ведь производство электроэнергии на острове напрямую связано с поставками нефти из Венесуэлы, которые сейчас нарушены из-за экономического кризиса в стране-поставщике. Уже многие годы Куба пытается сократить потребление электроэнергии за счет различных энергосберегающих программ и уменьшить зависимость от импорта энергоносителей.

Цель Кубы - энергетическая независимость

Кубинское правительство назвало энергетическую независимость одним из приоритетов страны. До 2030 года Куба хочет увеличить долю ВИЭ в энергобалансе страны с нынешних 4% до 24%. Почти 60% этой электроэнергии должно вырабатываться из биомассы. Власти в Гаване планирует создать 20 новых работающих на биомассе ТЭЦ, которые будут находиться по соседству с предприятиями по переработке сахарного тростника и производству сахара.

Вольфганг Круг

И этим планам вполне соответствует концепция Круга. Согласно ей, правительство Кубы предоставляет площадку, на которой раньше рос сахарный тростник, а теперь она покрыта кустарником марабу, и разрешение на вырубку кустарника и производство биомассы. А немецкие предприниматели предоставляют технологии и инвестиции. И потом получают право на фиксированный тариф, по которому будет приобретаться производимая ими электроэнергия.

"Это выгодная сделка, - говорит Круг. - В Бразилии, где Prolignis AG тоже ведет бизнес, цена электроэнергии определяется на аукционах. Фиксированный тариф способствует тому, чтобы бизнес шел успешно. Производство сахара нуждается в нас, а мы в нем".

Не только малые предприятия, но и крупные концерны, такие, как немецкий Siemens или испанский Gamesa, в прошлом проявляли интерес к энергетическому сектору Кубы. Два года назад Gamesa подписал договор о строительстве 7 ветроэнергетических установок, Siemens ведет переговоры об обновлении изношенной инфраструктуры энергосектора. А французский Total заинтересован в строительстве газотурбинной электростанции на Кубе.

Первая работающая на биомассе электростанция, которую открывает шотландско-китайско-кубинское СП, будет в скором времени запущена в провинции Сьего-де-Авила. Но не все проекты завершаются так успешно, как этот.

Препятствия для развития "зеленой энергетики"

Основным препятствием чаще всего является отсутствие финансирования. Куба несколько десятилетий переживает экономический и финансовый кризис и страдает от торгового эмбарго США, из-за чего инвесторы идут сюда неохотно.

У властей в Гаване есть трудности в том, что касается платежеспособности, а Германия не всегда готова финансировать проекты такого рода в развивающихся странах. Для того, чтобы Круг мог запустить свой проект, необходимы инвестиции на сумму в 70 млн долларов.

"Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами со всего мира, чтобы убедить их в привлекательности нашей идеи", - делится немецкий бизнесмен. Так почему именно Куба, с которой связано столько сложностей? "Это очень умный план, который базируется на взаимовыгодных условиях. Малые предприятия вынуждены искать свою нишу, и Куба в этом смысле очень подходящая страна. Здесь все длится дольше, но наш проект может сразу начать работать", - подвел итог Вольфганг Круг.

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