 Зеленая полоса - маршрут вдоль бывшей германо-германской границы (фото) | Кадр дня | DW | 03.10.2019

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Кадр за кадром

Зеленая полоса - маршрут вдоль бывшей германо-германской границы (фото)

Протяженность этой границы составляла 1400 километров. Пограничникам ГДР было приказано открывать огонь по беглецам на поражение.

Бывшая дозорная башня в районе города Зальцведеля в восточногерманской земле Саксония-Анхальт

Бывшая дозорная башня в районе города Зальцведеля в восточногерманской земле Саксония-Анхальт

Зальцведель • В этот четверг, третьего октября, отмечается очередная годовщина Воссоединения Германии, а немного позже, 9 ноября, исполнится 30 лет со дня падения Берлинской стены. Там, где раньше проходила 160-километровая стена и 1400-километровая германо-германская граница, сейчас проложены исторические маршруты: Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg) и Зеленая полоса (Grünes Band).

Бывший пограничный столб в районе тюрингского Нордхаузена

Бывший пограничный столб в районе тюрингского Нордхаузена

В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ, стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по гражданам своей страны, которые пытавлись бежать на Запад. На некоторых участках были установлены самострелы. Историки до сих пор не могут назвать окончательную цифру жертв германо-германской границы в 1949-1989 годах. По разным оценкам, их от нескольких сотен до тысячи человек, включая непосредственно беглецов; людей, совершивших самоубийства после задержания; утонувших; а также восточногермаснких пограничников, застреленных дезертирами; задержанных и казненных в ГДР солдат, пытавшихся бежать на Запад во время патрулирования… Попыток бегства на Запад было предпринято, в общей сложности, более 100 тысяч.

Карты бывшей германо-германской границы и маршрута Зеленая полоса

Карты бывшей германо-германской границы и маршрута Зеленая полоса

Германо-германская граница начиналась на юге в треугольнике между Баварией, Саксонией и тогдашней Чехословакией и заканчивалась в районе Мекленбургской бухты на Балтийском море недалеко от Любека. При этом на территории ГДР особо охранявшаяся зона вдоль морского побережья начиналась от Кюлунгсборна. На юге в баварском городке Мёдларойт работает Германо-германский музей (Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth). На нашей карте также отмечена знаменитая гора Броккен в Гарце. Почти четыре десятилетия во время существования границы эта популярная достопримечательность была запретной зоной, закрытой для простых смертных.

Смотрите также:
Тропа вдоль Берлинской стены

  • Карта Берлина

    Где проходила Берлинская стена

    Тропа вдоль Берлинской стены

    На протяжении долгих 28 лет Берлинская стена делила город на две части - Восточный и Западный Берлин. В 2019 году исполняется уже 30 лет со времен мирной революции в ГДР и момента падения этого символа холодной войны и раздела Германии. Там, где она раньше проходила, сейчас проложен 160-километровый исторический маршрут - Тропа вдоль Берлинской стены (Berliner Mauerweg).

  • Бернауэр штрассе

    Где проходила Берлинская стена

    Мемориальный комплекс

    Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

  • Берлинская стена 1961-1989

    Где проходила Берлинская стена

    Где проходила стена

    Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

  • Бранденбургские ворота, 1 ноября 1989 года

    Где проходила Берлинская стена

    Бранденбургские ворота

    Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

  • Чекпойнт Чарли

    Где проходила Берлинская стена

    Чекпойнт Чарли

    Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

  • Дозорная башня

    Где проходила Берлинская стена

    Дозорные башни

    Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

  • Истсайдская галерея

    Где проходила Берлинская стена

    Истсайдская галерея

    Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

  • Глиникский мост, 10.02.1962

    Где проходила Берлинская стена

    Глиникский мост

    Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

  • Хеннигсдорф

    Где проходила Берлинская стена

    Музей в пограничной башне

    Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

  • Панков

    Где проходила Берлинская стена

    Сакура вместо стены

    Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года.

    Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин


Побеги из ГДР через тайные туннели под Берлинской стеной

  • Поиск секретного туннеля в 1975 году

    Туннели под Берлинской стеной

    Одни будут пробираться через 1400-километровую зеленую границу, рискуя быть застреленными. Другие - прятаться в автомобильных тайниках, строить самолеты, воздушные шары и даже подводные лодки. 40 тысяч попыток закончатся успехом. Более 870 человек погибнет, из них почти 240 - в Берлине. Мы сегодня расскажем о тех, кто бежал из ГДР под Берлинской стеной.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Этой теме посвящена одна из десяти экскурсий, которые проводят в германской столице эксперты исторического общества "Берлинские подземелья" (Berliner Unterwelten). Начинается она в бункере на станции метро "Гезундбруннен", где находится первая часть экспозиции, а затем продолжается в подвале одного из домов на улице Бернауэр Штрассе - в месте, где чаще всего пытались рыть туннели.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    В первые месяцы после начала возведения Берлинской стены сотням людей удалось воспользоваться уже существовавшими подземными лазейками - пока они были открыты. Через канализацию бежало около 850 человек, по туннелям метро ушло около 120 беглецов. Однако уже скоро власти ГДР стали принимать меры. В метро с контактных рельсов убрали защитные кожухи, на шпалы положили такие "сталинские газоны"...

  • Экспозиция Берлинских подземелий в бункере на станции метро Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Канализационные туннели перекрыли балками и решетками, оборудовали сигнализацией. Подземные сооружения начали охранять. Маршруты для обхода обозначались стрелками и надписями: "В сторону противника" - "В сторону своих" (Feindwärts - Freundwärts). Правда, из дозоров возвращались не все патрули. Во время экскурсии посетители могут через специальное окно заглянуть здесь в метро...

  • Туннель метро около станции Гезундбруннен

    Туннели под Берлинской стеной

    Уголовная ответственность за попытки бегства из ГДР была введена еще в 1957 году, а границу начали укреплять за пять лет до этого. Перед началом строительства Берлинской стены численность погранвойск ГДР уже составила около 40 тысяч человек. За десять предыдущих лет она была увеличена более чем в 2,5 раза. Дело в том, что жители ГДР тысячами бежали на Запад: 2,6 миллиона в 1949-1961 годах.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Лишь за последний месяц перед началом строительства Берлинской стены в августе 1961 года ГДР покинуло более 30 тысяч человек. Государство рабочих и крестьян могло остаться без рабочих и крестьян, а также без инженеров и творческой интеллигенции. Несмотря на все тревожные признаки и действия властей ГДР, для многих полное закрытие границы все же оказалось неожиданностью, особенно - в Берлине.

  • Строительство Туннеля 57 в 1964 году

    Туннели под Берлинской стеной

    Когда были перекрыты пути бегства через метро и канализацию, начали рыть туннели. По некоторым данным, до середины 1970-х годов их число составило около сорока, по другим - около семидесяти, как доведенных до конца, так и незавершенных. Через них в Западный Берлин бежало в общей сложности до 300 человек. Этот кадр сделан во время прокладки так называемого "Туннеля 57" - одного из самых известных.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "57" - не порядковый номер, а количество людей, которым удалось выбраться по нему из ГДР (до обнаружения, всего за одну ночь). Предателем оказался человек, который тоже должен был бежать, но попал под колпак МГБ. Во второй части экспозиции, расположенной в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе, можно увидеть реконструированный отрезок штольни, созданный при участии бывших строителей.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    Всего этим туннелем должно было воспользоваться 120 человек. Он оказался самым длинным - 145 метров, а также самым глубоким - 12 метров. Копали со стороны Западного Берлина, однако отметим, что не меньше их прокладывали со стороны ГДР. В данном проекте с апреля по октябрь 1964 года участвовало 35 человек, включая специалистов, обладавших инженерными и техническими знаниями и навыками.

  • Экспозиция Берлинских подземелий в подвале бывшей пивоварни на Бернауэр Штрассе

    Туннели под Берлинской стеной

    "Туннель 57" частично финансировался за счет прав на будущее использование кино- и фотоматериалов в СМИ, но большая часть, около 30 тысяч марок ФРГ, поступила из секретного фонда западногерманского правительства. Участники экскурсии также узнают историю другого проекта - "Туннеля 29", история которого легла в основу немецкого телефильма "Der Tunnel", снятого в 2001 году.

  • Филиал Берлинских подземелий на Бернауэр Штрассе
    Еще по теме

    Туннели под Берлинской стеной

    Около входа в филиал "Берлинских подземелий" на Бернауэр Штрассе посетителей встречает тот самый Конрад Шуман, перепрыгивающий через колючую проволоку. Рядом находятся мемориал "Берлинской стены" и документально-информационный центр, посвященный истории города, оказавшегося на передовой "холодной войны" в 1961-1989 годах.

    Автор: Максим Нелюбин


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Времена года в сказочном Гарце

Лесной регион Гарц находится сразу в трех федеральных землях Германии - Тюрингии, Саксонии-Анхальт и Нижней Саксонии. На Вальпургиеву ночь сюда на гору Броккен слетаются ведьмы. (10.01.2017)  

Крупнейший КПП на германо-германской границе

Общая протяженность границы между ГДР и ФРГ превышала 1300 километров. Бывшие КПП стали историческими музеями под открытым небом. (10.08.2011)  

Где проходила Берлинская стена  

Туннели под Берлинской стеной  

Ссылки в интернете

www.erlebnisgruenesband.de

Зеленая полоса - Grünes Band Deutschland

www.berlin.de/mauer/mauerweg

Тропа вдоль Берлинской стены - Berliner Mauerweg

moedlareuth.de

Германо-германский музей - Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth

Аудио- и видеофайлы по теме

КПП "Чарли", или Disneyland холодной войны  

Туннель под Берлинской стеной  

Разделенная деревня, или "маленький Берлин"  

1989 год: преодоление Стены  

Организатор побега из ГДР  

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