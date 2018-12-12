Зеехофер намерен перед депортацией заключать мигрантов под стражу

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) намерен ужесточить законодательство, касающееся высылки на родину беженцев, которым отказано в убежище. Соответствующий законопроект будет представлен правительственной коалиции в начале 2019 года, заявил он в интервью газете Passauer Neue Presse, опубликованном в среду, 12 декабря.

"Мы должны использовать все возможности, чтобы вернуть людей, ходатайство об убежище которых было отклонено, в страну их происхождения, особенно если они совершили здесь правонарушения", - пояснил Зеехофер.

По его словам, на сегодняшний день высылки часто срываются из-за того, что депортируемые скрываются, и чтобы такой ситуации избежать, их следует брать под стражу. Для такой практики еще должны быть созданы правовые основания. "Этой темой нужно срочно заняться, - настаивает глава германского МВД. - Речь идет также о том, чтобы воспрепятствовать мигрантам избежать высылки, например, в случае мошенничества с персональными данными или потери документов".

Запланирован целый пакет мер, в частности, сокращение социальных выплат.

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