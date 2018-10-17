 Здесь учились принцы и работает лучший математик мира | Учеба и работа в Германии | DW | 18.10.2018

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Учеба и карьера

Здесь учились принцы и работает лучший математик мира

Боннский университет умен, скромен и красив. Предлагаем познакомиться с ним поближе. В эти дни один из лучших вузов Германии отмечает свое 200-летие.

  • Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В этом году вуз отмечает свое 200-летие.

  • Боннский университет, главный корпус

    Боннскому университету - 200 лет

    Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.

  • Актовый зал Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством. В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото). Здесь же выпускникам вручают дипломы.

  • Боннский университет на исторической открытке

    Боннскому университету - 200 лет

    В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.

  • Карл Маркс угодил в студенческий карцер в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.

  • Главный корпус Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".

  • Академический музей искусств при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.

  • Боннский университет, библиотека одной из кафедр

    Боннскому университету - 200 лет

    Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...

  • Петер Шольце - лучший математик к мире

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.

  • Боннский университет

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университет сможет подавать заявку на звание элитного вуза.

  • Боннский университет, занятия по микробиологии

    Боннскому университету - 200 лет

    Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.

  • Университетская клиника Бонна

    Боннскому университету - 200 лет

    Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили в на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

  • Барочный дворец Поппельсдорф в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.

  • Ботанический сад при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...

  • Боннский университет, лаборатории факультета агрономии

    Боннскому университету - 200 лет

    За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.

    Автор: Татьяна Вайнман


  • Рейнский университет имени Фридриха Вильгельма в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет носит имя Фридриха Вильгельма III. После поражения Наполеона Рейнская область отошла к Пруссии, а прусский король решил подарить ее жителям высшую школу. Местом основания был выбран Бонн, где находились два бывших барочных дворца кельнских курфюрстов. В 1818 году вузу выдали учредительную грамоту. В этом году вуз отмечает свое 200-летие.

  • Боннский университет, главный корпус

    Боннскому университету - 200 лет

    Главный корпус вуза расположен в бывшей резиденции курфюрста. Над южным входом с XVIII века возвышается "Царица мира". Сегодня Мадонна покровительствует университету. При этом вуз с самого начала позиционировал себя как независимый от религии и служащий лишь духу Просвещения. Для религиозного нейтралитета здесь по сей день работают два факультета теологии - католический и протестантский.

  • Актовый зал Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет - один из самых крупных вузов Германии. Семь факультетов, 200 специальностей, 38 тысяч студентов. Каждый восьмой - иностранец. Из них 190 с российским и 102 с украинским гражданством. В Северном Рейне-Вестфалии это самый популярный вуз среди ученых из-за рубежа. Первокурсников торжественно приветствуют в главном актовом зале (на фото). Здесь же выпускникам вручают дипломы.

  • Боннский университет на исторической открытке

    Боннскому университету - 200 лет

    В списке студентов и преподавателей вуза немало выдающихся людей: Фридрих Ницше, Генрих Гейне, Конрад Аденауэр, Йозеф Ратцингер (папа римский Бенедикт XVI). Некоторое время вуз даже называли "университетом принцев", потому что его студентами были отпрыски королевских династий. Один из них - принц Альберт Саксен-Кобург-Готский, супруг британской королевы Виктории.

  • Карл Маркс угодил в студенческий карцер в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Карл Маркс - это еще один студент, память о котором хранит университетский архив. Основоположник коммунизма в студенческие годы брал от жизни все: много пил, гулял и веселился. За нарушение тишины в пьяном виде он угодил в студенческий карцер. О этом историческом факте напоминает запись в журнале регистрации.

  • Главный корпус Боннского университета

    Боннскому университету - 200 лет

    Карцер просуществовал до 1879 года. А находился он на верхнем этаже здания дворца курфюрста - над Кобленцскими воротами (на фото). Этажом ниже была комната прислуги, которая выполняла роль завхоза, а также следила за порядком в университете. На нижнем этаже располагался зал для фехтования. За дуэли студентов лишали свободы, но попадание в карцер они считали своим "боевым крещением".

  • Академический музей искусств при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня на месте карцера - Египетское собрание, один из десяти музеев в ведении Боннского университета. Все музеи являются значимыми городскими достопримечательностями. Так, в университетском Академическрм музее искусств (на фото) собрана одна из крупнейших в Германии коллекций копий древнегреческих и -римских статуй, а также - тысячи оригинальных предметов искусства античности.

  • Боннский университет, библиотека одной из кафедр

    Боннскому университету - 200 лет

    Гуманитарные науки с первых дней основания Боннского университета были его коньком. Раньше сюда ехали, чтобы изучать германистику и романистику, теологию, политологию или историю. Но за последние годы вуз сменил приоритеты и проявляет большие амбиции в совершенно иных научных сферах...

  • Петер Шольце - лучший математик к мире

    Боннскому университету - 200 лет

    Сегодня ведущие направления вуза - математика, экономика, медицина и естествознание. Бонн уже называют немецкой столицей математики. Здесь работает известный Центр математических исследований имени Хаусдорфа (Hausdorff Center for Mathematics). А профессор Боннского университета Петер Шольце (на фото) был удостоен Филдсовской премии и признан самым выдающимся математиком современности.

  • Боннский университет

    Боннскому университету - 200 лет

    Боннский университет входит в топ-10 лучших университетов Германии. У вуза - большие амбиции. В рамках так называемой "стратегии превосходства" по поддержке образования и науки в стране он получил солидные деньги на работу шести исследовательских кластеров. В 2019 году университет сможет подавать заявку на звание элитного вуза.

  • Боннский университет, занятия по микробиологии

    Боннскому университету - 200 лет

    Большое внимание в вузе уделяется медицине. Медицинский факультет - один из старейших. Главные научные направления - иммунология, нейронауки, а также генетика и эпидемиология. Основанный в 2006 году институт биомедицинских исследований LIMES, занимающийся междисциплинарной подготовкой специалистов, уже зарекомендовал себя среди ученых из разных стран.

  • Университетская клиника Бонна

    Боннскому университету - 200 лет

    Университетская клиника были создана еще в XIX веке. Но квартал на Рейне, где она располагалась, был разрушен в 1944 году. Новый комплекс выстроили в на горе Венусберг. Сегодня он объединяет 32 клиники и два десятка институтов. Самые инновационные проекты - Центр неврологии, психиатрии, психотерапии и психосоматики (NPP) и филиал Немецкого центра нейродегенеративных заболеваний.

  • Барочный дворец Поппельсдорф в Бонне

    Боннскому университету - 200 лет

    Барочный дворец Поппельсдорф, возведенный курфюрстом Клеменсом Августом I, - еще одна жемчужина Бонна. В его здании сегодня располагаются кафедры институтов геологии, зоологии и молекулярной физиологии Боннского университета. Летом во внутреннем дворике проходят концерты, на просторной лужайке перед дворцом нежатся уставшие от учебы студенты. А в бывшем дворцовом парке разбит ботанический сад.

  • Ботанический сад при Боннском университете

    Боннскому университету - 200 лет

    Это один из самых старых задокументированных ботанических садов Германии. Здесь произрастает более 10 тысяч видов растений, включая аморфофаллус титанический, посмотреть на цветок которого сюда раз в несколько лет приезжают со всей Германии. Но ботанический сад - не единственное место для наблюдений за растениями...

  • Боннский университет, лаборатории факультета агрономии

    Боннскому университету - 200 лет

    За пределами города, в лабораториях факультета агрономии, ищут ответы на вопрос, как мы будем питаться в будущем. Один из амбициозных проектов - PhenoRob. Ученые стремятся с помощью робототехники увеличить объемы производства сельхозпродукции и уменьшить пагубное воздействие на экологию. Кстати, боннский факультет агрономии - единственный в Северном Рейне-Вестфалии.

    Автор: Татьяна Вайнман


Смотрите также:

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    Студенты-иностранцы в Германии

    Чтобы лучше узнать об актуальной жизненной ситуации студентов в Германии, Немецкое общество содействия учащимся вузов раз в четыре года проводит среди них опрос. Важное место в исследовании отводится тем, кто приехал из-за рубежа. В 2016 было опрошено свыше 4000 студентов-иностранцев из 248 вузов. Сейчас опубликованы результаты. Жилье, подработка, доходы… Рассмотрим основные тенденции.

  • Иностранцы в немецких вузах

    Студенты-иностранцы в Германии

    В 2016 году в Германии обучались 252000 иностранцев - 9 процентов от всех студентов. Половина - европейцы. Четверть - из Восточной Европы, треть - из Азии. 11 процентов - из США, 9 процентов - из Африки. Для половины опрошенных Германия изначально была фаворитом при выборе страны, где они хотели пройти обучение. Далее следуют США и Великобритания.

  • Лекция по математике в Берлине

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с немцами иностранные учащиеся чаще выбирают в Германии "мятные" специальности (MINT) - почти каждый второй. 28 процентов изучают инженерное дело, 22 процента - математику или естественные науки, 17 процентов - право или экономику, 8 процентов - общественные науки, психологию или педагогику. Число тех, кто выбирает медицину, среди немцев и иностранцев одинаковое: 6 процентов.

  • Поиск жилья в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    По сравнению с 2012 годом, когда проводился предыдущий опрос, найти приемлемое по цене жилье иностранным студентам в Германии стало еще труднее. Сейчас эта проблема знакома 60 процентам опрошенных. Немецкое общество содействия учащимся вузов называет поиск жилья самой большой из всех трудностей, которые иностранцам приходится преодолевать во время учебы.

  • Студенческое общежитие в Кельне

    Студенты-иностранцы в Германии

    Больше трети иностранцев снимают комнату в студенческом общежитии. Однако претендентов на место в общежитии гораздо больше, поскольку это самый дешевый вид жилья в Германии. Например, в Кельне (на фото) комната стоит от 141 евро в месяц. Но если общее число учащихся в немецких вузах за последние десять лет выросло на 43 процента, то мест в общежитиях стало лишь на 7 процентов больше.

  • Квартплата в Германии

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов-иностранцев снимают комнату в студенческой коммуналке, 12 процентов арендуют квартиру. Квартплата в среднем составляет 340 евро. Выше всего расходы у того, кто предпочитает отдельное жилье: около 470 евро в месяц.

  • На курсах немецкого языка в Боннском университете

    Студенты-иностранцы в Германии

    Треть студентов признались в том, что им трудно изъясняться на немецком языке и общаться с местным населением. Каждый пятый иностранец приезжает на учебу в Германию вообще без знаний немецкого. 60 процентов посещают языковые курсы уже во время учебы. 38 процентов (в основном студенты магистратуры) проходят обучение на английском языке.

  • Общение с немецкими студентами

    Студенты-иностранцы в Германии

    В то же время по сравнению с 2012 годом число тех, кто испытывает проблемы в общении с немецкими однокурсниками, сократилось с 41 до 28 процентов, так же как и тех, кому трудно ориентироваться в немецкой образовательной системе. Этому способствуют вводные семинары для новичков, курсы немецкого и консультации тьютеров, в роли которых выступают тоже студенты.

  • Библиотека Потсдамского университета

    Студенты-иностранцы в Германии

    Студенты из стран с более низкими доходами населения чаще делают выбор в пользу магистерских программ. Студенты из стран с более развитой экономикой обучаются скорее по бакалаврским программам или приезжают на семестр по обмену. Каждый десятый пишет диссертацию. У 63 процентов до учебы в Германии уже был диплом о высшем образовании.

  • В университете Констанца

    Студенты-иностранцы в Германии

    Примерно половина иностранцев в немецких вузах - девушки. Больше всего их среди студентов из Восточной Европы и Восточной Азии. Средний возраст студентов - 26 лет. Три четверти - одиночки. По сравнению с немцами среди иностранцев больше тех, кто уже обзавелся своей семьей, - 14 процентов. У половины из них уже есть дети.

  • Студент и деньги

    Студенты-иностранцы в Германии

    Нехватка денег - вторая по серьезности проблема, с которой сталкиваются иностранные учащиеся в Германии. В среднем ежемесячный бюджет бакалавров и магистров составляет 776 евро - примерно на 140 евро меньше, чем у студентов-немцев. В распоряжении аспирантов около 1200 евро в месяц. 63 процентам финансовую поддержку оказывают родители.

  • Студенческая подработка

    Студенты-иностранцы в Германии

    По закону студентам-иностранцам в Германии разрешается подрабатывать 120 полных или 240 неполных дней в году. Этой возможностью активно пользуется почти половина из них. На учебу и подработку у иностранцев уходит 46 часов в неделю - это на четыре с половиной часа больше, чем у немецких сверстников. 22 процента получают стипендию.

    Автор: Татьяна Вайнман


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Как немецкие студенты воплощают в жизнь проект Илона Маска

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Ссылки в интернете

Сайт Боннского университета

Аудио- и видеофайлы по теме

Как готовятся к экзаменам немецкие студенты  

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Как немецкие студенты воплощают в жизнь проект Илона Маска  

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