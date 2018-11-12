Звезды, играющие на ударных (видео)

100 лет назад в продаже появились первые ударные установки. На них играли и играют неповторимые звезды рок-музыки.
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