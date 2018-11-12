 Звезды, играющие на ударных (видео) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 13.11.2018

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Культура и стиль жизни

Звезды, играющие на ударных (видео)

100 лет назад в продаже появились первые ударные установки. На них играли и играют неповторимые звезды рок-музыки.

Смотреть видео 04:05
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04:05 мин

100 лет ударной установке

 

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  • Deutschland Archäologie Eine 35.000 Jahre alte Schwanenflügelknochen-Flöte aus der Eiszeit (picture-alliance/dpa)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Древнейшая флейта

    Одним из самых первых музыкальных инструментов была дудка, считают археологи. Этот древний инструмент, изготовленный из кости лебедя, был найден на юге Германии, в пещере Гайсенклестерле (Gеißenklösterle). А играли на прародительнице любимой немцами флейты, очевидно, обитатели этого региона более 35 тысяч лет назад.

  • Schweiz Alphörnbläser musizieren vor Alpenkulisse (picture-alliance/blickwinkel/McPHOTO)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Альпийский рог

    У альпийского рога (или горна) "родственники" есть по всему миру: гигантские трубы длиной от двух с половиной до семи и более метров можно встретить в Тибете, Пиренеях, Карпатах. В зависимости от ландшафта, звук альпийского рога может быть слышен на расстоянии 5 - 10 километров.

  • Serpent von Lorenzo Cerino (picture-alliance/akg-images/Rabatti/Domingie)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Серпент

    Он действительно назван в честь змеи, поскольку напоминает ее по форме. Он всегда удивлял слушателей ревущими звуками и испытывал терпение музыкантов, поскольку "благозвучно" играть на изогнутой трубе из дерева, меди, цинка или серебра удавалось лишь немногим.

  • Deutschland Nasenflötenbauer Maximilian Zycha (picture-alliance/ZB/P. Pleul)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Играем носом!

    Для извлечения звуков этот деревянный инструмент подносят… к носу. И хотя официальный патент на это изобретение под названием Humanatone уже более ста лет покоится в архивах США, прославить его решили недавно. Уроженец Бранденбурга Максимилиан Цыха с воодушевлением мастерит такой необычный инструмент, играет на нем и очень надеется на успех.

  • Zither (Imago/Westend61)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Цитра

    Ее прародительницей считается греческая кифара. В Германии пик популярности цитры пришелся на XIX век, когда на ней заиграли аристократы. Знаменитый мастер цитры, баварец Антон Киндль даже открыл в Вене фабрику по производству этого чарующего своими звуками инструмента. На снимке - экземпляр, изготовленный в 1850 году.

  • Deutschland Bandoneon Orchester Dresden wird 100 Jahre alt (picture-alliance/dpa/H. Schmidt)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Бандонеон

    Кто бы мог подумать, что именно "саксонские звуки" стояли у истоков знойного танго! Бандонеон использовался в Германии для исполнения духовной музыки. А в Аргентину он был завезен в ХIX веке. Он способен издавать более 144 звуков и делает танго поистине танцем страсти. Известный изготовитель этого легендарного инструмента - фабрика в Клингентале, что в Саксонии.

  • Kontragitarre (Imago/Westend61)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    С двойным грифом

    Изобретателем этого инструмента считается венский мастер Иоганн Шерцер. "Двойная" акустическая гитара сделана на радость звездам рок-музыки!

  • Schweiz Serinette im Musikmuseum in Basel (public domain)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Серинет

    Очень редкий сегодня инструмент - серинет, "птичий органчик" XVIII века (на снимке), с помощью которого певчих птичек, сидящих в клетке, пытались обучить той или иной мелодии.

  • Laute (Imago/Westend61)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Лютня

    Любимый инструмент участников немецкого молодежного движения Вандерфогель, зародившегося в конце XIX века. В Европе этот инструмент, используемый чаще всего для аккомпанемента, популярен с эпохи Средневековья.

  • Museum für Musikinstrumente Universität Leipzig (DW)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Стеклянная гармоника

    Этот редчайший инструмент состоит из стеклянных полусфер, нанизанных на ось. При вращении полусфер (обязательно влажными пальцами) раздаются звуки. Чем-то напоминает "игру на винных стаканах", которую в наши дни можно наблюдать на улицах Германии.

  • Museum für Musikinstrumente der Universität Leipzig (Museum für Musikinstrumente Universität Leipzig)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Скрипка-трость

    Сегодня она - экспонат Музея музыкальных инструментов в Лейпциге. Но идея продиктована практичной модой XVIII века на "упаковывание" инструментов в трость.

  • Instrument Drehleier Stephan Groth (Imago/Sven Simon)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Колесная лира

    Язычковый фрикционный инструмент, любимец трубадуров и странствующих артистов. Хороша она и на современной сцене, решили участники австрийской группы Faun (на снимке).

  • Indien Harmonium (Getty Images/AFP/N. Seelam)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Фисгармония

    Звучание этой разновидности гармоники, ставшей в XIX веке "домашним органом", сегодня имитируют многие современные электронные клавишные инструменты.

  • Instrumenten Cister (picture-alliance/dpa/T. Schulze/Isn)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Цистра - прародительница гитары

    На этой почтенной "красавице" из эпохи Возрождения играли во время проведения службы во Фрайберге еще в XVI веке. Играть на цистре было гораздо проще, чем на лютне, поэтому она была доступна более широкому кругу музыкантов-любителей и считается прямой прародительницей гитары.

  • Deutschland Bayerisches Posthorn um 1870 (picture-alliance/akg-images)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Почтовый рожок

    Он использовался в качестве сигнального инструмента задолго до появления почты. Говорят, что на таком баварском рожке в XIX веке даже играли гимн Австрии.

  • Junge Frau trommelt auf einem Hang (Imago/ecomedia/robert fishman)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Ханг - инструмент новой эры

    Инструмент был разработан в 2000 году в Швейцарии. Долгие годы его изобретатели изучали звучание перкуссионных инструментов со всего света. Заказать или купить оригинальный ханг в музыкальном магазине практически невозможно. Инструмент никогда не производился массово.

  • Deutschland Seltene Mundharmonika in Trossingen (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

    Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

    Губная гармошка…

    …бывает и с рожками! Этот редкий экземпляр с необычным звучанием, изготовленный в 1907 году, держит в руках директор Музея губной гармошки в Троссингене Мартин Хеффнер.

    Автор: Инга Ваннер


 

Контекст

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