Звезды, играющие на ударных (видео)

Флейта для носа и прочие музыкальные чудеса

Играем носом!

Для извлечения звуков этот деревянный инструмент подносят… к носу. И хотя официальный патент на это изобретение под названием Humanatone уже более ста лет покоится в архивах США, прославить его решили недавно. Уроженец Бранденбурга Максимилиан Цыха с воодушевлением мастерит такой необычный инструмент, играет на нем и очень надеется на успех.