Звездное небо - 2020: главные космические феномены

Но сначала менее приятная новость: из Германии не удастся увидеть два солнечных затмения грядущего года: кольцеобразное 21 июня и полное 14 декабря. На территории России можно будет наблюдать солнечное затмение 21 июня, но лишь в южных широтах. И из четырех лунных затмений на территории Германии и России можно будет одновременно наблюдать только одно - полутеневое 10 января. Зато оно будет хорошо видно даже невооруженным глазом - Луна на 92 процента уйдет в полутень Земли.

Приятная новость заключается в том, что 2020 год богат на разные другие зрелищные астрономические события. Кроме того, он будет високосным, к радости определенной группы именинников.

Видимость планет

На протяжении всего года с Земли можно будет любоваться другими планетами Солнечной системы.

Весной на небе вечерней звездой воссияет Венера. Самая яркая после Солнца и Луны звезда на земном небосводе будет видна в ясную погоду даже днем. В конце апреля Венера достигнет своего максимального великолепия и уйдет с вечерней сцены в конце мая, но уже в конце июня воссияет с новой силой на утреннем небосводе. Пика своей новой ослепительности Венера достигнет 10 июля и до конца года останется утренней звездой.

Луна, Венера, Марс и Спика

Марс можно будет наблюдать в начале года по утрам, а с июня - во вторую половину ночи. Особенно заметна Красная планета будет осенью: 14 октября Марс достигнет противостояния с Солнцем в созвездии Рыб и всю ночь будет виден на небосводе. Уже в первую неделю октября Марс максимально сблизится с Землей - разделять нас будут всего 62 миллиона километров. Четвертую от Солнца планету трудно будет не разглядеть в созвездии Рыб, по своей яркости Марс превзойдет даже Юпитер и будет сиять в вечернем небе до конца года.

Юпитер и Сатурн выйдут на небосклон весной. Сначала наблюдать их можно будет по утрам, а к июлю пребывание двух гигантов на небе растянется уже на всю ночь. В созвездии Стрельца они устроят гонку: в течение года более быстрый Юпитер догонит своего окольцованного соседа. 21 декабря планеты настолько сблизятся друг с другом, что создадут впечатление одной звезды. Встреча Юпитера и Сатурн называется большим соединением. Поскольку Юпитер совершает виток вокруг Солнца за двенадцать лет, а Сатурн за тридцать, видимое с Земли "объятие" двух гигантов происходит раз в двадцать лет.

Неуловимый Меркурий будет виден всего лишь несколько дней в году. Самая маленькая планета Солнечной системы достигает лишь небольших угловых расстояний от Солнца и обычно находится на дневном небе. В начале февраля и в конце мая есть шанс увидеть Меркурий на небе вечером, а конце июля и в середине ноября - на рассвете.

Путеводные звезды и метеоритные дожди

Путеводными звездами зимой 2020 года станут небесный охотник Орион и самая яркая звезда земного небосвода, ослепительный бело-голубой Сириус из созвездия Большого Пса. Почти в зените будет мерцать желтоватая Капелла в созвездии Возничего. Дополнят красоту зимнего ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца и звездные скопления Гиады и Плеяды.

Весной на небосводе засияют созвездия Льва, Девы и Волопаса. Главные и самые яркие звезды этих созвездий - Регулус, Спика и Арктур - образуют весенний путеводный треугольник. Летний треугольник составят голубоватая Вега, Денеб и Альтаир - главные звезды созвездий Лиры, Лебедя и Орла. А осенью на ночном небе засияет Пегас, в правом верхнему углу которого начинается созвездие Андромеды с его одноименной галактической Туманностью, воспринимаемой с Земли как небольшое мутное облачко.

Метеоритный поток Персеиды

Любителям загадывать желание при виде падающей звезды следует запастись свободным временем в августе и ноябре 2020 года. До ста падающих звезд в час можно насчитать, наблюдая за метеорным потоком, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персей. На этот раз Персеиды проявят наибольшую активность между 9 и 13 августа. В середине ноября ожидается пик метеорного потока Леониды.

Календарные факты

В начале 2020 года Солнце будет находиться в созвездии Стрельца. Утром 5 января Земля пройдет со скоростью 30 километров в секунду через свой перигелий, то есть максимально приблизится к Солнцу. В перигелии расстояние от Земли до Солнца составляет 147,09 миллиона километров, что на 2,5 миллиона километра меньше, чем среднее.

Астрономические весна, лето, осень и зима начнутся в 2020 году соответственно 20 марта, 20 июня, 22 сентября и 21 декабря. Летнее время, несмотря на дискуссии о его отмене в Германии, сохранится и в 2020 году. Начнется летнее время 29 марта, а обратно часы будут переведены 25 октября. Пасха в Германии в 2020 году выпадает на 12 апреля, соответственно апогей карнавала - с 20 по 26 февраля.

Согласно григорианскому календарю 2020 год является високосным с 366 днями: февраль насчитывает 29 вместо 28 дней. По китайскому календарю, который насчитывает уже 4717 лет, это будет 37-й год 79-го цикла, начнется он 25 января и будет Годом Крысы. Исламский 1442 год начнется на закате 19 августа, то есть первым днем нового года будет 20 августа. Аналогично еврейский 5781 год начнется с переходом с 18 на 19 сентября.

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