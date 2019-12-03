 Звездное небо - 2020: главные космические феномены | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.12.2019

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Культура и стиль жизни

Звездное небо - 2020: главные космические феномены

2020 будет хорошим годом для любителей наблюдать эффектные астрономические события. Давайте вместе отметим в календаре эти даты!

Лунное затмение в 2018 году в Германии

Лунное затмение в 2018 году в Германии

Но сначала менее приятная новость: из Германии не удастся увидеть два солнечных затмения грядущего года: кольцеобразное 21 июня и полное 14 декабря. На территории России можно будет наблюдать солнечное затмение 21 июня, но лишь в южных широтах. И из четырех лунных затмений на территории Германии и России можно будет одновременно наблюдать только одно - полутеневое 10 января. Зато оно будет хорошо видно даже невооруженным глазом - Луна на 92 процента уйдет в полутень Земли.

Приятная новость заключается в том, что 2020 год богат на разные другие зрелищные астрономические события. Кроме того, он будет високосным, к радости определенной группы именинников.

Видимость планет

На протяжении всего года с Земли можно будет любоваться другими планетами Солнечной системы.

Весной на небе вечерней звездой воссияет Венера. Самая яркая после Солнца и Луны звезда на земном небосводе будет видна в ясную погоду даже днем. В конце апреля Венера достигнет своего максимального великолепия и уйдет с вечерней сцены в конце мая, но уже в конце июня воссияет с новой силой на утреннем небосводе. Пика своей новой ослепительности Венера достигнет 10 июля и до конца года останется утренней звездой.

Луна, Венера, Марс и Спика

Луна, Венера, Марс и Спика

Марс можно будет наблюдать в начале года по утрам, а с июня - во вторую половину ночи. Особенно заметна Красная планета будет осенью: 14 октября Марс достигнет противостояния с Солнцем в созвездии Рыб и всю ночь будет виден на небосводе. Уже в первую неделю октября Марс максимально сблизится с Землей - разделять нас будут всего 62 миллиона километров. Четвертую от Солнца планету трудно будет не разглядеть в созвездии Рыб, по своей яркости Марс превзойдет даже Юпитер и будет сиять в вечернем небе до конца года.

Контекст

По мнению немецкого астронавта Ульриха Ханса Вальтера, в качестве базы для космодрома мог бы использоваться аэродром Нордхольц на Северном море. (21.10.2019)

В последний раз стрелки часов в ЕC переведут в марте 2021 года. А когда это произошло впервые? (26.10.2019)

С 14 февраля 1918 года, уже больше ста лет, Россия живет по "новому стилю". В чем особенности григорианской системы летоисчисления? (13.02.2018)

В ночь с понедельника на вторник можно будет наблюдать одно из самых красивых небесных явлений - звездопад Ориониды. (21.10.2019)

Готовьтесь: вечером 16 июля начнется лунное затмение. Правда, частичное. Но все равно: зрелище потрясающее! (16.07.2019)

В ночь с воскресенья на понедельник, 28 сентября, жители Германии могли наблюдать редкое и красивое явление - полное лунное затмение. (28.09.2015)

Челябинский метеорит взорвался всего в 20 километрах от земли. Взрывная волна и осколки нанесли городу многомиллионный ущерб. Несмотря на легкие ранения у многих жителей, паника улеглась, идут восстановительные работы. (18.02.2013)

Юпитер и Сатурн выйдут на небосклон весной. Сначала наблюдать их можно будет по утрам, а к июлю пребывание двух гигантов на небе растянется уже на всю ночь. В созвездии Стрельца они устроят гонку: в течение года более быстрый Юпитер догонит своего окольцованного соседа. 21 декабря планеты настолько сблизятся друг с другом, что создадут впечатление одной звезды. Встреча Юпитера и Сатурн называется большим соединением. Поскольку Юпитер совершает виток вокруг Солнца за двенадцать лет, а Сатурн за тридцать, видимое с Земли "объятие" двух гигантов происходит раз в двадцать лет.

Неуловимый Меркурий будет виден всего лишь несколько дней в году. Самая маленькая планета Солнечной системы достигает лишь небольших угловых расстояний от Солнца и обычно находится на дневном небе. В начале февраля и в конце мая есть шанс увидеть Меркурий на небе вечером, а конце июля и в середине ноября - на рассвете.

Путеводные звезды и метеоритные дожди

Путеводными звездами зимой 2020 года станут небесный охотник Орион и самая яркая звезда земного небосвода, ослепительный бело-голубой Сириус из созвездия Большого Пса. Почти в зените будет мерцать желтоватая Капелла в созвездии Возничего. Дополнят красоту зимнего ночного неба Альдебаран в созвездии Тельца и звездные скопления Гиады и Плеяды.

Весной на небосводе засияют созвездия Льва, Девы и Волопаса. Главные и самые яркие звезды этих созвездий - Регулус, Спика и Арктур - образуют весенний путеводный треугольник. Летний треугольник составят голубоватая Вега, Денеб и Альтаир - главные звезды созвездий Лиры, Лебедя и Орла. А осенью на ночном небе засияет Пегас, в правом верхнему углу которого начинается созвездие Андромеды с его одноименной галактической Туманностью, воспринимаемой с Земли как небольшое мутное облачко.

Метеоритный поток Персеиды

Метеоритный поток Персеиды

Любителям загадывать желание при виде падающей звезды следует запастись свободным временем в августе и ноябре 2020 года. До ста падающих звезд в час можно насчитать, наблюдая за метеорным потоком, который ежегодно появляется со стороны созвездия Персей. На этот раз Персеиды проявят наибольшую активность между 9 и 13 августа. В середине ноября ожидается пик метеорного потока Леониды.

Календарные факты

В начале 2020 года Солнце будет находиться в созвездии Стрельца. Утром 5 января Земля пройдет со скоростью 30 километров в секунду через свой перигелий, то есть максимально приблизится к Солнцу. В перигелии расстояние от Земли до Солнца составляет 147,09 миллиона километров, что на 2,5 миллиона километра меньше, чем среднее.

Астрономические весна, лето, осень и зима начнутся в 2020 году соответственно 20 марта, 20 июня, 22 сентября и 21 декабря. Летнее время, несмотря на дискуссии о его отмене в Германии, сохранится и в 2020 году. Начнется летнее время 29 марта, а обратно часы будут переведены 25 октября. Пасха в Германии в 2020 году выпадает на 12 апреля, соответственно апогей карнавала - с 20 по 26 февраля.

Согласно григорианскому календарю 2020 год является високосным с 366 днями: февраль насчитывает 29 вместо 28 дней. По китайскому календарю, который насчитывает уже 4717 лет, это будет 37-й год 79-го цикла, начнется он 25 января и будет Годом Крысы. Исламский 1442 год начнется на закате 19 августа, то есть первым днем нового года будет 20 августа. Аналогично еврейский 5781 год начнется с переходом с 18 на 19 сентября.

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  • лунное затмение в Бразилии

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    Во время затмения Луна, оказавшись полностью в тени Земли, окрасилась в багряно-красный цвет. Этот визуальный эффект связан с тем, что атмосфера нашей планеты пропускает солнечные лучи красно-оранжевой части спектра, отражая остальные. Поэтому, проходя по касательной к земной поверхности, Луны достигали лучи именно такого цвета. По этой же причине восход и закат окрашиваются в красный оттенок.

  • лунное затмение в Израиле

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  • лунное затмение в Берлине

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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  • Лунное затмение в Дрездене

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    В Дрездене полюбоваться лунным затмением можно было, например, с такого ракурса. На фото - одна из статуй итальянского скульптора Лоренцо Матиелли на крыше известной церкви Хофкирхе.

  • лунное затмение над замком Гогенцоллерн

    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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    "Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

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    Следующего столь продолжительного затмения Луны придется ждать очень долго. Оно произойдет лишь через 105 лет - в 2123 году. Тогда это космическое явление продлится около 106 минут.

    Автор: Илья Коваль


Контекст

"Кровавая луна": самое длительное лунное затмение XXI века

В ночь с 27 на 28 июля Луна на 103 минуты окрасилась в багрово-красный цвет. Это было самое продолжительное полное лунное затмение XXI столетия. (28.07.2018)  

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