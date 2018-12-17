 За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.12.2018

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Мир

За 11 месяцев 2018 года в мире убито 80 журналистов

С января по конец ноября в разных странах мира погибло больше журналистов, чем за весь 2017 год. Более половины убийств пришлись на пять государств, говорится в ежегодном докладе "Репортеров без границ".

Фотоаппараты, сложенные на улице в память об убитых журналистах. Мехико, апрель 2012 года

С января текущего года в мире не менее 80 журналистов были убиты в связи с их профессиональной деятельностью. Об этом говорится в ежегодном докладе о свободе прессы, который правозащитная организация "Репортеры без границ" опубликовала во вторник, 18 декабря.

Более половины погибших приходится на пять государств - Афганистан (15 человек), Сирию (11), Мексику (9), Йемен (8) и Индию (6). Июньская атака на редакцию издания Capital Gazette в США также унесла жизни 6 журналистов, указано в пресс-релизе международной организации.

Контекст

Джемаля, Расторгуева и Радченко убили грабители - такова официальная версия МИДа РФ. С ней не согласна расследовательская группа Ходорковского, изучающая причастность властей ЦАР и наемников из РФ. (17.08.2018)

В 2017 году положение СМИ ухудшилось в ряде стран ЕС. В России СМИ распространяют госпропаганду, а журналистов отправляют за решетку, отмечают "Репортеры без границ" в рейтинге свободы прессы. (25.04.2018)

Расследовать деятельность российских ЧВК опасно для жизни. Кто-то падает с балкона. Других убивают таинственные грабители. Иван Преображенский об убийстве журналистов Джемаля, Радченко и Расторгуева в ЦАР. (01.08.2018)

Мексика является единственной страной с высоким числом убитых журналистов, в которой не происходит вооруженный конфликт, пишут "Репортеры без границ". Всего в зонах военных конфликтов за 11 месяцев 2018-го погибли 44 журналиста.

Количество убийств представителей гражданской журналистики по сравнению с 2017 годом увеличилось почти вдвое - с 7 до 13 человек, подчеркивается в докладе.

Кроме того, в настоящее время в мире 348 журналистов находятся под стражей. Свыше половины из них заключены в пяти странах - Китае, Египте, Турции, Иране и Саудовской Аравии.

Журнал Time назвал "людьми 2018 года" группу журналистов

11 декабря редакция журнала Time назвала "людьми 2018 года" группу журналистов, в числе которых - убитый в октябре Джамаль Хашогги, сотрудники Capital Gazette, а также филиппинка Мария Ресса и корреспонденты агентства Reuters в Мьянме Ва Лон и Кья Со Оо. Журнал назвал всех их "хранителями", ведущими борьбу за правду.

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    Жертвы во имя свободы печати

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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