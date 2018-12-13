За что в действительности борются "желтые жилеты"?

Даже Марианне, символу Французской Республики, не удалось остаться невредимой в ходе протестов "желтых жилетов". На прошлой неделе мраморной скульптуре в подземном музее у Триумфальной арки разбили лицо, а позднее она была осквернена граффити. "Желтые жилеты", которые повреждают памятники национальной культуры и набрасываются с молотками даже на Триумфальную арку, хотят не уничтожить культурное наследие Франции, а нанести удар по стоящей за ним государственной власти, считает французская писательница Анни Эрно. "Если это действительно были "желтые жилеты", (что точно не установлено. - Ред.), они, по всей видимости, хотели сказать этим следующее: эта Республика нам не подходит: она бросила нас на произвол судьбы", - сказала Эрно в интервью немецкому еженедельнику "Die Zeit".

На протяжении своей истории французы часто чувствовали себя брошенными на произвол судьбы. Французская революция в 1789 году началась с разрушения Бастилии. Ее поджог стал ответом парижан на повышение цен на хлеб. На этот раз все началось с объявления о повышении цен на топливо. И снова это восстание бедных против элиты. На улицы Парижа в знак протеста против социальной несправедливости выходят водители грузовиков, медсестры и фермеры.

Гнев протестующих коснулся и символа Французской Республики - Марианны

Бунт "желтых жилетов" - восстание отверженных

Лидера у участников акций протеста нет - до сих пор все демонстрации организовывались через Facebook. Неоново-желтые жилеты стали опознавательным знаком всех недовольных тем, что их зарплата едва позволяет им сводить концы с концами. "С уровнем бедности в Бангладеш ситуацию, конечно, не сравнить, - говорит политолог Ханс Штарк (Hans Stark), сотрудник Французского института международных отношений в Париже. - Но если человек получает минимальную французскую зарплату в 1000 евро и на жизнь у него остаются 100-200 евро, то повышение цен на бензин на семь процентов довольно сильно ударит по его карману".

Спорную французскую культуру протестов Штарк объясняет политической структурой страны, в частности, особенностями ее административно-территориального устройства. "Благодаря федеративному устройству Германии, выборам в многочисленные земельные парламенты у немцев, в отличие от французов, есть довольно много клапанов, чтобы выпустить пар", - говорит политолог. Во Франции же для того, чтобы тебя услышали, нужно приехать в Париж "и провести демонстрацию практически на площади перед Елисейским дворцом", добавляет Штарк.

Протесты в Париже не были неожиданными

Несмотря на то, что большинство из 10 тысяч "желтых жилетов" были настроены мирно, не обошлось без вандализма, подожженных автомобилей и уличных столкновений с полицией. Подобный сценарий еще в 2015 году предсказал Мишель Уэльбек в скандальном романе "Покорность". "Этот французский автор всегда остро чувствовал социальные настроения в стране", - говорит литературовед Дирк Фуринг (Dirk Fuhrig) в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

Анни Эрно

Для писателя Анни Эрно, чьи родители были выходцами из рабочего класса, протесты также не стали неожиданностью. "Мне кажется, что во Франции стремление к Égalité - социальному равенству - выражено более ярко, чем, скажем, в Великобритании или в Германии. Это - часть фундамента Французской республики", - рассуждает Эрно.

На ее взгляд, между большими городами и французской провинцией уже давно существует глубокий разрыв. В крупных городах представители высшего класса занимают ведущие позиции в сфере культуры и средствах коммуникации. А число представителей среднего класса в сельской местности все больше сокращается.

Анни Эрно считает показательным и высокомерие парижской элиты по отношению к "желтым жилетам". Именно поэтому демонстрантов так возмутило высказывание президента Макрона, сказавшего одному из безработных, что для того, чтобы найти новую работу, ему стоило лишь перейти на другую сторону улицы. "В этом замечании кроется огромное пренебрежение", - считает писатель.

Высокомерие правящей элиты Франции

Социолог Дидье Эрибон и писатель Эдуард Луи в своих работах также пишут об увеличивающемся разрыве между городом и провинцией, между богатыми и бедными. В биографическом романе "Возвращение в Реймс" Эрибон описывает детство в бедном пригороде на севере Франции и объясняет, почему бывшие левые сегодня голосуют за правопопулистов из "Национального объединения" (бывший "Национальный фронт". - Ред.).

Для подавления протестов "желтых жилетов" полиция применяла слезоточивый газ

Эдуард Луи - еще один выходец из стремительно беднеющего рабочего класса - в романах "Покончить с Эдди Белльгёлем" и "История насилия" описывает, среди прочего, социальную изоляцию и следующее за ней ожесточение. В эссе на страницах французского еженедельника "Les Inrockuptibles" Луи написал: "Меня лично задевают презрение и насилие, которыми буржуазные классы немедленно отреагировали на это движение ("желтых жилетов". - Ред.)".

На опубликованных в СМИ фотографиях "желтых жилетов", объясняет далее Эдуард Луи, он видит людей, "опустошенных усталостью и работой, голодом и постоянным унижением со стороны властей". "Эти люди на фотографиях похожи на моего отца, моего брата, мою тетю. От этих людей, чье здоровье подорвано нуждой и бедностью, я слышал все мое детство: "С нами никто не считается. О нас никто не говорит". Так что тот, кто оскорбляет "желтые жилеты", оскорбляет моего отца"", - пишет Луи.

26-летний писатель выражает мысли и чувства многих своих соотечественников, даже если они никогда не прочтут то, что он написал. Ведь 72 процента французов, как следует из опросов, поддерживают протестное движение "желтых жилетов".

Удастся ли договориться Макрону с "желтыми жилетами"?

Эмманюэль Макрон

В понедельник, 10 декабря, президент Эмманюэль Макрон выступил с обращением к нации. Он объявил о существенных уступках демонстрантам, в том числе - о прибавке в 100 евро к минимальному размеру ежемесячной зарплаты. "Многие хотели, чтобы минимальная зарплата была повышена на 50 процентов. Но Макрон не мог пойти на этот шаг, поскольку у него нет уверенности, что итогом не станет увеличение суммы государственного долга Франции. Это все не так просто. По сути, от него требуют вычислить квадратуру круга", - говорит политолог Ханс Штарк.

Борьба продолжается. На предстоящие выходные уже запланированы новые демонстрации. В качестве меры предосторожности Эйфелева башня, Триумфальная арка, Центр Помпиду, Национальная опера, а также театры и музеи снова закроют свои двери и будут взяты под усиленную охрану полиции. "Это абсолютная катастрофа, особенно для предприятий розничной торговли и сферы туризма, - резюмирует Ханс Штарк. - Ущерб для экономики Франции исчисляется миллионами евро".

Вряд ли большинство "желтых жилетов" действительно хочет изгнать Макрона из Елисейского дворца. "Если Макрон уйдет, ситуация во Франции будет выглядеть довольно мрачно, - говорит Штарк. - Потому что оппозиция ограничивается двумя фигурами: с правой стороны - председателем правопопулистского "Национального объединения" Марин Ле Пен, а с левой - лидером движения "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люком Меланшоном. Иными словами, если бы сейчас во Франции прошли выборы, существовала бы большая опасность того, что в стране возникла бы такая же ситуация, как в Италии. И это бы никому не помогло", - подводит итог политолог.

Большинство французов понимают это. Пока что неясно, чем завершится противостояние во Франции. Возможно, президенту удастся договориться со своими гражданами. И тогда национальный символ Марианна снова обретет покой.

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