За что в Беларуси судят журналиста Александра Ивулина

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Создал реалити-шоу о белорусском футболе, вел свой YouTube-канал, был нападающим клуба "Крумкачы". Чем известен белорусский журналист Александр Ивулин и в чем его обвиняют - у DW.
Судебный процесс по делу спортивного журналиста, блогера и игрока минского футбольного клуба "Крумкачы" ("Вороны") Александра Ивулиным, который находится за решеткой уже более семи месяцев, начался в понедельник, 17 января, в белоруской столице. Ивулина, которого правозащитники признали политзаключенным, обвиняют в организации действий, нарушающих общественный порядок. В случае признания виновным ему грозит до четырех лет лишения свободы. Кроме того, Минсктранс выставил журналисту счет в 39 тысяч рублей (более 13 000 евро в пересчете).
В первый день слушаний дела, отвечая на вопрос прокурора, Александр Ивулин заверил, что в его видео в YouTube не было призывов к тому, чтобы "что-то сделать и изменить". Он также отверг обвинения в создании в роликах "негативной оценки действующей власти". Подробности - у DW.
Александра Ивулина обвиняют в том, что на Youtube-канале "ЧестнОК" с августа 2020 года по март 2021-го он размещал "видеозаписи побудительного характера с целью ведения деструктивной деятельности" для "обострения напряженности в обществе, создания негативной оценки действующей власти и дискредитации Республики Беларусь на международной арене". Также следствие считает, что он склонял граждан "к совершению действий, грубо нарушающих общественный порядок".
Кроме того, журналисту инкриминируют участие в акциях протеста 23 августа и 27 сентября 2020 года. В ходе слушания дела в первый день процесса Ивулин не отрицал, что находился в указанные дни в местах, перечисленных в его уголовном деле, но отверг обвинения в создании в роликах "негативной оценки действующей власти и дискредитации" Беларуси.
На вопрос прокурора, принимали ли люди активное в каких-либо групповых действиях, в том числе в акциях протеста, после просмотра видеозаписей на его Youtube-канале, Ивулин ответил так: "Я могу сказать, что после просмотра моих роликов люди начали ходить на стадионы и записывать своих детей в футбольные, гандбольные, легкоатлетические секции. Моя любимая история: женщина из маленького Чечерска в 300 км от Минска после просмотра видео на канале решила отдать ребенка на тренировки в ФК "Крумкачы".
Слушания дела продолжатся 18 января.
Напомним, что Александра Ивулина, журналиста Tribuna.com, автора YouTube-канала о белорусском футболе "ЧестнОК" (и сайт, и канал власти Беларуси признали экстремистскими. - Ред.), в 2021 попробовавшего силы в качестве игрока клуба первой лиги "Крумкачы", задержали 3 июня 2021 года недалеко от дома. Тогда же был задержан и оператор Ярослав Писаренко, вместе с которым Ивулин снимал квартиру. Обоих осудили за то, что на окне квартиры якобы был вывешен бело-красно-белый флаг. Писаренко получил 15 суток административного ареста, Ивулин - 30.
"В протоколе была пометка, что мы якобы вывесили флаг в знак солидарности с Романом Протасевичем. У Саши это было второе задержание (первый раз - 15 ноября 2020 года во время акции памяти Романа Бондаренко в Минске, тогда Ивулин был оштрафован на 30 базовых величин (около 270 евро). - Ред.), - рассказывает Ярослав Писаренко. - В РУВД нам говорили, что если признаем вину, то дадут меньше срок. Мы решили, что ничего признавать не будем. Как можно сказать, что висел флаг, если его не было? После административного ареста я почти сразу уехал из Беларуси, очень надеялся, что Сашу тоже отпустят".
Но Ивулин так и не вышел на свободу, 9 июля стало известно, что ему предъявили обвинения в "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок" (ст. 342 УК).
Ярослав Писаренко признается, что до сих пор не понимает причину их задержания и дальнейшего уголовного преследования Ивулина - к тому моменту на "ЧестнОКе" практически не выходили материалы о преследовании белорусских спортсменов по политическим мотивам, Ивулин сосредоточился на реалити-шоу о белорусском футболе "А Саша выйдет?", которое запустил, начав играть за "Крумкачей".
"Допускаю, что это ревность со стороны белорусских спортивных чиновников. У него получалось делать классный продукт без помощи государства, люди прислушивались больше к тому, что говорил Ивулин, чем условный председатель федерации футбола Беларуси", - отмечает Писаренко.
В свою очередь, автор YouTube-канала "Жизнь-малина" Никита Мелкозеров, когда-то также работавший в спортивных изданиях, считает, что причина задержания Ивулина - сюжет в поддержку вратаря "Крумкачей" Алексея Колтыгина. В то время шел суд по делу его брата Павла Овчарова (приговорен к пяти годам лишение свободы, признан политзаключенным. - Ред.).
"У власти четкая неприкрытая фобия в отношении любых форм гражданского коллективного взаимодействия. Наверняка они тот стрим и восприняли как что-то в пику, как пример самоорганизации, - говорит Мелкозеров. - Саша не был в топе "расстрельных" списков, но после его задержания я тоже решил уехать из Беларуси. Как отмечал совладелец Tribuna.com Дмитрий Навоша, Ивулин спас многих - тех, кто покинул страну после его задержания".
В поддержку Александра Ивулина не раз выступали известные белорусские спортсмены, а также футбольные болельщики. Во время матчей "Крумкачей" болельщики на 25-й минуте (Александр играл под 25-м номером) поднимали футболки и белые листы с этой цифрой и скандировали "А Саша выйдет?". Солидарность с Ивулиным не осталась незамеченной властями - на футбольных матчах стал дежурить ОМОН, на стадион прекратили пускать болельщиков в футболках с 25-м номером, некоторых даже задерживали.
Активно журналиста поддерживают и белорусы за рубежом. 26 сентября в Шотландии прошел "Кубок Александра Ивулина", организованный Народным консульством Беларуси в Эдинбурге и правозащитной организаций Libereco. В турнире поучаствовали представители белорусской диаспоры и деятели искусства Шотландии. Футбольный матч солидарности провели также белорусы Белостока с польской командой Fortecy No.
Накануне суда акции в поддержку Ивулина прошли в Польше, Литве и Украине. Посты, посвященные журналисту, сделали многие спортсмены. "Ты тот, кто сделал для белорусского футбола больше, чем он сделал для себя за все время своего существования",- написал гимнаст Семен Букин."Саша, ты самый невиновный человек, которого я лично знаю, но почему-то находишься в тюрьме", - отметила легкоатлетка Яна Максимова.
В случае признания виновным Александру Ивулину грозит до четырех лет лишения свободы.
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