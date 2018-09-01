За что арестовывают российские суда в иностранных портах

Власти Дании арестовали российское судно "Новая земля". Об этом сообщает издание Газета.ru со ссылкой на Российский союз моряков в воскресенье, 2 сентября. На сайте союза говорится, что судно, на борту которого находится 19 моряков, располагается у мыса Скаген.

80 моряков не могут вернуться домой

"Новая земля", принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, является не первым судном, арестованным заграницей. С середины июля теплоход "Заполярье" стоит у берегов Сеута (Испания). По информации инспектора Международной федерации транспортников (МФТ) в Испании Луз Бас, экипаж постоянно испытывает трудности с водой, провизией и топливом. За полтора месяца пароходство смогло возвратить лишь шестерых моряков.

Похожие проблемы на судне "Северная земля", которое также было арестовано в Испании еще в начале мая.

Кризисная ситуация складывается и на судне "Поморье", застрявшем в Новом Орлеане (США). По данным координатора МФТ в США Дуэйна Будракса, "Поморье" стоит на рейде с середины мая. Планировалось, что экипаж выполнит короткий рейс в США, но во время рейса были утеряны два якоря. В результате судно не смогло вернуться после выгрузки в двух портах США в Европу максимум через два месяца с даты выхода. На сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз.

Координатор МФТ в России Сергей Фишов отмечает, что по вине пароходства, по меньшей мере, 80 российских моряков, оказались на арестованных судах в различных странах мира.

Долги и большая политика

Мурманское морское пароходство - не единственный судовладелец, суда которого арестовываются в иностранных портах из-за долгов, несоответствия состояния систем судна требованиям безопасности или политических причин.

Так, в середине августа в Стамбуле из-за долгов собственника было арестовано пришедшее сюда на ремонт из Ростова судно "Streamline" с 11 российскими моряками на борту.

В Пусане (Южная Корея), по сообщениям СМИ, в конце июня 2018 года было за держано за долги по зарплате российское судно "Палладий" компании "Дальтранс". В мае в этом же порту и по той же причине задерживалось судно "Николай Касаткин" сахалинской компании "Парус".

В порту Херсона с 10 августа на неопределенный срок заблокировано российское судно "Механик Погодин", которое находится в санкционном списке Украины.

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