За сайтом против независимых кандидатов, возможно, стоит мэрия Москвы

За интернет-ресурсом "недопускай.москва", ориентированным как на дискредитацию независимых оппозиционных кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, так и протестов против полицейского произвола в российской столице, возможно, стоит компания "ИМА-консалтинг", много лет получающая заказы от московской мэрии. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило сетевое издание "Открытые медиа".

В результате проведенного журналистами расследования выяснилось, что доменное имя "недопускай.москва" было зарегистрировано 13 августа 2019 года на Александра Хмару. На странице его полного однофамильца в Linkedin, указано, что Хмара с февраля 2019 года "по настоящее время" возглавляет digital-департамент "ИМА-консалтинг".

20 лет на рынке PR

PR-агентство "ИМА-консалтинг" учреждено в 1999 году руководством холдинга "Группа ИМА". Как указано на сайте агентства, за годы работы было успешно реализовано 1500 проектов, в том числе несколько десятков региональных предвыборных кампаний. Генеральный директор "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов пришел в компанию в 2003 году после работы в различных структурах московской мэрии.

По данным издания "Открытые медиа", "ИМА-консалтинг" тесно сотрудничает с московским правительством, получая самые разнообразные контракты - от информационного сопровождения выборов до проведения социологических исследований. В частности, агентство занималось выборами мэра Москвы в 2018 году. Издание утверждает, что с 2011 года "ИМА-консалтинг" получила от мэрии госзаказы на 1,2 млрд рублей.

Связи с МГИК

Прослеживаются и возможные связи "ИМА-консалтинг" с руководством Мосгоризбиркомом. Президент холдинга "Группа ИМА" Андрей Гнатюк значится соучредителем общества "Клуб охотников и рыболовов "Станищевское". Среди еще восьми соучредителей фигурирует председатель МГИК Валентин Горбунов и полный однофамилец его сына Анатолий Горбунов.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

"Московское дело": причины и следствия протестов "Московское дело": главные фигуранты - оппозиционеры "Московское дело" - под таким общим названием фигурируют в СМИ разбирательства в отношении целого ряда участников оппозиционных акций в российской столице. Фигурантами дела являются не менее 15 человек, и их число может возрасти. Из всех задержанных, по сообщениям СМИ, свою вину признал лишь один - Валерий Костенок.

"Московское дело": причины и следствия протестов 27 июля - более 1000 задержанных в Москве Фигуранты "Московского дела" были задержаны как минимум на двух акциях протеста - 27 июля и 3 августа. 27 июля в Москве состоялась несогласованная акция протеста в поддержку независимых незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. Задержаны были более тысячи человек.

"Московское дело": причины и следствия протестов 3 августа - еще около 700 задержанных в столице Акция, прошедшая в Москве третьего августа, также не была согласована. По данным "ОВД-Инфо", силовики задержали почти 700 человек. В тот же день подобная акция прошла и в Санкт-Петербурге.

"Московское дело": причины и следствия протестов Егор Жуков из ВШЭ - "лицо" нынешнего дела Главное медийное лицо "московского дела" - студент ВШЭ Егор Жуков. Он был задержан после акции 27 июля. За Жукова заступились многие известные лица - рэпер Oxxxymiron, юрист ФБК Любовь Соболь, артистка Чулпан Хаматова и некоторые другие. Однако на суд поручительства знаменитостей впечатления не произвели: Егор Жуков остался под арестом.

"Московское дело": причины и следствия протестов Только один человек освобожден из-под стражи Единственному фигуранту дела, которому по состоянию на 15 августа удалось выйти из-под ареста, - режиссер Дмитрий Васильев. После задержания Васильев, страдающий сахарным диабетом, попал в реанимацию, так как у него отобрали инсулин. В результате Васильев остается в статусе подозреваемого, но без меры пресечения.

"Московское дело": причины и следствия протестов Неготовность согласовывать протестные акции Протесты в Москве проходят каждую субботу - либо в формате согласованной акции, либо нет. При этом власти в большинстве случаев не согласуют мероприятия.

"Московское дело": причины и следствия протестов Отказ регистрировать независимых кандидатов - причина протеста Протесты вспыхнули после отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму независимых и оппозиционных кандидатов. В дальнейшем в число требований протестующих стали входить и призывы к прекращению полицейского произвола.

"Московское дело": причины и следствия протестов Пока зарегистрирован только Митрохин Представители официальных властей предлагают всем недовольным действиями Избиркома обратиться в суд, однако пока что свою правоту в суде удалось доказать только Сергею Митрохину - окружной Избирком обязали зарегистрировать его в качестве кандидата. Автор: Григорий Аросев

