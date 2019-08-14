 За сайтом против независимых кандидатов, возможно, стоит мэрия Москвы | Новости из Германии о России | DW | 16.08.2019

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Россия

За сайтом против независимых кандидатов, возможно, стоит мэрия Москвы

Интернет-ресурс "недопускай.москва", агитирующий против оппозиционных политиков, зарегистрирован полным однофамильцем ведущего сотрудника PR-агентства, тесно связанного с мэрией Москвы.

Задержание юриста ФБК Любови Соболь перед акцией протеста 3 августа

Задержание юриста ФБК Любови Соболь перед акцией протеста 3 августа

За интернет-ресурсом "недопускай.москва", ориентированным как на дискредитацию независимых оппозиционных кандидатов, не допущенных к выборам в Мосгордуму, так и протестов против полицейского произвола в российской столице, возможно, стоит компания "ИМА-консалтинг", много лет получающая заказы от московской мэрии. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщило сетевое издание "Открытые медиа".

В результате проведенного журналистами расследования выяснилось, что доменное имя "недопускай.москва" было зарегистрировано 13 августа 2019 года на Александра Хмару. На странице его полного однофамильца в Linkedin, указано, что Хмара с февраля 2019 года "по настоящее время" возглавляет digital-департамент "ИМА-консалтинг".

20 лет на рынке PR

PR-агентство "ИМА-консалтинг" учреждено в 1999 году руководством холдинга "Группа ИМА". Как указано на сайте агентства, за годы работы было успешно реализовано 1500 проектов, в том числе несколько десятков региональных предвыборных кампаний. Генеральный директор "ИМА-консалтинг" Вартан Саркисов пришел в компанию в 2003 году после работы в различных структурах московской мэрии.

Контекст

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Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)

По данным издания "Открытые медиа", "ИМА-консалтинг" тесно сотрудничает с московским правительством,  получая самые разнообразные контракты - от информационного сопровождения выборов до проведения социологических исследований. В частности, агентство занималось выборами мэра Москвы в 2018 году. Издание утверждает, что с 2011 года "ИМА-консалтинг" получила от мэрии госзаказы на 1,2 млрд рублей.

Связи с МГИК

Прослеживаются и возможные связи "ИМА-консалтинг" с руководством Мосгоризбиркомом. Президент холдинга "Группа ИМА" Андрей Гнатюк значится соучредителем  общества "Клуб охотников и рыболовов "Станищевское". Среди еще восьми соучредителей фигурирует председатель МГИК Валентин Горбунов и полный однофамилец его  сына Анатолий Горбунов.

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    Автор: Григорий Аросев


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