 За последние сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 14.02.2020

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Мир

За последние сутки в Китае заразились коронавирусом 5000 человек

Китайские власти обнародовали новую статистику заболевания коронавирусом. Несмотря на усилия врачей, каждый день заражаются тысячи человек. Число заболевших медработников превысило 1700 человек.

Медработник в защитном костюме

Число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Китае достигло почти 64 тысячи человек, от вызванной им болезни погибли уже 1380 человек. Об этом объявил в пятницу, 14 февраля, Госкомитет здравоохранения КНР. Только в провинции Хубэй, где находится город Ухань - центр распространения коронавируса, за минувшие сутки зафиксировано 5090 новых заражений и 116 смертей.

Контекст

О том, как прошла первая неделя коронавирусного карантина у россиян, эвакуированных на родину из Китая, DW рассказала студентка Марина Зайцева. Она была в одной из первых групп, доставленных домой. (12.02.2020)

Изоляция больных и карантин не смогут остановить коронавирус, считает эксперт в области инфекционных болезней из университета Флориды, консультант ВОЗ Айра Лонджини. (14.02.2020)

По данным китайских властей, число медицинских работников в КНР, заразившихся коронавирусом, превысило 1700 человек. шесть медработников скончались. Из местных больниц неоднократно поступали сообщения о нехватке средств защиты, способных обезопасить работу врачей и медсестер.

Ранее консультант Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глава Центра статистики и количественных исследований инфекционных болезней университета Флориды Айра Лонджини заявил, что жертвами инфекции могут стать две трети населения планеты.

Свои оценки Лонджини основывает на предположении, что каждый заболевший коронавирусом обычно передает инфекцию двум-трем другим людям. Проследить за распространением заболевания бывает особенно трудно из-за отсутствия экспресс-тестов, а также по причине того, что у некоторых носителей инфекции симптомы коронавируса проявляются в приглушенной форме, указал ученый. В то же время исследователь из Имперского колледжа Лондона Нил Фергюсон высказал предположение, что число заразившихся коронавирусом в Китае может достигать 50 тысяч человек в день.

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Почему число зараженных коронавирусом в Китае увеличилось в 10 раз

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Две больницы за две недели

    Две недели назад здесь была голая земля. Сейчас одна из двух новых больниц, в целом рассчитанных на более 2500 койко-мест, готова к приему пациентов, другая будет достроена в ближайшие дни. В новых комплексах, возведенных менее чем за две недели, будут лечить только пациентов с коронавирусом. Другие клиники в изолированном от остального мира мегаполисе переполнены.

  • Разноцветные экскаваторы на стройке

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Балет разноцветных экскаваторов

    Все началось 23 января со строительных работ в Ухане. Хитом в интернете стали прямые трансляции со стройплощадки. Хотя на видео можно было увидеть статичную картинку, да еще и снятую с большого расстояния, оно собрало миллионы просмотров, сообщают китайские СМИ. Пользователи даже придумали имена для некоторых экскаваторов - в зависимости от их цвета.

  • Строительство больниц в Ухане

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Больницы из сборных модулей

    Строительство ведется из сборных модулей, что позволяет завершить его в максимально сжатые сроки. Тем не менее поражает то, сколько рабочих, оборудования и необходимых материалов доставили в Ухань за такое короткое время.

  • Рабочий спит, лежа на трубе

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Работа до изнеможения

    Лишь на одной из двух строительных площадок заняты более 3000 рабочих. Как сообщает китайская телекомпания CGTN, в первые дни строители были вынуждены работать по 12 часов в день - не хватало персонала. Сейчас работы ведутся в три смены.

  • Рабочие размешивают бетон

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Резиновые сапоги и защитные маски

    Строительство не останавливается даже ночью и в дождь. Рабочие в обязательном порядке должны носить защитные маски. Периодически всем строителям измеряют температуру. По состоянию на 2 февраля в Китае от коронавируса умерли 304 человека, подтвержденных случаев заражения в этой стране - более 14,3 тысячи.

  • Вид сверху на строительную площадку

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Плечом к плечу

    Залог успешной работы на строительных площадках - хорошая организация. У Китая уже есть опыт работы с подобными экспресс-клиниками. В 2003 году во время эпидемии атипичной пневмонии SARS в Пекине за шесть дней построили больницу на 1000 мест. В ней проходил лечение каждый седьмой китайский пациент с атипичной пневмонией. Этот опыт стал примером для двух нынешних строек.

  • Рабочие устанавливают контейнер

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    В рекордно короткие сроки

    Строительство больниц идет молниеносными темпами. Некоторые государственные СМИ сообщили о том, что первое здание было построено спустя 16 часов. В качестве доказательства они использовали снимок дома в Циндао - города более чем в 800 км от Уханя. Но это оказалось типичным примером фейковых новостей. В действительности еще 30 января стройка выглядела так, как на фото сверху.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Строительство завершается

    В воскресенье, 2 февраля, власти объявили, что первый из двух экспресс-госпиталей готов. Для срочного строительства больницы, названной "Гора бога огня", потребовалось 10 дней. Вторая аналогичная больница в Ухане на 1600 коек, которая названа "Гора бога грома", по плану должна начать прием пациентов 6 февраля.

  • China Wuhan | Baustelle neues Huoshenshan-Krankenhaus (picture-alliance/AP Photo/Chinatopix)

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Внутри больницы - спартанская обстановка

    Полевой госпиталь на 1000 пациентов для лечения коронавируса готов к приему больных. Туда направлены 1400 военных медиков, а первые зараженные новым коронавирусом начнут поступать в понедельник, 3 февраля. В связи с эпидемией коронавируса в 11-миллионном Ухане не хватает мест для заболевших, больницы переполнены и жители жалуются на многочасовые очереди на прием к врачу.

  • Рабочий держит над головой строительную плиту

    Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

    Китайские герои нашего времени

    Строительство не на века: по оценкам экспертов, экспресс-больницы - это временное решение. Их появление в рекордно короткие сроки стало реакцией на массовые вспышки коронавируса - зараженных им людей нужно как можно быстрее изолировать и лечить. Так что на длительный срок службы инфекционные отделения не рассчитаны.

    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


Контекст

Экспресс-больницы в Ухане для зараженных коронавирусом

В борьбе с коронавирусом Китай принимает срочные меры. В Ухане уже появился один огромный больничный комплекс, скоро будет готов еще один. Строительство ведется в ускоренном темпе. Галерея DW о том, как это происходит. (31.01.2020)  

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