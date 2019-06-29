За год на немецкой границе вернули лишь 20 беженцев вместо десятков тысяч

За год с момента принятия решения о том, что мигрантов, подавших ходатайство об убежище в другой стране ЕС, будут на немецко-австрийской стране отсылать в страну регистрации, этой процедуре подверглись только 20 беженцев. Об этом в ночь на воскресенье, 30 июня, сообщает издание Die Welt, получившее ответ из МВД Германии на соответствующий запрос.

Отмечая, что на стадии принятия решения ожидалось, что возвращать на границе будут десятки тысяч человек в год (до 40 тысяч), издание называет две причины, по которым массового возвращения беженцев на границе не случилось. Во-первых, административные соглашения о реадмиссии были заключены только с Афиной и Мадридом (18 беженцев были отправлены в Грецию, 2 - в Испанию). Италия подписывать соответствующий договор отказалась. Во-вторых, возвращать беженцев в страну, где было подано прошение об убежище, возможно, только если факт первоначальной регистрации установят непосредственно на австрийско-немецкой границе, что происходит крайне редко.

Летом 2018 года из-за спора об отсылке беженцев едва не рассыпалась недавно созданная в ФРГ правящая коалиция. Конфликт разгорелся из-за того, что министр внутренних дел Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) собирался закрыть немецкие границы для беженцев, уже зарегистрированных в других странах Евросоюза, а канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel) выступала против национальных мер по ограничению притока мигрантов и требовала международных решений на уровне ЕС.

Компромисс, достигнутый между Христианско-демократическим Союзом (ХДС) и Христианско-социальным Союзом (ХСС), заключался в механизме возвращения беженцев в страну первичной регистрации на австрийско-немецкой границе.

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