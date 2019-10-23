 Заявление на брата президента направлено в военную прокуратуру Киргизии | Киргизия | DW | 23.10.2019

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Киргизия

Заявление на брата президента направлено в военную прокуратуру Киргизии

Интернет-обращение подал сторонник экс-президента Атамбаева - Темирлан Султанбеков.

Дворец президента Киргизии

Дворец президента Киргизии (фото из архива)

Заявление о привлечении к уголовной ответственности бывшего спикера парламента, младшего брата президента Киргизии Асылбека Жээнбекова по подозрению в злоупотреблении должностным положением направлено в военную прокуратуру. Об этом во вторник, 22 октября, сообщило национальное информагентство "Кабар".

Интернет-обращение поступило от оппозиционного политика Темирлана Султанбекова, члена Социал-демократической партии Кыргызстана, лидером которой является экс-президент Алмазбек Атамбаев.

Контекст

Cторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева около суток оказывали сопротивление спецназу, штурмовавшему резиденцию политика. DW попросила эксперта прокомментировать ситуацию в стране. (08.08.2019)

На круглом столе в Бишкеке был приведен перечень требующих расследования деяний экс-президента Киргизии Атамбаева. Но в готовности нового президента Жээнбекова к "работе над ошибками" есть сомнения. (14.11.2018)

Документ будет рассмотрен "в рамках расследуемого досудебного производства по факту коррупции при модернизации теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Бишкеке", уточнили в Генпрокуратуре Киргизии.

Дело о хищениях

Султанбеков, в частности, обратил внимание, что при принятии закона о ратификации соглашения по финансированию ТЭЦ Асылбек Жээнбеков, занимавший на тот момент пост спикера парламента Киргизии, добился рассмотрения этого документа за один день вместо 1,5 месяца по регламенту. В результате, по мнению политика, депутаты лишились возможности найти в законе неточности и исправить их.

На данном этапе суд рассматривает уголовное дело о хищениях и коррупции при модернизации ТЭЦ в Бишкеке. Под стражу взяты бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев и топ-менеджеры энергохолдинга, напоминает "Парламентская газета". Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем им предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. По данным следствия, объем хищений превысил 100 млн долларов. Всего на модернизацию ТЭЦ было потрачено около 386 млн долларов.

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    Автор: Наталья Позднякова


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