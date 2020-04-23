Французские ученые считают, что курение табака защищает от заражения коронавирусом. Их коллеги из Китая придерживаются другого мнения. Кто же из них прав?
Защитная маска для курильщиков от немецких дизайнеров
Если речь идет о коронавирусе SARS-CoV-2, то принято считать, что курильщики входят в группу риска. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в издании Chinese Medical Journal, протекание атипичной пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом, у курильщиков происходит тяжелее, дольше и чаще приводит к летальным исходам, чем у некурящих.
Французы считают, что никотин помогает не заразиться COVID-19
В свою очередь, французские исследователи в области нейробиологии из Института Пастера во главе с профессором Жан-Полем Шанжо полагают, что никотиновый пластырь может помочь в предотвращении заражения коронавирусом. Они опубликовали соответствующую гипотезу на научном портале Qeios.
Защищает ли никотин от коронавируса или нет?
Согласно их выводам, которые противоречат данным китайских исследований, среди заболевших COVID-19 курильщиков не так много. Самым важным результатом французского исследования является то, что из 500 больных атипичной пневмонией 350 были вынуждены находиться в больнице, а у 150 болезнь проходила в легкой форме. Лишь 5 процентов от общего числа пациентов - курильщики, рассказал агентству AFP руководивший исследованием профессор медицины Захир Амура.
К похожему выводу еще раньше пришли итальянские исследователи из Вероны, работавшие под руководством Джузеппе Липпи. Согласно результатам их исследования, опубликованным в European Journal of Internal Medicine, курильщики заболевают COVID-19 не чаще, чем те, кто не курит.
Никотин защищает от коронавируса?
Более того, французские ученые полагают, что никотин может защитить от коронавируса. Их выводы базируются на гипотезе о том, что никотин оседает на рецепторах клетки АПФ 2 (мембранный белок, который является точкой проникновения вируса в клетку) и тем самым блокирует ее, предотвращая проникновение коронавируса, поясняет профессор Института Пастера Жан-Поль Шанжо.
Курение - вредная привычка
То есть вирус не может проникнуть в клетку и распространиться в организме, таков главный вывод французских ученых. Чтобы окончательно в этом удостовериться, в одной из парижских клиник будет проведено специальное исследование.
Пока у ученых нет единого мнения о том, обладают ли рецепторы АПФ 2 блокирующим свойством. Но неврологи Джеймс Олдс и Надин Каббани из Вирджинии 18 марта опубликовали в журнале The FEBS Journal результаты своего исследования, согласно которым никотин скорее негативно влияет на рецепторы клеток. Они полагают, что по этой причине вирусы имеют больше возможностей попасть в клетку. Этим может объясняться, например, особенно тяжелое протекание болезни у курильщиков.
Курить вредно или все же нет?
Правы ли французские ученые или их американские коллеги - ответ тут могут дать лишь дальнейшие исследования. Но практически все медики едины во мнении, что курение табака является дополнительным риском при заражении COVID-19. Они рекомендуют как можно раньше бросить курить. Ведь коронавирус и вызываемое им заболевание, прежде всего, угрожает легким. У курильщиков этот орган и без того поражен. В отличие от чистого никотина, который содержится в пластырях для курильщиков, стремящихся отказаться от этой вредной привычки, с дымом сигарет в организм попадают многие вредные вещества, в том числе вызывающие онкологические заболевания.
Несмотря на то, что еще необходимо провести целый ряд исследований, чтобы понять, какая доза никотина должна содержаться в пластыре, французские исследования указывают, что никотин возможно защищает от заражения тех, кто контактирует с инфицированными коронавирусом.
Еще раньше ученые подтвердили, что никотин, возможно, и положительно воздействует на организм человека. Проводились исследования воздействия веществ, подобных никотину, на лечение больных с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона и Альцгеймера. У людей, страдающих от таких тяжелых заболеваний, как деменция (слабоумие), результаты исследования были в пользу никотина.
В целом же употребление никотина опасно, поскольку это яд. При выкуривании одной сигареты в организм курильщика попадает от одного до трех миллиграмм никотина. В одной сигарете же содержится 12 миллиграмм никотина.
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Автор: Элла Володина
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В Германии вводится обязательное ношение защитных масок