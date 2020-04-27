Защитные маски с улыбками - тренд сезона (фото)

Гамбург • Какие только защитные маски и респираторы в последнее время не встречались нам на улицах, в магазинах, общественном транспорте, прочих опустевших пространствах и помещениях!

Две недели назад одна небольшая текстильная типография в Гамбурге нашла для себя способ вернуть сотрудников на рабочие места после вынужденного простоя. И сейчас она буквально завалена заказами на производство таких вот индивидуальных масок. Клиенты могут выбрать какой-то нейтральный снимок из фотобанка или использовать свой собственный портрет. Изображение наносится на ткань так, чтобы маску было (почти) нельзя заметить - хотя бы издалека.

Товар лицом - товар с лицом

Стоит это произведение прикладного коронавирусного искусства недешево - 19,90 евро. В разговоре с корреспондентом немецкого агентства dpa владелец текстильной типографии Eindruck Доминик Клос (Dominik Klos) отметил, что для масок используют только фотографии с улыбающимися или приветливыми лицами: "Угрюмых людей на улицах сейчас и так достаточно".

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