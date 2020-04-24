Защитит ли от коронавируса новая вакцина против туберкулеза?

Вакцина Бацилла Кальмета - Герена, более известная как БЦЖ (Bacille Calmette-Guérin) - на сегодняшний день единственная доступная и рекомендованная ВОЗ вакцина против туберкулеза - эффективна не от всех форм этого заболевания. Работы по созданию безопасной, доступной и более эффективной противотуберкулезной вакцины ведутся во многих научных лабораториях по всему миру. Ученые Института инфекционной биологии имени Макса Планка (Max-Planck-Institut) в Берлине с помощью генетической модификации БЦЖ разработали новую вакцину-кандидат VPM1002. По оценке немецких специалистов, она может быть гораздо эффективнее, чем ее предшественница.

Клинические испытания планируется завершить в течение нескольких ближайших лет, после чего можно будет начать промышленное производство вакцины. Однако в последние месяцы немецкие ученые изучают воздействие VPM1002 не только на бактерии, которые вызывают туберкулез, но и на SARS-CoV-2. Поводом для этого стали несколько научных исследований, результаты которых появились в марте. Их авторы утверждали, что вакцина БЦЖ снижает уровень смертности от коронавирусной инфекции, и допускали, что она, возможно, облегчает тяжелое течение COVID-19.

VPM1002 укрепляет иммунную систему

Профессор Штефан Кауфман (Stefan Kaufmann) - глава отделения иммунологии Института имени Макса Планка. Именно он руководил работами по созданию вакцины-кандидата VPM1002. По его словам, исследования защитного эффекта вакцины БЦЖ на коронавирусные инфекции во многом обнадеживали.

БЦЖ - на сегодня единственная доступная и рекомендованная ВОЗ вакцина против туберкулеза

"Контролируемые исследования продемонстрировали, что БЦЖ действительно может защитить от вирусных заболеваний дыхательных путей. Бацилла Кальмета - Герена стимулирует врожденный иммунитет, и с ее помощью можно укреплять защиту от вирусных респираторных инфекций. Поскольку вакцина-кандидат VPM1002 создана с помощью генетической модификации БЦЖ, она должна оказывать аналогичный эффект", - заявил профессор Кауфман в интервью DW, добавив, что это позволяет надеяться на эффективность VPM1002 и в борьбе с COVID-19.

Исследования на мышах показывают, что VPM1002 активирует иммунную систему и таким образом может значительно ослабить тяжелое течение вирусных инфекций, в том числе COVID-19. Вакцина или даже патоген всегда стимулируют два типа собственной защиты организма. Один из них - врожденный или неспецифический иммунитет. Он способен очень быстро нейтрализовать действие патогенов, уничтожая их. Второй тип - приобретенный или специфический иммунитет. "Взаимодействие этих двух иммунитетов обеспечивает наилучшую иммунную реакцию и наилучшую эндогенную защиту", - объясняет Кауфман.

Началась третья фаза клинических испытаний

Немецкий Институт вакцины и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (Paul-Ehrlich-Institut) уже одобрил проведение третьей фазы клинических испытаний по воздействию вакцины VPM1002 на COVID-19. С начала мая они проходят в различных немецких больницах, в том числе в Медицинском университете Ганновера (MHH).

Цель испытаний - проверить, активирует ли новая противотуберкулезная вакцина неспецифический иммунитет. "В этом случае вакцинирование поможет облегчить тяжелое протекание коронавирусной инфекции", - объясняет Якобус Бош (Jacobus Bosch), член группы ученых, которая под руководством профессора Кристофа Шиндлера (Christoph Schindler) исследует влияние VPM1002 на COVID-19.

"Работы, которые ведутся в Ганновере, нацелены на то, чтобы установить, насколько эффективна новая противотуберкулезная вакцина в условиях нынешней пандемии коронавируса", - рассказывает Бош. На первом этапе в общенациональном исследовании участвовали 10 000 медицинских работников из клиник по всей Германии - представители группы, особо подверженной опасности заражения коронавирусом.

"На втором этапе мы планируем изучить эффективность усовершенствованной противотуберкулезной вакцины для людей старше 60 лет, - указывает руководитель научной группы Кристоф Шиндлер. - Основной вопрос заключается в том, сможет ли VPM1002 обеспечить надежную защиту от коронавируса пожилым людям, входящим в особую группу риска". Во второй фазе испытаний примут участие 2000 добровольцев из разных регионов Германии.

VPM1002 как временное решение

Впрочем, даже если результаты тестов докажут эффективность новой противотуберкулезной вакцины в борьбе с COVID-19, ученые не должны прекращать попыток создать специальную вакцину против коронавируса SARS-CoV-2, уверен Штефан Кауфман. Производить VPM1002 в больших масштабах для успешного лечения COVID-19 можно будет до тех пор, пока не будет найдено новое эффективное средство против этого заболевания.

Штефан Кауфман

"Речь идет не о миллионах, а о десятках, даже о сотнях миллионов доз, необходимых в короткое время, - подчеркивает Кауфман. - Это важно еще и потому, что запасы противотуберкулезной вакцины БЦЖ довольно скудны, и ВОЗ всерьез обеспокоена тем, что ее не хватит для вакцинации младенцев в тех странах, где распространен туберкулез".

Производить VPM1002, по всей вероятности, будут в Индии. Новая противотуберкулезная вакцина уже была лицензирована Институтом сыворотки Индии. Этот крупнейший производитель вакцин в мире обладает необходимыми производственными мощностями для изготовления VPM1002.

Говорить об эффективности новой вакцины против SARS-CoV-2 пока рано

Несмотря на обнадеживающий ход исследований по воздействию VPM1002 на SARS-CoV-2, профессор Штефан Кауфман сдержан в своих оценках. "Когда вспыхнула пандемия COVID-19, некоторые ученые сравнивали риск заражения коронавирусом и число заболеваний в странах, где проводилась вакцинация БЦЖ, и в странах, где ее не было. И действительно, некая связь присутствовала", - подтверждает ученый.

Микробактерии туберкулеза под электронным микроскопом

Однако же, предупреждает Кауфман, интерпретировать результаты этих исследований нужно с крайней осторожностью, поскольку различия в эпидемиологической ситуации в этих странах могут объясняться не только вакцинацией населения БЦЖ, но и другими факторами. Но повод для проведения исследований, безусловно, есть, полагает профессор.

В этом уверены и ученые в Ганновере. "Мы считаем исследования новой противотуберкулезной вакцины VMP1002 многообещающими, - говорит Якобус Бош. - Вакцина влияет на усиление неспецифического иммунного ответа организма, и тем самым она может оказаться эффективной против вируса SARS-CoV-2. Но для окончательных выводов придется дождаться результатов клинических испытаний".

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