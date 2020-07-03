Защита Светланы Прокопьевой обжаловала решение суда

Адвокаты псковской журналистки Светланы Прокопьевой подали апелляционную жалобу на приговор военного суда по делу об оправдании терроризма. "Вчера вечером подали жалобу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Виталий Черкасов в четверг, 16 июля.

Ранее Черкасов указывал, что в апелляции будет оспариваться довод суда о частичном признании вины. По его словам, защита также готовит обращение в следственное управление по республике Хакасия с просьбой о проверке последней экспертизы по делу Прокопьевой на предмет заведомо ложного заключения.

Дело Светланы Прокопьевой

6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность.

В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала теракт в здании ФСБ в Архангельске, случившийся месяцем ранее. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", - заявила она.

Текст выступления журналистки под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей". 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.

Смотрите также:

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Сергей Елкин - свобода мнений в России Российский карикатурист Сергей Елкин так видит свободу слова в своей стране: когда русский человек желает выразить свое мнение, ему поневоле приходится кричать.

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Сельджук Эрдем - свобода слова в Турции Хотя карикатурист из Турции Сельджук Эрдем предпочитает, чтобы вместо него говорили его карикатуры, он предложил цитату, которая сопровождает эту работу: "Первое, что они сделают, - придут за вашими свободными мыслями. Всегда. Когда они заставят вас молчать, они могут делать все, что хотят. Или они не могут?"

Как тройка карикатуристов видит свободу слова Гадо - труд медиа по примеру Сизифа Сфокусировав свое внимание на свободе слова во времена Трампа и социальных сетей, карикатурист из Кении Гадо (GADO) изобразил "общий вид медиа во времена фейковых новостей". Автор: Оли Танген-младший, Наталья Позднякова

