Защита Светланы Прокопьевой обжаловала решение суда

Адвокаты псковской журналистки, приговоренной к штрафу в размере 500 тысяч рублей за оправдание терроризма, подали апелляционную жалобу.
Адвокаты псковской журналистки Светланы Прокопьевой подали апелляционную жалобу на приговор военного суда по делу об оправдании терроризма. "Вчера вечером подали жалобу", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Виталий Черкасов в четверг, 16 июля.
Ранее Черкасов указывал, что в апелляции будет оспариваться довод суда о частичном признании вины. По его словам, защита также готовит обращение в следственное управление по республике Хакасия с просьбой о проверке последней экспертизы по делу Прокопьевой на предмет заведомо ложного заключения.
Дело Светланы Прокопьевой
6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове признал Светлану Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и приговорил ее к штрафу в размере 500 тысяч рублей. Прокуратура запрашивала 6 лет колонии и 4 года запрета на профессиональную деятельность.
В ноябре 2018 года Прокопьева в эфире радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" прокомментировала теракт в здании ФСБ в Архангельске, случившийся месяцем ранее. "Суровое государство, с жесткой, точнее, жестокой правоохранительной системой, для которой главное - наказать преступника, а не защитить права, воспитало соответствующее поколение граждан", - заявила она.
Текст выступления журналистки под названием "Репрессии для государства" перепечатала "Псковская лента новостей". 5 февраля 2019 года в отношении Прокопьевой возбудили уголовное дело по статье о публичном оправдании терроризма.
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