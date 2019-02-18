Защита попросила Мосгорсуд освободить американского финансиста Калви из СИЗО

Омбудсмен Титов и председатель Счетной палаты РФ уверены, что по делу Майкла Калви не выполняется закон о запрете предварительного заключения за экономические преступления.
Защита основателя инвестиционной компании Baring Vostok, гражданина США Майкла Калви подала апелляционную жалобу в канцелярию Басманного суда Москвы.
Юристы просят освободить подзащитного из следственного изолятора (СИЗО), поместить его под домашний арест по месту жительства в Москве или отпустить под залог в 5 млн рублей, который инвестор готов внести сам.
Как сообщил в понедельник, 18 февраля, адвокат Дмитрий Клеточкин, жалоба будет рассмотрена в апелляционной инстанции Московского городского суда (Мосгорсуд). Точные сроки рассмотрения не называются.
"Должны применяться иные меры присечения"
Между тем в поддержку Калви уже выступил уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте РФ Борис Титов. По его словам, "статья 108 Уголовно-процессуального кодекса запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности".
"Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде", - добавил он.
Кудрин: "Не выполняется установка президента"
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин также высказал мнение, что "явно не выполняется установка президента не арестовывать по экономическим составам". "Оцениваю эту конкретную ситуацию как чрезвычайную для экономики", - добавил он. При этом Кудрин отверг сообщения, что якобы поручился за Калви.
Дело Калви
Следствие подозревает Майкла Калви и еще пятерых человек в хищении более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". В их действиях усматривается состав части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах).
Свое недоумение задержанием Калви уже высказали глава Сбербанка РФ Герман Греф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.
Основанная Майклом Калви в 1994 году компания Baring Vostok Capital Partners специализируется на частных инвестициях в России и странах СНГ. За 25 лет своего существования она инвестировала 2,8 млрд долларов в 80 проектов в России, Казахстане и Украине. Штаб-квартира Baring Vostok расположена в Москве.
Смотрите также: