Защита обжаловала арест главы карельского "Мемориала"

Адвокат Юрия Дмитриева попросил суд изменить меру пресечения историку с содержания под стражей на домашний арест.
Защита главы карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева обжаловала арест российского историка, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил адвокат публициста Виктор Ануфриев.
Апелляционная жалоба направлена в Верховный суд Карелии. По словам защитника, он попросил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. "Обоснованность подозрения в том, что он (Дмитриев. - Ред.) совершил, не установлена", - добавил адвокат.
Меру пресечения в виде подписки о невыезде Дмитриев нарушил, поэтому запросить ее невозможно, пояснил юрист.
Петрозаводский городской суд 28 июня принял решение арестовать Дмитриева на 2 месяца. В среду, 27 июня, он был задержан в Олонце и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Автомобиль, в котором ехал руководитель регионального отделения "Мемориала", остановили на посту ДПС на трассе Петрозаводск - Санкт-Петербург. По данным СМИ, Дмитриев собирался уехать в Польшу, при себе у него был чемодан с вещами.
Оправдательный приговор Дмитриеву отменен
В четверг, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. Историк находился под подпиской о невыезде.
Ранее ему вменяли в вину развратные действия по отношению к приемной дочери Наталье и изготовление детской порнографии. В начале апреля он был оправдан по этим двум статьям, но осужден за хранение оружия. Обвинитель требовал для Дмитриева 9 лет колонии. Его соратники считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.
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