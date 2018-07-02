 Защита обжаловала арест главы карельского ″Мемориала″ | Новости из Германии о России | DW | 02.07.2018

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Россия

Защита обжаловала арест главы карельского "Мемориала"

Адвокат Юрия Дмитриева попросил суд изменить меру пресечения историку с содержания под стражей на домашний арест.

Юрий Дмитриев

Юрий Дмитриев

Защита главы карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева обжаловала арест российского историка, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом в понедельник, 2 июля, сообщил адвокат публициста Виктор Ануфриев.

Апелляционная жалоба направлена в Верховный суд Карелии. По словам защитника, он попросил изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. "Обоснованность подозрения в том, что он (Дмитриев. - Ред.) совершил, не установлена", - добавил адвокат.

Контекст

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Меру пресечения в виде подписки о невыезде Дмитриев нарушил, поэтому запросить ее невозможно, пояснил юрист.

Петрозаводский городской суд 28 июня принял решение арестовать Дмитриева на 2 месяца. В среду, 27 июня, он был задержан в Олонце и помещен в изолятор временного содержания в Петрозаводске. Автомобиль, в котором ехал руководитель регионального отделения "Мемориала", остановили на посту ДПС на трассе Петрозаводск - Санкт-Петербург. По данным СМИ, Дмитриев собирался уехать в Польшу, при себе у него был чемодан с вещами.

Оправдательный приговор Дмитриеву отменен

В четверг, 14 июня, Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор Дмитриеву, вынесенный первой инстанцией, и отправил дело на новое рассмотрение. Историк находился под подпиской о невыезде.

Ранее ему вменяли в вину развратные действия по отношению к приемной дочери Наталье и изготовление детской порнографии. В начале апреля он был оправдан по этим двум статьям, но осужден за хранение оружия. Обвинитель требовал для Дмитриева 9 лет колонии. Его соратники считают, что власти преследуют его за многолетнюю работу по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий.

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    В списках не значатся

    Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

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    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Статистика по регионам

    Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

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    Узники совести

    Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу". 

  • Инфографика: деятельность, ставшая поводом для преследования по политическим мотивам

    Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах

    Против веры, оппозиции и экологии

    "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново.

    Автор: Елена Барышева


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В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных

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Число политзаключенных в РФ растет каждый год: в тюрьмах их, по оценкам правозащитников, как минимум 167 человек. За что и где они подверглись уголовному преследованию - в инфографике DW. (14.05.2018)  

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В Москве прошла акция "Возвращение имен" в память о репрессированных  

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