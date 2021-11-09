Защита климата

Борьба с глобальным потеплением и меры по охране климата на Земле.
Мировое сообщество стремится в первую очередь предотвратить повышение средней температуры на Земле. Эти меры обсуждаются, среди прочего, на всемирных конференциях ООН по вопросам изменения климата.
В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.