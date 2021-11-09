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Защита климата

Борьба с глобальным потеплением и меры по охране климата на Земле.

Мировое сообщество стремится в первую очередь предотвратить повышение средней температуры на Земле. Эти меры обсуждаются, среди прочего, на всемирных конференциях ООН по вопросам изменения климата.

Alexei Nawalnys Reden vor Gericht sind als Buch in Deutschland herausgegeben. Das Buch steigt auf die Spiegel-Bestseller-Liste auf Platz 19. Bonn, 2021 via Alexander Smirnov Fr, 20.08.2021 19:28

Как спасти отношения РФ и ФРГ: что предлагают молодые немцы и россияне 09.11.2021

Изменение климата как шанс для сближения между РФ и ФРГ? DW послушала эти и другие идеи участников германо-российского молодежного форума "Потсдамские встречи".
Rauchschwaden (hohe Schornsteine) und Wasserdampf (große Kühltürme) steigen über dem Kohlekraftwerk Lethabo auf. Dutzende Staats- und Regierungschef präsentieren beim UN-Klimagipfel in New York Pläne zum Klimaschutz. (zu dpa «Klimapolitik in anderen Ländern: Alles fürs Klima - oder doch nicht?») +++ dpa-Bildfunk +++

Германия улучшила рейтинг в сфере защиты климата 09.11.2021

В новом "Индексе защиты климата" на 2022 год Германия поднялась с 19-го на 13-е место. Это самые высокие показатели Германии за последние восемь лет.

05/11/2021 Cop26 - Glasgow. Demonstrators during the Fridays for Future Scotland march through Glasgow during the Cop26 summit in Glasgow. Picture date: Friday November 5, 2021. See PA story ENVIRONMENT Cop26. Photo credit should read: Andrew Milligan/PA Wire URN:63537674

Чем опасно сокращение крупных инвестиций в добычу нефти и газа? 09.11.2021

Несмотря на все стремления к переходу на чистые источники энергии, мир еще долго будет использовать ископаемое топливо. Отказ крупных инвесторов от вложений в эту сферу может привести к негативным последствиям.
+++ Achtung SPERRFRIST 7.11. 18h ++++ DW Interview mit Bundeskanzlerin Angela Merkel am 5.11.2021 im Bundeskanzleramt, Berlin.

Ангела Меркель: "Политикой я больше заниматься не буду" 07.11.2021

После 16 лет во главе правительства Германии Ангела Меркель уходит на пенсию. Одно из своих последних интервью на посту федерального канцлера она дала Deutsche Welle.

Climate activists attend a protest organized by the COP26 Coalition in London, Saturday, Nov. 6, 2021. The protest was taking place as leaders and activists from around the world were gathering in Scotland's biggest city for the U.N. climate summit, to lay out their vision for addressing the common challenge of global warming. (Andrew Milligan/PA via AP)

В Глазго вновь прошла многотысячная акция в защиту климата 07.11.2021

Участники массовых протестов, проходящих в Глазго на фоне Конференции ООН по изменению климата, считают, что мировые лидеры делают недостаточно для борьбы с глобальным потеплением.
Dunst ueber Regenwald, Cristalino State Park, bei Alta Floresta, Mato Grosso, Brasilien / Amazonien

Леса нашей планеты, которые нуждаются в особой защите 05.11.2021

На Конференции ООН по климату в Глазго лидеры более ста стран мира обязались к 2030 году прекратить вырубку лесов. В каких регионах "зеленые легкие планеты" нуждаются в особенной защите?
12.05.2015 *** Ein Schaufelradbagger arbeitet am 12.05.2015 im Braunkohletagebau Garzweiler (Nordrhein-Westfalen). Foto: Federico Gambarini/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

COP26: 19 стран прекратят финансировать зарубежные проекты с ископаемым топливом 04.11.2021

Финансирование зарубежных проектов с ископаемым топливом несет в себе социальные и экономические риски, говорится в декларации. Германия не присоединилась к этой инициативе климатического саммита.

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021) 03.11.2021

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
Joe Biden zeigt mit dem Finger auf Russland und sagt: Bei Putin brennt die Tundra. Auf der rechten Seite des Bildes stehen Wladimir Putin und sein Pressesprecher Dmitri Peskow in traditionellen Kostümen der nordischen Völker neben einem Zelt und einem Elch und Putin antwortet: Bei Euch selbst brennt die Pampa!. Copyright: Sergey Elkin

За тундру ответишь: как Путин и Песков Байдену пампасы припомнили 03.11.2021

Президент США обвинил Москву в нежелании заниматься защитой климата. В Кремле ответили на критику Джо Байдена. Вот как этот заочный спор увидел карикатурист Сергей Елкин.
These stunning scenes show methane bubble frozen in the ice of Sayram Lake in the Bortala Prefecture near the Tian Shan Mountains, northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region, 17 January 2021.

Более 100 стран поддержали инициативу по сокращению выбросов метана 02.11.2021

Проект сокращения к 2030 году выбросов метана на 30 процентов по сравнению с показателем 2020 года поддержала в том числе Бразилия, пишет Reuters со ссылкой на представителя США.
President Joe Biden speaks during the COP26 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 1, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе 01.11.2021

Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.

Последний шанс спасти планету? В Глазго началась конференция по климату 01.11.2021

В шотландском Глазго стартовала конференция по защите климата. Ее главная задача - разработать план по достижению нулевых выбросов парниковых газов по всему миру к 2050 году. Ведь только так можно задержать глобальное потепление на уровне полутора – двух градусов. Иначе климатические и экологические изменения на Земле станут необратимыми.
GLASGOW, SCOTLAND - NOVEMBER 01: In this handout photo provided by the German Government Press Office (BPA), German Chancellor Angela Merkel speaks during the UN Climate Change Conference COP26 at SECC on November 1, 2021 in Glasgow, United Kingdom. World Leaders attending COP26 are under pressure to agree measures to deliver on emission reduction targets that will lead the world to net-zero by 2050. Other goals of the summit are adapting to protect communities and natural habitats, mobilising $100billion in climate finance per year and get countries working together to meet the challenges of the climate crisis. (Photo by Guido Bergmann/Bundesregierung via Getty Images)

Меркель: "Мы не там, где должны быть" в деле защиты климата 01.11.2021

Ангела Меркель призвала мировых лидеров на конференции ООН по климату к "всеобъемлющей трансформации" жизни и экономики. В связи с этим она выступила за установление глобальной цены на выбросы CO2.
Wladimir Sliwjak, russischer Umweltschützer. Wladimir Sliwjak wird mit dem Alternativen Nobelpreis 2021 ausgezeichnet. +++ dpa-Bildfunk +++

Экоактивист Сливяк раскритиковал Путина за отсутствие на саммите по климату 30.10.2021

Президент РФ участвует в саммите GOP26 лишь в режиме онлайн. Лауреат альтернативной Нобелевки Владимир Сливяк возмущен тем, что Россия продолжает делать ставку на ископаемые энергоносители.

Самый страшный вулкан Испании: жители Пальмы боятся за свою жизнь. Европа в фокусе 28.10.2021

Также в программе: пытки и издевательства в российских тюрьмах, почему активисты по защите климата в Великобритании в шоке, как музыка объединяет страны Балкан.
26.07.2019, xmkx, Wetter Hitzewelle in Deutschland, Thermometer mit 41 Grad | Verwendung weltweit

На 1,5 градуса выше. Как глобальное потепление меняет нашу жизнь 24.10.2021

Ученые в преддверии международной конференции по защите климата опубликовали новые данные. DW оценила, как показатели, характеризующие изменения климата, влияют на нашу жизнь.
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