 Защита журналиста Голунова обжаловала его домашний арест | Новости из Германии о России | DW | 11.06.2019

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Россия

Защита журналиста Голунова обжаловала его домашний арест

Аппеляцию на домашний арест журналиста Ивана Голунова, подозреваемого в попытке сбыть наркотики, рассмотрит Мосгорсуд. Генпрокуратура РФ запросила материалы его дела у полиции ЗАО Москвы.

Фото Ивана Голунова на странице интернет-издания Медуза

Фото Ивана Голунова на странице интернет-издания "Медуза"

Адвокаты журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупом размере, обжаловали его домашний арест. Об этом сообщает "Медуза" во вторник, 11 июня. Защита считает решение Никулинского суда Москвы об аресте незаконным и необоснованным. Апелляцию рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока неизвестна.

Контекст

Корреспондента "Медузы" Ивана Голунова подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Он свою вину отрицает. Коллеги задержанного журналиста прокомментировали для DW случившееся. (07.06.2019)

Градус недовольства общества нужно снизить до "прямой линии", утверждают собеседники расследовательского издания "Проект". По словам адвокатов, на предметах, изъятых в квартире журналиста, нет отпечатков его пальцев. (11.06.2019)

Между тем Генеральная прокуратура РФ запросила материалы по делу Голунова у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы. Как сообщил адвокат задержанного Сергей Бадамшин, речь идет об информации обо всех понятых и закупщиках, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Голунова.    

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала расследование против Голунова. "История вся эта очень нехорошая, правда", - заявила Матвиенко на пленарном заседании Совфеда. По ее словам, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в разговоре с ней гарантировал, что дело журналиста будет находиться под контролем у Генпрокуратуры РФ и у него лично.

Дело Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Эксперты, однако, не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.

Журналист заявляет, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в резонансном деле Голунова много вопросов.

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