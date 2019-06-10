Защита журналиста Голунова обжаловала его домашний арест

Адвокаты журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в крупом размере, обжаловали его домашний арест. Об этом сообщает "Медуза" во вторник, 11 июня. Защита считает решение Никулинского суда Москвы об аресте незаконным и необоснованным. Апелляцию рассмотрит Мосгорсуд, дата заседания пока неизвестна.

Между тем Генеральная прокуратура РФ запросила материалы по делу Голунова у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы. Как сообщил адвокат задержанного Сергей Бадамшин, речь идет об информации обо всех понятых и закупщиках, которые участвовали в оперативно-розыскных мероприятиях в отношении Голунова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала расследование против Голунова. "История вся эта очень нехорошая, правда", - заявила Матвиенко на пленарном заседании Совфеда. По ее словам, генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в разговоре с ней гарантировал, что дело журналиста будет находиться под контролем у Генпрокуратуры РФ и у него лично.

Дело Голунова

Иван Голунов был задержан 6 июня и позже отправлен под домашний арест по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. В полиции заявили, что у него нашли четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Эксперты, однако, не нашли на руках Голунова следов наркотиков, а на пакетах, обнаруженных у него, есть ДНК нескольких человек.

Журналист заявляет, что наркотики ему подбросили из-за расследований о похоронном бизнесе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что в резонансном деле Голунова много вопросов.

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