 Защита Браудера обжалует возбуждение дела об убийстве Перепеличного | Новости из Германии о России | DW | 03.03.2019

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Россия

Защита Браудера обжалует возбуждение дела об убийстве Перепеличного

Уголовное дело в отношении Браудера возбудили в декабре 2018 года, но обвинения пока не предъявлено, сообщил адвокат основатель фонда Hermitage Capital.

Уильям Браудер

Уильям Браудер

Адвокат основателя фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера Александр Антипов подтвердил возбуждение уголовного дела об убийстве российского бизнесмена Александра Перепеличного. "Уголовное дело действительно было возбуждено в отношении Браудера в декабре 2018 года, но официально ему обвинения пока не предъявлено", - сообщил он агентству "Интерфакс" в воскресенье, 3 марта. По данным адвоката, Следственный комитет России (СКР) считает, что проживавший в Великобритании бизнесмен был отравлен чаем и что Браудер организовал его убийство с целью скрыть хищение из бюджета 5,4 миллиарда рублей.

"Конкретного мотива Браудера для убийства Перепеличного в деле не представлено. Из того, что я прочитал в постановлении о возбуждении уголовного дела, обвинение не только недоказуемо, оно абсурдно", - считает Антипов. Он также пообещал обжаловать возбуждение уголовного дела. 

Браудер сообщил о предъявлении ему в РФ обвинения в убийстве Перепеличного

Накануне сам Браудер сообщил, что СКР предъявил ему обвинение в убийстве в 2012 году в Великобритании российского бизнесмена Александра Перепеличного. "Их обвинение тесно связано со сделанным в конце прошлого года предложением принять "закон Магнитского" в ЕС", - заявил Браудер на своей странице в Twitter 2 марта.

В интервью британской газете The Telegraph Браудер назвал дело СКР сфабрикованным. "Путин полностью потерял связь с реальностью и выдвигает против меня абсурдные обвинения в убийстве… Его чиновники даже не пытаются сделать обвинения более правдоподобными", - отметил он.

"Закон Магнитского" может появиться в ЕС

Расследование в отношении Браудера началось в декабре, спустя четыре дня после того как ему удалось убедить европейских парламентариев в необходимости закона, позволяющего принимать санкции в отношении коррумпированных российских чиновников, пишет издание.

В конце января представители нескольких фракций Европарламента и Уильям Браудер сообщили о том, что депутаты намерены до конца срока полномочий нынешнего созыва проголосовать за резолюцию, призывающую принять на уровне ЕС "закон Магнитского".

Контекст

СКР пока никак не комментировал сообщение об обвинении в отношении финансиста.

Смерть Перепеличного

Александр Перепеличный скончался в 2012 году во время пробежки возле своего дома в графстве Суррей в Великобритании. По официальной версии, он умер от внезапной остановки сердца в возрасте 43 лет. Однако после скандала вокруг отравления в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, усилились подозрения в том, что российский бизнесмен мог быть отравлен.

Перепеличный до переезда в Великобританию имел связи с российскими чиновниками, имена которых упоминались в связи с финансовыми махинациями и смертью в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского. Впоследствии Перепеличный выступил с показаниями против этих чиновников.

Деятельность Браудера и "закон Магнитского" в США

Hermitage Capital Management с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших зарубежных инвестфондов на российском фондовом рынке. В 2007 году прокуратура заподозрила его дочерние предприятия в уклонении от налогов. После обысков в компании юрист фонда Сергей Магнитский обвинил чиновников МВД и прокуратуры в использовании полученных ими материалов для хищения у государства более 230 миллионов долларов.

В ответ прокуратура обвинила Магнитского в уклонении от налогов. Он был арестован и умер в СИЗО в ноябре 2009 года в возрасте 37 лет. В 2012 году в США был принят "закон Магнитского", который сначала распространялся на причастных к гибели юриста в СИЗО, а потом - и на другие лица, ответственные за грубые нарушения прав человека.

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    Автор: Елена Барышева


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