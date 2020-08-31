Зачем Путин зовет Лукашенко в Москву

Протесты в Беларуси: по ночам наступает время автозаков?

Каждый вечер после выборов президента Беларуси на улицы городов выходят тысячи протестующих. Их жестко разгоняют и задерживают. Сергей Елкин о том, кто наводит страх на белорусов по ночам.