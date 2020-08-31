Зачем Путин зовет Лукашенко в Москву

Александра Лукашенко в ближайшее время ждут в Москве. Из-за протестов в Беларуси его позиции пошатнулись. Владимир Путин готов помочь. О мотивах президента РФ знает Сергей Елкин.
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