Зачем парламент Киргизии отменяет иммунитет экс-президентов

Законопроект о лишении экс-президентов Киргизии неприкосновенности в начале декабря был в первом чтении одобрен парламентом страны. Кто из бывших глав государства должен в первую очередь волноваться в этой связи? Кандидатур не так много, поскольку из 4 политиков, занимавших и оставивших высший государственный пост с начала истории независимой Киргизии, двое - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев, были лишены статуса экс-президента. Остаются Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев.

Что дает неприкосновенность киргизским экс-президентам?

Впрочем, обозреватели напоминают о том, что, если действующая конституция республики останется в силе, то и нынешний киргизский лидер Сооронбай Жээнбеков, избранный чуть более года назад, отбыв свой единственный президентский срок, тоже станет экс. И, соответственно, на него также распространится снятие иммунитета. Сейчас статус неприкосновенности не позволяет привлекать бывших президентов страны к уголовной и административной ответственности за действия или бездействие, совершенные ими в период исполнения президентских полномочий, а также защищает от арестов, допросов, личных досмотров и ряда других неприятностей.

Таалатбек Масадыков

Отмена неприкосновенности, судя по информации из республики, не встречает заметного сопротивления со стороны общественных деятелей Киргизии. "В нынешнем законе, насколько я разобрался, записано, что экс-президенты никакой ответственности не несут за ту деятельность, которую они осуществляли, будучи президентами. Эту норму однозначно нужно пересмотреть", - говорит в интервью DW киргизский политик Таалатбек Масадыков. Ряд юристов утверждают, что и сейчас она трактуется неверно, подчеркивает он. "К примеру, Омурбек Текебаев, один из авторов конституции 2010 года, будучи сейчас в местах не столь отдаленных, утверждает, что эта норма трактуется неправильно, и что в основном законе нет оснований для такого толкования. А некий дополнительный акт к закону о президенте, содержащий это толкование, был добавлен позже. Этот момент не очень понятен, и об этом сейчас идет спор", - рассказал Таалатбек Масадыков.

Вопрос не касается Акаева, Бакиева и Отунбаевой?

"По моему убеждению, как в развитых демократических странах, президент в Киргизии, будучи при исполнении, должен обладать определенным иммунитетом, но после того, как он уходит с этого поста, он становится обычным гражданином, без таких дополнительных привилегий", - убежден Масадыков. "Если вы, просто гражданин, совершили правонарушение, когда были президентом, должен быть специальный орган, который имеет право при наличии достаточных доказательств поднимать вопрос о наказании и призывать вас к ответственности. Вопрос не касается конкретно Акаева, Бакиева, Атамбаева, Отунбаевой. Я считаю, что и для действующего президента должна быть процедура, снимающая с него неприкосновенность в определенных обстоятельствах", - продолжает собеседник DW.

Снова о борьбе за власть в Киргизии

В свою очередь, источник DW в структурах власти в Бишкеке утверждает, что действия по отмене иммунитета экс-президента направлены непосредственно против Атамбаева и определяются сегодняшней борьбой за власть между сторонниками Атамбаева и его бывшего ставленника Сооронбая Жээнбекова. Источник указывает на то, что новые фавориты во власти, собравшиеся вокруг Сооронбая Жээнбекова, всеми силами стремятся вынудить Атамбаева уехать из страны. Или, если он не уедет, иметь возможность его посадить. "И им сейчас нет дела до того, что изменение в законе позже может ударить по их нынешнему патрону. О столь отдаленном от сегодняшней борьбы будущем они не думают", - сказал источник на условии анонимности.

Беате Эшмент

Сотрудница Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) Беате Эшмент (Beate Eschment) согласна с тем, что вопрос имеет актуальную политическую составляющую. "Пока это только первое чтение, и как именно в конечном итоге будут сформулированы условия для снятия иммунитета, я не могу сказать. Но я твердо уверена, что иммунитет будет снят. И это, я считаю, естественное развитие ситуации в Киргизии", - уверена она.

Атамбаев - следующий в цепочке арестов?

"Сооронбай Жээнбеков освободился от "опеки" Алмазбека Атамбаева, но тот, как мне представляется, с трудом воспринимает реальное положение вещей. При этом в отношении немалого числа высокопоставленных чиновников из его окружения в его бытность президентом ведутся уголовные расследования, некоторые из них уже под арестом. Логика подсказывает, что следующим в цепочке станет он сам, как их бывший руководитель", - считает Беате Эшмент.

Выборы 2017 года. Плакат в пользу кандидата от оппозиции Омурбека Бабанова

"Недавно медиа-ресурс openDemocracy опубликовал доклад о счетах Атамбаева, и, судя по этому материалу, вероятность того, что на этом поле на него будет найден компромат, велика. Впрочем, в целом для киргизской политики не исключение, когда высокая государственная должность используется в личных целях", - продолжает собеседница DW.

Опекунство экс-президента и новая жизнь кандидата от оппозиции

Беате Эшмент согласна с тем, что сейчас в интересах Сооронбая Жээнбекова удалить от активной политической деятельности в республике его предшественника, желавшего сперва сохранить за собой роль его опекуна. "Атамбаев действительно создает в киргизской политике заметное беспокойство. На днях он дал очередное интервью, из которого стало ясно, что экс-президент до сих пор не принял ситуацию, в которой он более не может дергать за все ниточки власти. При этом Атамбаев признался, что совершил большую ошибку, когда во время последней предвыборной кампании поддержал Сооронбая Жээнбекова, а не другого кандидата, Омурбека Бабанова. Тот, сказал теперь Атамбаев, был бы гораздо лучшим президентом, чем нынешний президент", - напоминает немецкий эксперт.

То есть, по ее оценке, Атамбаев "вызывает к жизни" проигравшего кандидата от оппозиции, чьи сторонники после очень сомнительных выборов 2017 года, прошедших при мощном использовании со стороны Атамбаева административного ресурса в пользу Сооронбая Жээнбекова, с большим трудом тогда согласились признать их итоги. "Это сильный ход для ослабления позиций нынешнего главы государства, и для демонстрации, что у экс-президента еще есть рычаги воздействия на политику. Но шаг этот очень рискованный. Он показывает, что Атамбаев, пока он активен в Киргизии, имеет склонность к действиям, способным расшатать ситуацию. Поэтому Сооронбаю Жээнбекову желательно эту активность ограничить. Например, этого можно достигнуть наиболее безболезненно, если Атамбаев решит покинуть Киргизию", - подчеркивает сотрудница ZOiS. Она в этой связи напоминает о ситуации, возникшей в конце октября, когда ряд киргизских СМИ, комментируя отъезд Атамбаева в Россию, утверждали, что он оттуда обратно не станет возвращаться. Но тогда ошиблись.

В свою очередь, Таалатбек Масадыков, делясь своими наблюдениями за политической жизнью Киргизии в последние недели, отметил, что "в основном об отмене иммунитета все же говорят те, кто хочет отомстить бывшему президенту Атамбаеву".

Но тогда возникает правомерный вопрос: а как можно применительно к бывшим президентам, действовавшим еще при наличии иммунитета, обойти фундаментальную правовую норму, гласящую, что закон не имеет обратной силы? "Вопрос озвучивается, на это, в частности, указал один из видных юристов в Киргизии, член конституционной палаты. Но, с другой стороны, встает другой вопрос: человек совершил преступление, пользуясь иммунитетом, и потом может жить и радоваться, что бы он до этого не сделал? Я не имею в виду кого-то конкретно, но мне кажется, что в данном случае должны быть найдены правовые пути для того, чтобы делать исключения из нормы об обратной силе", - в интервью DW высказал свое частное мнение Таалатбек Масадыков.

Смотрите также:

Смотреть видео 11:57 Now live 11:57 мин Поделиться Кража невест или замуж поневоле (14.08.2018) Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/338bg Кража невест или замуж поневоле