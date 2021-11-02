Зачем немецкому стартапу хлебные крошки

Кнедли (Knödel), клецки (Klöße) или клопсы (Klopse), попадающие на тарелки немецких гурманов чаще всего в качестве гарнира, готовят с незапамятных времен различными (в зависимости от региона) способами и из самых разных продуктов. Есть среди них и неоспоримые фавориты - картофельные и… из черствого хлеба.

"Ежегодно в Германии выбрасывается более 500 тонн хлеба, и даже у пекарей в конце дня остается до 20 процентов хлебо-булочных изделий", - рассказывает Жанин Траппе (Janine Trappe) в интервью DW. Факт более чем печальный, решила жительница Констанца (Konstanz), и, помня о традиционном в семье блюде из хлебных остатков, основала вместе с Феликсом Пфайфером (Felix Pfeifer) необычный кулинарный стартап под названием Knödelkult (то есть "Культ кнедлей").

История появления необычного стартапа

Первым идею "спасения" хлеба подал их друг Матце (Matze), мечтавший изобрести машину для изготовления кнедлей - блюда, связанного с бабушкой, домашним уютом, семейными обедами и уважительным отношением к хлебу, вспоминает Жанин Траппе в беседе с DW. "Тогда мы решили, что гораздо проще напрямую кооперировать с пекарями, скупать у них оставшийся хлеб, самим готовить кнедли в банках и рассылать их затем покупателям по почте", - рассказывает она. "При этом никто из нас не умел толком готовить, тем более в таких масштабах", - добавляет дипломированный юрист.

Жанин Траппе и Феликс Пфайфер - основатели стартапа Knödelkult

Желание спасать хлеб перевесило стремление иметь надежную работу, с которой друзья без сожаления расстались, и взялись за дело. "Наша идея многим пришлась по душе, мы нашли партнеров, ночами разрабатывали рецепты, используя только региональные продукты", - рассказывает Жанин Траппе. В 2017 году стартап, работающий по принципу устойчивого развития (от продуктов - до упаковки!), стал победителем конкурса под названием "Слишком хороший для помойки" (Zu Gut für die Tonne!), который ежегодно проводится по инициативе министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

"Кнедли - настоящие любимцы публики",- утверждаетЖанин Траппе, уверяя, что достаточно произнести слово "кнедли" (буквально означающее "комочки" или "узелки" от лат. nodus), как лица людей так и расплываются в улыбке: очевидно, что это блюдо вызывает приятные воспоминания и ассоциации, рассуждает она. В каждой семье кнедли готовят на свой лад, часто - по старинным семейным рецептам.

В ассортименте стартапа Knödelkult - кнедли из спасенного хлеба в порционных банках, например, с морковью и орехами

Ясно одно - равнодушных к ним просто нет, ведь каждый может выбрать кнедли по вкусу - от очень сытных (мучных, мясных) или более легких (картофельных, овощных) до сладких (творожных). По словам Жанин Траппе, самые популярные кнедли из спасенного хлеба в ассортименте стартапа Knödelkult - традиционные, с петрушкой и (не)традиционные, с морковью и орехами (миндаль, фундук) или карри.

Полезные советы экспертов

В новой книге Ханса Бауэра (Hans Bauer) и Сандры Ляйтнер (Sandra Leitner) под названием "Knödellust", традиции (будничные рецепты) и современность - с изысканными ингредиентами и неожиданными решениями - собраны воедино. Секрет успеха в приготовлении кнедлей прост: нужно просто набраться терпения, потому что тесту для "шариков-комочков" нужно дать "расстояться", чтобы приобрести необходимую консистенцию. Иначе кнедли потеряют форму и просто развалятся, предупреждают Ханс Бауэр и Сандра Ляйтнер на страницах своей книги.

Обложка книги Ханса Бауэра и Сандры Ляйтнер "Кнедли для лакомки", издательство SüdOst Verlag

Есть у них совет и для любителей кнедлей с начинкой: ее (например, джем, шоколад или фарш) перед тем, как приступить к скатыванию шариков, лучше заморозить. Так она не вытечет (в воду или в масло), а кнедли сохранят форму и останутся сочными. Мясные кнедли (ливерные или клопсы) лучше отваривать в едва кипящем мясном бульоне (иначе они станут жесткими), основательно сдобренном пряностями и солью. Хлебные, овощные, картофельные кнедли чаще всего отваривают в воде или бульоне (опять же - соль и пряности!), а манные, творожные - в воде с хорошей порцией сахара и щепоткой соли.

В противном случае кнедли окажутся пресными, а все пряности выварятся в бульон или воду, предупреждают опытные кулинары.

Хлебные кнедли с петрушкой - блюдо не только вкусное, но и экологичное, готовят его из остатков черствого хлеба и из того, что "под рукой" у каждого рачительного кулинара

И предлагают продегустировать кнедли из сельдерея, чечевицы, груши, из пряников или кренделей, на этот раз - в качестве блюда основного, а не гарнира. "Таков вкус полного блаженства", - утверждают авторы книги, приглашая желающих поучаствовать в кулинарном эксперименте и лично убедиться в этом.

Колобок по-баварски - сказочно вкусный!

Где впервые слепили легендарные хлебные кнедли доподлинно неизвестно. В Германии они когда-то буквальноспустились с гор, о чем говорят раскопки археологов, обнаруживших остатки кнедлей, сопровождавших умерших в мир иной.По сей день в альпийском регионе их подают на стол и в будни, и в праздники.

Некоторые регионы страны славятся своими традиционными рецептами кнедлей, как например, мясными в Кенигсберге (сегодня Калининград), рыбными в Гамбурге, дрожжевыми, сладкими в южных регионах Германии и ее соседей или картофельными в Тюрингии, где в Хайхельхайме (неподалеку от Веймара) находится и единственный в мире Музей картофельных кнедлей-клецок (Thüringer Kloß-Welt - "Тюрингский мир клецок").

Победное шествие лакомых шариков не обошлось и без курьезных рекордов. В 2016 году в Баварском Альдерсбахе с легкой руки повара Ральфа Шенберга (Ralf Schönberger) "наскребли по сусекам" 100 килограммов черствых булочек, 60 килограммов муки, 70 литров молока, 1500 яиц и слепили огромный кнедль.

В 2016 году в Баварском Альдерсбахе с легкой руки повара Ральфа Шенберга сварили гиганского размера хлебный кнедель весом более 200 килограммов

С помощью подъемного крана кнедель, весом ровно 208,7 килограмма, отправили в кастрюлю, где его варили несколько часов. Установить настоящий мировой рекорд на этот раз не удалось: к сожалению, гигантский (диаметром 2 метра) экземпляр хлебного кнедля развалился . Это досадное обстоятельство, впрочем, никак не повлияло на отменный вкус колосса, в дегустации которого (с пивом и гуляшом) приняли участие без малого 1400 едоков.

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