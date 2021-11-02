 Зачем немецкому стартапу хлебные крошки | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.11.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Культура и стиль жизни

Зачем немецкому стартапу хлебные крошки

Картофельные, хлебные, овощные, соленые или сладкие, все это - горячо любимые немцами кнедли. Блюдо не только сытное, но и экологичное во всех отношениях.

Хлебные кнедли - традиционное блюдо немекой кухни

Кнедли (Knödel), клецки (Klöße) или клопсы (Klopse), попадающие на тарелки немецких гурманов чаще всего в качестве гарнира, готовят с незапамятных времен различными (в зависимости от региона) способами и из самых разных продуктов. Есть среди них и неоспоримые фавориты - картофельные и… из черствого хлеба.

"Ежегодно в Германии выбрасывается более 500 тонн хлеба, и даже у пекарей в конце дня остается до 20 процентов хлебо-булочных изделий", - рассказывает Жанин Траппе (Janine Trappe) в интервью DW. Факт более чем печальный, решила жительница Констанца (Konstanz), и, помня о традиционном в семье блюде из хлебных остатков, основала вместе с Феликсом Пфайфером (Felix Pfeifer) необычный кулинарный стартап под названием Knödelkult (то есть "Культ кнедлей").

История появления необычного стартапа

Первым идею "спасения" хлеба подал их друг Матце (Matze), мечтавший изобрести машину для изготовления кнедлей - блюда, связанного с бабушкой, домашним уютом, семейными обедами и уважительным отношением к хлебу, вспоминает Жанин Траппе в беседе с DW. "Тогда мы решили, что гораздо проще напрямую кооперировать с пекарями, скупать у них оставшийся хлеб, самим готовить кнедли в банках и рассылать их затем покупателям по почте", - рассказывает она. "При этом никто из нас не умел толком готовить, тем более в таких масштабах", - добавляет дипломированный юрист.

Жанин Траппе и Феликс Пфайфер - основатели стартапа Knödelkult

Жанин Траппе и Феликс Пфайфер - основатели стартапа Knödelkult

Желание спасать хлеб перевесило стремление иметь надежную работу, с которой друзья без сожаления расстались, и взялись за дело. "Наша идея многим пришлась по душе, мы нашли партнеров, ночами разрабатывали рецепты, используя только региональные продукты", - рассказывает Жанин Траппе. В 2017 году стартап, работающий по принципу устойчивого развития (от продуктов - до упаковки!), стал победителем конкурса под названием "Слишком хороший для помойки" (Zu Gut für die Tonne!), который ежегодно проводится по инициативе министерства продовольствия и сельского хозяйства ФРГ.

"Кнедли - настоящие любимцы публики",- утверждаетЖанин Траппе, уверяя, что достаточно произнести слово "кнедли" (буквально означающее "комочки" или "узелки" от лат. nodus), как лица людей так и расплываются в улыбке: очевидно, что это блюдо вызывает приятные воспоминания и ассоциации, рассуждает она. В каждой семье кнедли готовят на свой лад, часто - по старинным семейным рецептам.

Knödelkult - кнедли из спасенного хлеба в порционных банках с морковью и орехами

В ассортименте стартапа Knödelkult - кнедли из спасенного хлеба в порционных банках, например, с морковью и орехами

Ясно одно - равнодушных к ним просто нет, ведь каждый может выбрать кнедли по вкусу - от очень сытных (мучных, мясных) или более легких (картофельных, овощных) до сладких (творожных). По словам Жанин Траппе, самые популярные кнедли из спасенного хлеба в ассортименте стартапа Knödelkult - традиционные, с петрушкой и (не)традиционные, с морковью и орехами (миндаль, фундук) или карри. 

Полезные советы экспертов

В новой книге Ханса Бауэра (Hans Bauer) и Сандры Ляйтнер (Sandra Leitner) под названием "Knödellust", традиции (будничные рецепты) и современность - с изысканными ингредиентами и неожиданными решениями - собраны воедино. Секрет успеха в приготовлении кнедлей прост: нужно просто набраться терпения, потому что тесту для "шариков-комочков" нужно дать "расстояться", чтобы приобрести необходимую консистенцию. Иначе кнедли потеряют форму и просто развалятся, предупреждают Ханс Бауэр и Сандра Ляйтнер на страницах своей книги.

Обложка книги Ханса Бауэра и Сандры Ляйтнер Кнедли для лакомки, издательство SüdOst Verlag

Обложка книги Ханса Бауэра и Сандры Ляйтнер "Кнедли для лакомки", издательство SüdOst Verlag

Есть у них совет и для любителей кнедлей с начинкой: ее (например, джем, шоколад или фарш) перед тем, как приступить к скатыванию шариков, лучше заморозить. Так она не вытечет (в воду или в масло), а кнедли сохранят форму и останутся сочными. Мясные кнедли (ливерные или клопсы) лучше отваривать в едва кипящем мясном бульоне (иначе они станут жесткими), основательно сдобренном пряностями и солью. Хлебные, овощные, картофельные кнедли чаще всего отваривают в воде или бульоне (опять же - соль и пряности!), а манные, творожные - в воде с хорошей порцией сахара и щепоткой соли.

В противном случае кнедли окажутся пресными, а все пряности выварятся в бульон или воду, предупреждают опытные кулинары.

Хлебные кнедли с петрушкой - блюдо не только вкусное, но и экологичное

Хлебные кнедли с петрушкой - блюдо не только вкусное, но и экологичное, готовят его из остатков черствого хлеба и из того, что "под рукой" у каждого рачительного кулинара

И предлагают продегустировать кнедли из сельдерея, чечевицы, груши, из пряников или кренделей, на этот раз - в качестве блюда основного, а не гарнира. "Таков вкус полного блаженства", - утверждают авторы книги, приглашая желающих поучаствовать в кулинарном эксперименте и лично убедиться в этом.  

Колобок по-баварски - сказочно вкусный!

Где впервые слепили легендарные хлебные кнедли доподлинно неизвестно. В Германии они когда-то буквальноспустились с гор, о чем говорят раскопки археологов, обнаруживших остатки кнедлей, сопровождавших умерших в мир иной.По сей день в альпийском регионе их подают на стол и в будни, и в праздники.

Некоторые регионы страны славятся своими традиционными рецептами кнедлей, как например, мясными в Кенигсберге (сегодня Калининград), рыбными в Гамбурге, дрожжевыми, сладкими в южных регионах Германии и ее соседей или картофельными в Тюрингии, где в Хайхельхайме (неподалеку от Веймара) находится и единственный в мире Музей картофельных кнедлей-клецок (Thüringer Kloß-Welt - "Тюрингский мир клецок").

Победное шествие лакомых шариков не обошлось и без курьезных рекордов. В 2016 году в Баварском Альдерсбахе с легкой руки повара Ральфа Шенберга (Ralf Schönberger) "наскребли по сусекам" 100 килограммов черствых булочек, 60 килограммов муки, 70 литров молока, 1500 яиц и слепили огромный кнедль.

В Баварском Альдерсбахе сварили гиганского размера хлебный кнедель

В 2016 году в Баварском Альдерсбахе с легкой руки повара Ральфа Шенберга сварили гиганского размера хлебный кнедель весом более 200 килограммов

С помощью подъемного крана кнедель, весом ровно 208,7 килограмма, отправили в кастрюлю, где его варили несколько часов. Установить настоящий мировой рекорд на этот раз не удалось: к сожалению, гигантский (диаметром 2 метра) экземпляр хлебного кнедля развалился . Это досадное обстоятельство, впрочем, никак не повлияло на отменный вкус колосса, в дегустации которого (с пивом и гуляшом) приняли участие без малого 1400 едоков.

Смотрите также:

  • Салат с ветчиной

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с ветчиной

    Для этого салата подойдут оставшиеся в холодильнике листья салата и рукколы, остатки ветчины, переспелые помидоры. Все нарезать, перемешать, заправить дрессингом из винного уксуса, растительного масла, ложки варенья и мелко порубленного яйца. Салат можно поместить в выпеченные из песочного теста корзиночки и посыпать семечками подсолнечника.

  • Суп с блинной стружкой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Суп с блинной стружкой

    Фледле (Flädle) называют в Германии нарезанные тонкими полосками блинчики, которые обычно едят с прозрачным говяжьим или куриным бульоном. Их кладут в него непосредственно перед подачей на стол. Бульон с блинчиками фледле - обязательное блюдо южно-германского свадебного стола. Но и в будни этот вкусный и сытный суп нередко подается на обед.

  • Швабская пицца

    Кулинарные шедевры из остатков

    Швабская пицца

    Такие хлебные лепешки - Dennete, Dinnete или Dünnete - часто готовят швабские хозяйки. Дрожжевое тесто смазывают сметаной или творожным сыром, укладывают мелко нарубленый лук, кусочки мяса из жаркого, ветчины, картофеля, можно сливы или яблоки... Посыпают творогом или тертым сыром и запекают в духовке минут 15-20.

  • Салат с рыбой

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат с рыбой

    Берете листья салата, сваренные вкрутую яйца нарезаете на дольки, редиску - кружочками, брынзу - кубиками, если есть в холодильнике сладкий перец - соломкой. Остатки рыбы (отварной, жареной, запеченной), которой на полноценный обед все равно не хватило бы, очищаете от косточек и нарезаете кусочками. Заправляете соусом из винного уксуса, ложки горчицы, растительного масла. Можно посыпать петрушкой.

  • Морковные блинчики

    Кулинарные шедевры из остатков

    Морковные блинчики

    Овощной вариант блинов готовится из моркови (тщательно протертой сырой и отваренной вчерашней - в пропорции 1:1), смешанной с гречневой и рисовой мукой, картофельным пюре, пригоршней молотого миндаля, яйцами (3-4) и яблочным соком. Подаются блинчики обычно с обжаренными овощами и соусом из йогурта, сметаны и мелкорубленой зелени (по вкусу).

  • Запеканка из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из пасты

    Один из популярных рецептов вторичного приготовления оставшейся с вечера пасты - запеканка. В данном случае - пенне. Их надо смешать с творогом, жареными грибами, рубленой зеленью, залить грибным или овощным бульоном и накрыть ломтиками копченого сыра. Таким же образом можно запечь и остатки пельменей.

  • Салат из пасты

    Кулинарные шедевры из остатков

    Салат из пасты

    Оставшуюся пасту можно запечь с сыром и яйцами, а можно превратить в салат с помидорами и кусочками мяса. Мясо и помидоры порезать, добавить мелко нарубленные лук, укроп, по желанию - яблоко или грушу. Заправить соусом из йогурта, растительного масла, бальзамического уксуса. Посыпать рубленой петрушкой.

  • Запеканка из риса с овощами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Запеканка из риса с овощами

    Гарнир из риса вчера съели только наполовину? Тогда готовим запеканку! В хорошо смазанную маслом форму для запекания слоями уложить овощи: лук, морковь, кабачки, помидоры, а между этими слоями - рис. Наверху должны быть помидоры. Залить томатным соком и запечь в форме до румяной корочки.

  • Фаршированные овощи

    Кулинарные шедевры из остатков

    Фаршированные овощи

    Паприку, баклажаны, кабачки, помидоры, тыкву или лук совершенно не обязательно фаршировать исключительно мясом. Помимо мяса, можно слегка обжарить сваренный вчера рис, зеленый горошек, кукурузу и отдельно обжаренные хлебные крошки. Затем запечь.

  • Хлебная запеканка с яблоками

    Кулинарные шедевры из остатков

    Хлебная запеканка с яблоками

    Черствый хлеб или булочки и яблоки нарезать ломтиками. Форму смазать маслом, выложить слой ломтиков хлеба, полить смешанным с яйцом и медом молоком, уложить слой яблок, снова полить соусом. Все повторить. Смазать двумя ложками сметаны или растительного масла, посыпать корицей. Запекать в предварительно разогретой духовке около 45 минут.

  • Гренки Arme Ritter с фруктовым салатом

    Кулинарные шедевры из остатков

    Гренки "Arme Ritter" с фруктовым салатом

    "Бедным рыцарем" называют обжаренные в масле ломтики вчерашнего хлеба. Черствый хлеб лучше сначала размочить в молоке, затем обсушить и обжарить. Перед обжариванием хлеб обмакнуть в молочно-яичную смесь. Подавать с салатом из яблока, груши, манго и сока лимона с кокосовым молоком.

  • Оладьи с бананами

    Кулинарные шедевры из остатков

    Оладьи с бананами

    Особенно ароматные оладьи получаются, если в обычное тесто (можно использовать гречневую, рисовую муку) добавить пюре из переспелых бананов и ягод на выбор. Если тесто дрожжевое, бананы надо добавлять в него непосредственно перед выпечкой.

  • Лисички с кнедлями

    Кулинарные шедевры из остатков

    Лисички с кнедлями

    Сначала обжариваем лисички с чесноком и кубиками лука, добавляя топленое масло. Для приготовления традиционных хлебных кнедлей (Semmelknödel) нужно размочить в воде или молоке черствый хлеб или булочки, затем хорошо отжать, смешать с рубленой петрушкой и двумя яйцами. Из массы скатать шарики размером с ладонь и отварить их в кипящей воде (примерно 15 минут).

  • Сливовый пирог

    Кулинарные шедевры из остатков

    Сливовый пирог

    В Германии весьма популярны открытые пироги с фруктами. Самые любимые из них - яблочный и сливовый (Zwetschgenkuchen). На подготовленный слой песочного или дрожжевого теста красиво выкладывают дольки или половинки переспелых слив. Готовый пирог посыпают сахарной пудрой и подают со взбитыми сливками.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Остатки сладки: конкурс по спасению еды

В этом необычном конкурсе победили овощи далеко не первой свежести. Кто и зачем стал инициатором такого соревнования? И кому достался главный приз?  

Кулинарное наследие Германии (фотогалерея)

Молодое поколение поваров отправилось по следам почти забытых рецептов немецкой кухни…  

Готовим экологично: советы немецкого шеф-повара

Известный немецкий шеф-повар уверен, что даже самое "звездное" меню вполне может обойтись без авокадо и прочих экзотических изысков.  

Кулинарное наследие: любимые рецепты немецких бабушек

Почему "самый вкусный" пирог, суп и даже каша у бабушки получаются всегда вкуснее? Раскрыть секреты кулинарии старшего поколения решили звездные повара Германии.  

Кулинарная экология: рецепты швабской кухни (фотогалерея)

Маульташен, шпецле, шпрингерле и другие блюда швабской кухни из ингредиентов, которые оставляют минимальный "углеродный след".  

Не колбасой единой: что и где едят немцы

В каких регионах Германии отдают предпочтение фруктам и овощам, а где - знаменитой колбасе? И в какой части страны живут самые большие сладкоежки?  

Самые рыбные рецепты немецкой кухни (фотогалерея)

Какой рыбе отдают предпочтение немцы? В фотогалерее DW несколько популярных рыбных рецептов из Германии.  

Праздник сельди и другие рыбные традиции немцев

Какой рыбой славится немецкая кухня и почему именно у скромной селедки в Германии особый статус?  

Кулинарные приключения картофеля

После макаронных изделий блюда из картофеля - самое любимое лакомство немцев. Как и с чем едят картошку в Германии, вы узнаете из нашей кулинарной энциклопедии.  

Кулинарный атлас Германии

16 федеральных земель - 16 блюд. Самые интересные рецепты разных регионов Германии.  

Немецкие поговорки о работе

Какие поговорки об усердии и лени в ходу у немцев? Вот самые известные из них.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как обычный пекарь стал уникальным специалистом  

Ресторан консервов  

Бургер будущего: с котлетой из насекомых  