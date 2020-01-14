Зачем НАТО отрабатывает переброску войск в Восточную Европу

В феврале в Европе начнутся учения НАТО "Защитник-2020" - крупнейшие за последние 25 лет. В общей сложности в них примут участие 37 тысяч солдат из 19 стран. Подробности - у DW.
Маневры НАТО "Защитник-2020" (Defender 2020), которые должны начаться в феврале, станут крупнейшими учениями альянса за последние 25 лет. Их цель - отработать оперативную переброску американских войск в Польшу и страны Балтии.
В рамках учений в Европу по морю и воздуху будут доставлены до 20 тысяч солдат и офицеров США, а также 13 тысяч единиц военной техники. Всего в маневрах будет задействовано около 37 тысяч солдат из 19 стран. Учения будут продолжаться около пяти месяцев: затем американские военные вернутся на родину.
Направлены ли учения против России?
В то время как основной территорией для перемещения войск станет Польша, Германия будет выполнять функции логистического центра и главной транзитной страны. Ранее заместитель командующего вооруженными силами США в Европе генерал Эндрю Ролинг пообещал, что переброска войск минимально повлияет на жизнь населения ФРГ, так как будет проходить преимущественно ночью.
Между тем некоторые представители фракций в бундестаге подвергли предстоящие учения критике. В Левой партии их назвали "новой спланированной провокацией" в адрес России и считают, что это может привести к ответным шагам Москвы. "Понятия "деэскалация", "мир" и "разоружение" больше не существуют в лексиконе НАТО", - заявил депутат бундестага от фракции Левой партии Александер Ной (Alexander Neu).
В свою очередь, в НАТО отрицают, что учения "Защитник-2020" направлены против РФ. "Эти маневры не связаны с какой-либо конкретной страной. Этим они отличаются от прошлых учений времен холодной войны. Речь идет в целом о защите при различных кризисных сценариях", - подчеркнул Эндрю Ролинг.
Пригодны ли европейские дорогие для военных нужд?
Несмотря на заявления руководства альянса, очевидно, что решение провести подобные учения в любом случае обусловлено непосредственной близостью Польши и стран Балтии - восточного фланга НАТО - к России. Как отмечает аналитик берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Клаудия Майор (Claudia Major), ситуация для НАТО резко изменилась в 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма Россией.
"Для многих европейских стран это стало тревожным сигналом. Россия утратила роль их стратегического партнера, и европейцам пришлось вновь задуматься о том, как они могут себя защитить", - рассказывает эксперт.
Это заставило НАТО изменить свою стратегию. Так, в альянсе решили выяснить, пригодны ли дороги, мосты и железные дороги в ЕС для транспортировки танков и другой тяжелой военной техники. Оказалось, что это возможно сделать далеко не всегда. В секретном докладе НАТО констатируется, что альянс не сможет достаточно быстро отреагировать в случае неожиданного нападения России на Литву, Латвию или Эстонию, и переброска в Балтию войск и боевой техники из Центральной и Западной Европы займет слишком много времени.
К примеру, во времена СССР внимание уделялось лишь сообщению с запада на восток, поэтому в странах Балтии отсутствуют транспортные пути, позволяющие осуществить переброску военной техники с юга на север. Транспортировку тяжелой техники затрудняет и разная ширина железнодорожной колеи в странах Балтии и в западноевропейских странах.
Войска НАТО размещены в Польше на ротационной основе
В данный момент войска НАТО дислоцируются в Польше и странах Балтии на ротационной основе: это означает, что в случае необходимости их можно оттуда быстро вывести. "Тем самым альянс демонстрирует, что серьезно относится к своим обязательствам в сфере обороны, но в то же время хочет избежать эскалации в отношениях с Россией", - поясняет Клаудия Майор.
Перемещение столь крупного военного контингента за столь короткий срок через весь европейский континент требует огромных материально-технических затрат. При этом Клаудия Майор отмечает, что в данном случае цель маневров заключается не в отработке конкретного сценария нападения, а именно в транспортировке войск."Основная цель учений - выяснить, можно ли будет в случае кризиса за несколько дней осуществить перемещение войск по территории Европы", - подытоживает эксперт.
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