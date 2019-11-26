Зачем москвичка собирает сказки коренных народов Дальнего Востока

Александра Агафонова - коренная москвичка с необычным хобби. С 2016 года она ездит в отдаленные районы Дальнего Востока - в поисках сказок малых народов, которые никогда не издавались. Собранный материал оформляет в книги. Средства на издание Александра собирает через краудфандинговую платформу.

Изначально москвичка задумывала выпуск одной книги, но проект быстро стал популярным. К Александре обращаются представители малочисленных коренных народов из других регионов России - хотят рассказать свои сказки. Почему для них это важно - в интервью Александры Агофоновой для DW.

DW: Вы выпускаете книги с редкими сказками малочисленных народов, прожвающих на Камчатке, Чукотке, в Якутии. При этом вы родились в Москве. Как возникла идея собирать сказки коренных жителей Дальнего Востока?

Александра Агафонова: Я ездила по работе на Дальний Восток. Меня удивляло: вот летишь девять часов на самолете, а ты все еще в России. Страна настолько огромная - масштабы не укладываются в голове. В разнообразии, как мне кажется, заключается ее сила. Из-за ассимиляции культур все становятся одинаковыми. Я собираю сказки, которые ранее не издавались. Они передавались из поколения в поколение представителями малочисленных народов. Бабушки рассказывали внукам, внуки - своим детям. Сохраняя сказки, мы сохраняем культуру.

Александра Агафонова загадывает желание внутри священного якутского древа жизни Аал Луук Мес

В советское время на русском языке вышла книга "Сказки народов Севера". Все, что издавалось позже, в основном было перепечатано из этой книги. Редкие сказки не выходили. Если сейчас их не записать, сказки уйдут вместе с людьми, которые их еще помнят. Что-то удается восстанавливать благодаря музейным архивам на Дальнем Востоке и институтам, которые работают с малочисленными народами Севера.

- 2019 год стал Международным годом языков коренных народов. В России порядка 25 языков сейчас находятся на грани исчезновения. В основном это как раз языки коренных малочисленных народов Севера. На каком языке вы общались со своими героями?

- Я общалась с якутами, на Камчатке - с коряками и эвенками, с чукчами на Чукотке. Коренные языки действительно умирают с бешеной скоростью. Носителей алеутского языка осталось всего пару человек. Это пожилые люди - когда их не станет, язык исчезнет. В каждую книгу я включаю аудиоверсии сказок, которые читают представители малочисленных народов на родных языках - корякском, чукотском, эвенском, эскимосском, якутском. Пусть как можно больше людей знает их звучание.

С героями я общаюсь на русском. Какие-то народности владеют им хуже, какие-то лучше, но общаться можно без преград. Есть народы, которые особенно трепетно относятся к родному языку и культуре. В Якутии на якутском общаются в повседневной жизни - видно, что язык там живет. Общаешься с человеком: он начинает говорить на русском, а потом забывает и переходит на якутский.

Александра Агафонова на ритуале "умывания солнцем" в Якутии

В Якутии в национальную культуру активно вовлечена молодежь. Вы часто встречаете русских парней и девушек, у которых есть национальные костюмы? Думаю, нет. А в Якутии молодежь покупает традиционные наряды: ребята гордятся своими корнями и наряжаются в костюмы на главное якутское торжество - Ысыах, праздник солнцестояния.

- Когда представляешь жизнь малочисленных коренных народов Севера, в голове возникает стереотипная картинка семьи кочевников в яранге или чуме. Это представление соответствует действительности?

- Таких семей осталось крайне мало. Люди переехали в поселки и города. Все-таки с газом, электричеством и водой жить комфортнее. На первый взгляд кажется, все как у нас: такие же дома, та же мебель. Но все равно есть особенности. Я была в гостях у якутской семьи и заметила тарелку на полу, куда хозяйка клала оладьи. Подумала, может, для собаки. Оказалось, таким образом якуты задабривают "якутского домового".

Когда я ехала на перекладных почти 600 километров через всю Якутию на празднование Ысыах, маршрутка останавливалась на каждой границе улусов - районов Якутии. Люди выходили из машины и оставляли на снегу и у деревьев гостинцы духам. Якуты верят, что таким образом они их задабривают и поездка будет безопасной.

Празднование Ысыаха в городе Нюрбе в 850 километрах от Якутска

- Как те, кто перебрались жить в квартиры, вспоминают о временах, когда они вели кочевой образ жизни?

- Я общалась с девушкой-чукчей Самирой. Ей сейчас около 25 лет, она работает в местной газете в Анадыре на Чукотке. До того, как девушка пошла в школу, ее семья жила в яранге и кочевала. Это были 90-е годы - каких-то 20 лет назад, совсем недавно. Суровое время для России, но их семью это не коснулось - как раз благодаря тому, что они вели кочевую, традиционную жизнь.

Теперь Самира живет в городе в современной квартире. Девушка вспоминала сказки, которые ей рассказывала бабушка. Объясняла мне, как был устроен быт в яранге: каждый предмет в доме имел сакральное значение. К огневым доскам, при помощи которых разводили костер, прикасаться могла только хозяйка - иначе случится беда.

Перед тем, как ярангу закрывали на ночь, хозяйка выкидывала на улицу уголек из очага на улицу и ставила у входа снеговыбивалку - это изогнутое изделие из рога оленя, с его помощью чукчи чистят одежду от снега. Чукчи верят, что обряд отпугивает злого духа "кэлы". Семья Самиры - мама, папа, бабушка и брат - кочевала по всей Чукотке. О тех временах девушка вспоминала с ностальгией.

- Для выпуска книг вы собрали деньги на краудфандинговой платформе. Судя по результатам, люди охотно поддерживают ваш проект. Сказки народов Севера получат продолжение?

- Мне пишут много людей, которые имеют корни среди малочисленных народов Дальнего Востока, хотя уже давно там не живут. Благодарят, что могут передать национальную культуру и мудрость своих предков детям. В планах - собрать сказки Сахалина и Курильских островов. Мне пишут люди из Хабаровского края - там проживают порядка восьми коренных малочисленных групп.

География расширяется: со мной связываются люди из Тывы. Недавно звонила женщина из Калмыкии с предложением собрать калмыцкие сказки. Для малочисленных народов это не просто возможность сохранить культуру, но и рассказать большой России о себе и своих ценностях.

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