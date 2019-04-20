Зачем Косово возвращает из Сирии боевиков ИГ и их жен

Менсур Хоти курит сигарету, сидя в одном из кафе города Приштина - столицы Косово. В ночь с 19 на 20 апреля он руководил секретной операцией. Под покровом ночи в аэропорту Приштины приземлился самолет, на борту которого были 110 граждан Косово, вернувшихся на родину из Сирии. Все они находились на территории, захваченной боевиками "Исламского государства", а затем оказались на севере страны, в лагере Ал Хол, охраняемом курдами.

В Приштину возвращаются сторонники ИГ

40-летний Менсур Хоти, отвечающий в Косово за общественную безопасность, вспоминает, каких усилий стоило вернуть косоваров на родину. Об их возвращении не знали даже самые близкие. Официально Косово не поддерживает отношения с курдскими повстанцами из Демократических сил Сирии, которые контролируют большие территории на севере страны. Договоренность о возвращении в Косово 110 граждан была достигнута благодаря американцам, которые являются союзниками курдов и войска которых размещены на севере Сирии.

Менсур Хоти

В ту ночь аэропорт Приштины был полностью оцеплен силами безопасности. На борту самолета находились 32 женщины, 74 ребенка и 4 мужчин. Их погрузили в автобусы и увезли. Мужчин в специальную тюрьму Подужеве, женщин и детей - на медицинское и психологическое обследование в центр Вранидол. "Они были в очень плохом состоянии, не только с медицинской точки зрения", - рассказывает Хоти. Было видно, что они голодали и что у них не было средств гигиены. Несмотря на их успешное возвращение Менсур Хоти не питает иллюзий, он знает, что самая тяжелая работа с вернувшимися в Косово сторонниками ИГ еще только предстоит. "Подумайте, какая идеология в их головах. Это будет большим испытанием для общества - правильно обходиться с такими людьми", - рассказывает Хоти.

Как девушка из Косово стала женой боевика

Флора (имя вымышленное, настоящее никто не должен знать) вернулась в Косово полгода назад. Как и другие вернувшиеся из Сирии сторонники ИГ Флора находится под домашним арестом, за ней постоянной наблюдают спецслужбы. Сейчас она живет у своих родителей в маленьком селе.

Флора сидит в тени раскидистого дуба, вокруг кудахчут куры, подсолнухи качаются на ветру, у ее ног играет кошка - настоящая сельская идиллия. Но, присмотревшись, можно увидеть, что родители Флоры живут очень бедно. Да и все, что окружает Флору, ей чуждо.

Все другие женщины в этой семье носят яркие, широкие юбки, как принято в селе. 22-летняя Флора почти никогда не снимает никаб. Традиционная мусульманская одежда полностью закрывает ее лицо и тело. Флора 5 лет жила в так называемом "халифате", основанном боевиками ИГ на территории Сирии и Ирака. Религия до сих пор - важная часть в ее жизни, рассказывает она в то время, как ее двухлетний ребенок играет в саду.

Флора - вернувшаяся из Сирии в Приштину сторонница ИГ

Малыш никогда не увидит своего отца. "Я была рядом, когда его убили, - рассказывает Флора. - За несколько минут до его гибели мы были вместе. Затем он вышел и погиб от взрыва ракеты". Это был второй из трех мужей Флоры. Все трое воевали на стороне "Исламского государства". Первый муж, родом из Косово, тоже погиб. 5 лет назад 17-летняя Флора вышла за него замуж и, обманув своих родителей, уехала с ним в Сирию. Отцу она сказала, что отправляется с молодым мужем в отпуск в Турцию. Ее третий муж жив. Он тоже с Балкан, но не из Косово. Сейчас он находится в курдском лагере для бывших бойцов ИГ на севере Сирии, и говорить о нем Флора не хочет.

Когда Флора в апреле вернулась в Косово, ее ребенок был настолько слаб, что даже не мог самостоятельно стоять. Месяцы, проведенные в лагере, были чудовищными. Но еще хуже было перед самым концом так называемого "халифата", когда последним бастионом ИГ стало село Багуз на границе Сирии и Ирака. "Там совсем нечего было есть, - вспоминает Флора. - Один финик в день. А иногда приходилось просто питаться травой".

Можно ли вернуть жен боевиков к нормальной жизни

Сейчас Флора говорит о том, что было ошибкой поддерживать ИГ. Но она искренне не понимает, почему ее и других сторонников "Исламского государства", вернувшихся на родину, ждет судебный процесс. "Мы все время находились дома и ничего не делали. У нас не было злых умыслов, мы просто следовали за своими мужьями", - пытается оправдаться женщина.

Это самый распространенный аргумент, который приводят женщины, чьи мужья находились в рядах ИГ. О казнях и преступлениях, совершенных ИГ, они ничего не хотят знать. Флора сама себя считает жертвой и надеется, что домашний арест за ее участие в террористической организации скоро снимут. Она хочет интегрироваться в общество и ожидает, что "люди примут меня такой, какая я есть, и не будут иметь ничего против того, что я ношу никаб".

Отец Флоры узнал о ее предстоящем возвращении от одного знакомого. Сейчас, когда он вспоминает этот момент, на глазах появляются слезы. Дочь живет с ним. "Но она все еще очень замкнутая и закрытая, - рассказывает он. - Раньше она никогда не носила платок. Сейчас мне очень странно видеть, как много она молится и как строго придерживается своей веры".

Валбона Тафилай

Психолог Валбона Тафилай знает Флору и других пассажиров того самого спецрейса из Сирии. Команда из 20 психологов и психиатров помогает женщинам и детям вернуться к нормальной жизни в обществе. "Они все приехали из региона, где идет война. Они пережили чудовищные преступления и бомбардировки", - говорит Валбона Тафилай. Сейчас ее основная задача - завоевать их доверие. Один раз в месяц она навещает этих женщин у них дома и пытается вовлечь родственников и соседей в процесс реинтеграции. Для терапевтических сеансов женщины и дети должны ездить в центр психиатрии при университетской клинике в Приштине.

Валбона Тафилай гордится результатами своей работы: все дети старше 6 лет в сентябре пошли в школу. Чтобы подготовить их к учебе была проделана большая работа, поскольку все они были травмированы. Дети часто выезжали на экскурсии и в парк отдыха, чтобы проверить, насколько они психологически готовы находиться в обществе и смогут ли посещать школу. Но поскольку их матери пребывают под домашним арестом, свобода передвижения детей также была ограничена. На вопрос, считает ли она кого-то из 32 вернувшихся женщин все еще опасной для общества, психолог ничего не ответила, сославшись на врачебную тайну.

Фатос Маколли

Косово - место радикализации исламских боевиков

Отвечая на вопрос, насколько опасны для общества сторонники ИГ, вернувшиеся на родину, Фатос Маколли - главный борец с терроризмом в Косово - пожимает плечами. Косово - самое маленькое из балканских государств. Здесь проживает чуть меньше двух миллионов человек. Но ни из одного европейского государства не отправилось в Сирию и Ирак, на территории, занятые ИГ, так много боевиков - по сравнению с общим населением - сколько из Косово: более 400 человек.

Для сравнения: из Германии с населением в 82 млн человек ряды ИГ пополнили 1050 джихадистов. При этом Германия, Франция и Великобритания не хотят принимать обратно тех, кто был на стороне ИГ в Сирии и Ираке. Они иногда делают исключение в случаях, когда речь идет о детях.

На восьмом этаже здания правительства в центре Приштины Фатос Маколли объясняет, почему именно Косово решило пойти другим путем и возвращать своих граждан на родину. Уже год назад, когда стало понятно, что ИГ пришел конец, в Косово начались консультации о том, что делать с косоварами-сторонниками ИГ. В Приштине пришли к выводу, что джихадисты не будут всегда находиться под присмотром курдов в Ал Холе. Существует реальная опасность того, что они сбегут и затаятся, чтобы дальше радикализироваться.

"Поэтому мы решили вернуть их назад. Мы осознанно идем на этот риск. Но таким образом мы контролируем ситуацию. Мы знаем этих людей. Тот, кто совершил преступления, предстанет перед судом. И мы сделаем все, что можем, чтобы реинтегрировать всех других", - говорит Фатос Маколли в интервью DW. У Косово уже есть подобный опыт. По словам Маколли, с 2014 года более 150 сторонников ИГ здесь были арестованы, свыше 80 получили большие сроки наказания.

Более 95 процентов косоваров - мусульмане-сунниты. Традиционно они исповедуют либеральный ислам. Но после войны в 1999 году начало расти влияние консервативных течений ислама. Ответственность за это, по словам Маколли, лежит на Саудовской Аравии и странах Персидского залива. У них была четкая цель - возродить ислам в Косово и политизировать его с помощью имамов. Арабские гуманитарные организации ориентировались именно на работу с детьми, подчеркивает Маколли.

В середине 2000-х годов эффект ваххабитского и салафитского влияния в Косово стал очевиден. "Вдруг в семьях стали появляться проблемы. Дети перестали признавать женщин в семье и с ними разговаривать, принимать участие в семейных праздниках. Они обвиняли своих родителей в том, что те не являются истинными мусульманами", - рассказывает Маколли. Высокий уровень безработицы, отсутствие перспектив у молодежи и разгул коррупции были остальными факторами, которые в итоге привели к тому, что Косово стало одним из мировых центров радикального джихадизма.

Менсур Хоти признается, что не все косовары одобряют возвращение сторонников ИГ на родину: "Но это был единственный путь решения проблемы. Эти люди - наши граждане. Наша конституция предписывает нам заботиться о них, где бы они ни были".

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