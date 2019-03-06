 Зачем королю Нидерландов нужна немецкая ослиная нога? (фото) | Кадр дня | DW | 07.03.2019

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Кадр за кадром

Зачем королю Нидерландов нужна немецкая ослиная нога? (фото)

Король Нидерландов Виллем-Александр с супругой Максимой во время визита в Бремен не могли не поприветствовать здешних знаменитостей.

Бремен

Бремен • Много кого поведали на своем веку бронзовые Бременские музыканты, обитающие в этом городе на Ратушной площади. Памятник был создан в 1953 году и стал первой новой скульптурной композицией, установленной в Бремене после окончания Второй мировой войны.

Сейчас ежегодно этот ганзейский город посещает более миллиона туристов. В марте свой личный вклад в эту статистику внесли король и королева Нидерландов - Виллем-Александр и Максима. Королевская чета из соседней страны каждый год традиционно посещает одну из федеральных земель Германии. На этот раз пришел черед Бремена - одного из трех немецких городов, имеющих земельный статус (наряду с Берлином и Гамбургом).

Как видно на фотографии, Виллем-Александр воспользовался случаем и подержался за ослиную ногу. Считается, что это приносит счастье.

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  • Памятник Бременским музыкантам, установленный около ратуши в 1953 году

    Достопримечательности Бремена

    Бременские музыканты

    Бремен - один из немецких городов со статусом федеральной земли. Он всегда занимал особое место в Германии. Причин, чтобы посетить его, найдется много. Приведем дюжину наиболее очевидных из них. Первая приходит на ум сразу и в особом представлении не нуждается - Бременские музыканты, которым в городе установили памятник. Ноги осла отполированы от прикосновений тех, кто уже загадал здесь желание…

  • Бременская ратуша в ночное время

    Достопримечательности Бремена

    Бременская ратуша

    Бременские музыканты несут почетный караул около ратуши (Bremer Rathaus). Она входит в число важнейших готических памятников Европы. Здание, в котором заседает городской сенат и работает бургомистр, возвели около шести столетий назад. Ратуша является главным украшением Рыночной площади (Marktplatz) - одной из самых красивых немецких площадей.

  • Бременский Роланд

    Достопримечательности Бремена

    Бременский Роланд

    В 1404 году здесь установили пятиметрового рыцаря Роланда (Bremer Roland) - символ свободы и независимости ганзейского города. Общая высота монумента превышает десять метров. Бременский Роланд был самой высокой отдельно стоящей статуей немецкого Средневековья. В 2004 году готическую ратушу и каменного рыцаря внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Рыночная площадь, ратуша и собор

    Достопримечательности Бремена

    Бременский собор

    Буквально в двух шагах от ратуши находится Бременский кафедральный собор Святого Петра (St. Petri Dom). Храм начали возводить в XI веке, используя песчаник и кирпич. Изначально он строился в романском стиле, но за свою многовековую историю неоднократно расширялся и подвергался изменениям. Южная башня открыта для посещения. Смотровая площадка находится на почти 60-метровой высоте.

  • Старые дома в квартале Шноор

    Достопримечательности Бремена

    Квартал Шноор

    В историческом центре Бремена много уютных уголков, но одним из самых романтических считается квартал Шноор (Schnoor), в котором еще чувствуется атмосфера средневекового купеческого города. Когда-то здесь жили моряки и шкиперы торговых судов, а также находились мастерские и лавки, торговавшие корабельными снастями. Самые старые дома, сохранившиеся в этом квартале, были построены в начале XV века.

  • Улица Бёттхерштрассе

    Достопримечательности Бремена

    Улица Бёттхерштрассе

    В отличие от квартала Шноор, следующая улица на нашем пути получила свой нынешний облик в 1920-х годах. Длиной всего в сто метров, Бёттхерштрассе (Böttcherstraße) считается неформальной главной улицей Бремена и одним из его культурных центров. Дома в стиле кирпичного экспрессионизма были построены здесь по заказу кофейного барона Людвига Розелиуса - изобретателя кофе без кофеина.

  • Вид на Бремен и Везер с воздуха

    Достопримечательности Бремена

    Везер

    Все важнейшие города Ганзейского союза располагались около воды - на реках или морском побережье. Бремен находится на Везере (Weser) примерно в 70 километрах от места впадения этой реки в Северное море. Там расположен его город-спутник - портовый Бремерхафен (Bremerhaven), входящий в федеральную землю Вольный ганзейский город Бремен (Freie Hansestadt Bremen).

  • Бремерхафен в вечернее время

    Достопримечательности Бремена

    Бремерхафен

    Центральная часть Бремерхафена и старые портовые кварталы богаты достопримечательностями и впечатляют сочетанием исторических зданий и новой архитектуры. Современный грузовой терминал является самым большим контейнерным портом в Европе, а из пассажирского центра отправляются круизные лайнеры. Когда-то отсюда уходили корабли, увозившие в Америку или Австралию европейских эмигрантов.

  • Фотография из экспозиции музея

    Достопримечательности Бремена

    Дом-музей эмиграции

    В 2005 году в Бремерхафене открыли Немецкий дом-музей эмиграции (Deutsches Auswandererhaus). В 1852-1890 годах только через Новый порт, в районе которого он расположен, на поиски лучшей жизни за океан отправилось около 1,2 миллиона человек, а из всех здешних портов в общей сложности - 7,2 миллиона. Помимо постоянной выставки в музее регулярно организуют временные экспозиции.

  • Дом климата в Бремерхафене

    Достопримечательности Бремена

    "Дом климата"

    Это футуристическое здание появилось в портовом квартале Бремерхафена в 2009 году. Посетители "Дома климата" (Klimahaus) могут, не путешествуя через многочисленные часовые зоны, посетить разные зоны климатические, а также узнать много интересного, например, о последних результатах научных исследований. Ежегодно музей посещает около 600 тысяч человек.

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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