Зачем в Германии лечат плюшевые игрушки

Почему врач заглядывает в горло, что происходит в операционной? Узнать об этом можно на приеме у врача, который лечит игрушки.
Печально, когда болеют взрослые, но еще хуже, когда в больницу попадают дети. И тогда очень хочется помочь малышам избавиться от страха перед дядями и тетями в белых халатах, которые говорят и делают непонятные вещи. Но как? С тем, что происходит в кабинете врача, можно познакомить ребенка в игровой форме.
Так, чтобы вылечить заболевшего игрушечного друга, малыши в Германии отправляются в специальную "Клинику плюшевых мишек" (Teddybär-Klinik). "После визита к врачу в роли родителя своего любимого плюшевого мишки (по-немецки "Teddybär" или просто "Teddy") дети, как правило, уже гораздо меньше боятся врачей", - поясняет Маттиас Фогт (Matthias Vogt), представитель Объединения страховых компаний AOK в Бонне. Он - один из самых первых организаторов "Клиники плюшевых мишек", действующей при медицинском факультете Боннского университета с 2004 года.
Студенческий проект для детей
Идея создания первой "Клиники" была впервые реализована в Скандинавии почти тридцать лет назад. Вскоре клиники для плюшевых "пациентов" открылись и в Германии. Сегодня практически каждый медицинский факультет немецкого вуза регулярно (раз в году) открывает клинику (Teddybär-Klinik) или больницу (Teddybär-Krankenhaus), которая работает два, три дня, а иногда и целую неделю. Все зависит от количества добровольцев (это студенты-медики, волонтеры), наставников (преподаватели и врачи) и спонсоров (страховые компании, аптеки, благотворительные фонды).
Чаще всего "Клиника плюшевых мишек" принимает своих пациентов под открытым небом - на лужайке или в парке по соседству с университетом. Если есть возможность, то прием проходит в настоящей больнице или в учебных аудиториях. Есть и "передвижная клиника": тогда врачи и их ассистенты приезжают прямо в детский сад.
"Ежегодно на прием в нашу клинику приносят более 1400 плюшевых игрушек", - говорит Маттиас Фогт. Но желающих гораздо больше, признается он. На будущий год - уже более трех тысяч заявок.
Проект организуют студенты. Будущие врачи - члены студенческого объединения, представляющего интересы студентов медицинского факультета (по-немецки - Fachschaft) - от имени своих сокурсников обращаются к руководству детских садов, собирают заявки на участие.
Перед походом в клинику, воспитатели проводят подготовительную беседу с детьми о том, какие бывают врачи, как себя чувствует тот, кто болеет и как ему можно помочь.
"К маленьким пациентам требуется особый подход, ведь они испытывают страх во время медицинского осмотра", - поясняет Маттиас Фогт. Будущие Айболиты проходят специальную подготовку у профессора Йоханнеса Бройера (Johannes Breuer), заведующего отделением детской кардиологии в университетской клинике в Бонне. Такой вводный курс лекций для студентов университета в Регенсбурге даже называется соответственно - "теддиатрия" (Teddyatrie).
В боннской "Клинике плюшевых мишек" посменно (обычно в две смены) работают около 100 врачей, уточняет Маттиас Фогт. Для будущих медиков это великолепная практика, а для малышей - возможность увидеть больницу со стороны, чтобы в будущем ее уже не бояться, считает он.
Клиника плюшевых мишек: как она работает
Прибыв в клинику в назначенный час, плюшевые пациенты отправляются, как и положено, на регистрацию. Тот, кто находится в зале ожидания, может наблюдать и за работой машины скорой помощи (если она как раз вернулась с вызова), расспросить санитаров, как правильно оказывать первую помощь.
На приеме у доктора малыши принимают участие в осмотре их подопечных. И далеко не всегда эти любимцы - обязательно плюшевые мишки. "На прием приводят и дракона Табалугу с массивным ожогом, и гусеницу Обжорку, проглотившую слишком много конфет, и пчелу Майю с сильной головной болью", - перечисляет Маттиас Фогт. Оказывается, игрушки болеют взрослыми болезнями, говорит он. Так, у одного мальчика мишка сломал ногу, упав с яблони, у другого же ребенка зебра заболела раком.
Понаблюдав со стороны за действиями доктора, стетоскоп, рефлекторный молоточек, УЗИ уже больше не вызывают страха у малышей. Более того, многие с удовольствием помогают врачам во время операции. "Практически всем игрушкам делают перевязку, а некоторых даже отправляют на срочную операцию по пришиванию недостающих конечностей", - поясняет Маттиас Фогт.
Напоследок дети направляются в аптеку, которая расположена в цирковом шатре (его студентам бесплатно предоставляет популярный цирк). Там они получают лекарство по рецепту (в Бонне это мармеладные мишки - Gummibärchen) с просьбой принимать его строго по назначению - утром, в обед и вечером.
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