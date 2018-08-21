 Зачем бывший глава РЖД Якунин получил немецкую рабочую визу | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 21.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Зачем бывший глава РЖД Якунин получил немецкую рабочую визу

Бывший шеф РЖД и один из приближенных российского президента Владимир Якунин, находящийся под санкциями США, получит "голубую карту", дающую возможность работать в Германии.

Владимир Якунин

Владимир Якунин

Бывший руководитель "Российских железных дорог" (РЖД) Владимир Якунин получил визу категории "D", которая дает возможность работать в Германии. Якунин получит "голубую карту" (blue card) - электронное удостоверение, которое предоставляет право на проживание и работу в стране. Сведения об этом в понедельник, 20 августа, подтвердили по запросу DW в министерстве иностранных дел ФРГ.

Изначально информацию о немецкой визе экс-главы РЖД обнародовал московский муниципальный депутат из Марьиной Рощи Дмитрий Клочков, запостивший в своем Facebook фотографию 70-летнего Якунина, замеченного друзьями Клочкова в визовом отделе консульства ФРГ в Москве. Потом снимок дальше распространил российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

Виза категории "D" выдается в случае, если планируемое пребывание в стране длится дольше 90 дней. Как правило, за выдачей такой визы следует получение вида на жительство, пояснили в германском МИДе.

"Голубая карта" Якунина - "никакой конспирологии"?

В Берлине в середине 2010-х годов был зарегистрирован институт "Диалог цивилизаций", сооснователем которых является Владимир Якунин. Официальная презентация института прошла в Берлине 1 июля 2016 года. Заявленная цель организации - исследования в сфере международных отношений и выработка рекомендаций по снижению напряженности в мире.

Якунин вместе с другими основателями института - Вальтером Швиммером и Петером Вольгангом Шульце

Якунин вместе с другими основателями института - Вальтером Швиммером и Петером Вольгангом Шульце

На просьбу DW пояснить цели получения Якуниным визы в "Диалоге цивилизаций" процитировали руководителя департамента внешних связей института Григория Левченко, который отметил, что "никакой конспирологии нет".

"Получение визы, позволяющей работать в стране, где расположен главный офис вашей организации - нормальный рабочий процесс", - написал Левченко у себя в Facebook.

Якунин под санкциями США, но не ЕС

Владимир Якунин в течение 10 лет, с 2005 по 2015 год, руководил РЖД. С именем Якунина связан один из самых крупных скандалов 2013 года, когда ряд блогеров, включая оппозиционного политика Алексея Навального, опубликовали фотографии огромной дачи Якунина в Подмосковье с молельной комнатой и 50-метровым бассейном. Особое внимание привлекло известие о том, что на даче есть специальное шубохранилище. Сам глава РЖД наличие такого помещения отрицал, а спустя год после скандала заявил о продаже дома. Правда, участники расследования "Новой газеты" пришли к выводу, что покупатель связан с семьей Якунина.

Контекст

Бывший глава РЖД Якунин открывает в Берлине институт "Диалог цивилизаций". Организаторы говорят о поиске нестандартных решений мировых проблем. Критики не исключают, что речь может идти о пропаганде. (30.06.2016)

20 августа ровно год с момента ухода из "Российских железных дорог" Владимира Якунина. По словам экспертов, если смена руководства и отразилась на компании, то исключительно позитивно. (19.08.2016)

Предстоящая отставка Владимира Якунина с поста главы РЖД может стать символическим началом смены поколений в российской власти, пишет в специальном комментарии для DW российский журналист Константин Эггерт. (19.08.2015)

В 2014 году Владимир Якунин оказался под санкциями США и Австралии - после того, как Россия, нарушив, по мнению многих стран, международное право, присоединила к своей территории украинский полуостров Крым. Но под санкции со стороны Европейского Союза Якунин не попал, а при решении о выдаче виз учитываются только правовые рамки ЕС, пояснили в МИД ФРГ.

В опубликованной в 2018 году на английском языке автобиографии Якунин, кажется, впервые публично признал, что в годы СССР был офицером КГБ. Он также известен как один из близких друзей президента Владимира Путина, с которым познакомился в Санкт-Петербурге уже после развала Советского Союза.

И вместе с которым в середине 1990-х годов был в числе основателей дачного потребительского кооператива "Озеро" (был учрежден Путиным и еще семью лицами). Впоследствии основатели-пайщики "Озера" сделали большие карьеры в России - или как бизнесмены, или как госуправленцы.

Помимо руководства РЖД Якунин известен как глава благотворительного православного Фонда Андрея Первозванного. Он ежегодно участвовал в доставке в Россию Благодатного огня накануне Пасхи - христианско-православной традиции, символизирующей воскрешение Иисуса Христа.

Смотрите также:

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:38
Now live
02:38 мин

"Тайные сети Путина" – в объективе немецких журналистов

Контекст

Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

О том, как немецкий друг Владимира Путина вот уже второй десяток лет помогает Кремлю, активно работая в структурах "Газпрома", а теперь еще и "Роснефти", - в фотогалерее DW.  

Ссылки в интернете

Расследование "Новой газеты"

Страничка Дмитрия Клочкова в Facebook

Аудио- и видеофайлы по теме

"Тайные сети Путина" – в объективе немецких журналистов  

Пора валить, или Почему из РФ хочет уехать каждый третий молодой россиянин – DW Новости  

Как готовят прокладку "Северного потока-2"  

Реклама

Самые читаемые сегодня

Трамп обозначил условия снятия санкций с РФ  

Почему испортились отношения Греции и России?  

Правительство ФРГ выступило против предложения Путина по Сирии  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно